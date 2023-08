Alcalde de Cartagena, William Dau, ganó pulso judicial a candidato para sucederlo en el cargo

Pie de foto: Bogotá. Febrero 12 de 2020. En la Asamblea General de Asocapitales se eligió al alcalde de Manizales Carlos Marín fue elegido como el presidente para el periodo comprendido entre el 2020 y 2021. En la foto: William Jorge Dau Chamatt, Alcalde de Cartagena de Indias. (Colprensa - Sergio Acero)/

El controversial alcalde de Cartagena, William Dau, le ganó un pulso judicial a Dumek Turbay exgobernador de Bolívar, y que en la actualidad es uno de los candidatos para dirigir los destinos de esa ciudad.

Se trata de un incidente de desacato que instauró Turbay, luego de que él recurriera a una acción de tutela para que el mandatario se retractara de unas declaraciones que tuvo en 2019 en su contra, donde Dau lo relacionó con el delito de compra de votos, informaron en la emisora Caracol Radio.

La sanción en esa primera instancia consistía en que, en un plazo de 48 horas, el mandatario publicara su rectificación en las mismas redes sociales donde hizo los señalamientos contra el ahora aspirante a la alcaldía.

Turbay solicitó que el alcalde de la ciudad heroica publicara un video con su rectificación y eliminara en el que hizo las acusaciones, sin embargo, esa última solicitud no la llevó a cabo, por lo que recurrió al incidente de desacato.

Por esa razón, la defensa Dau interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Cartagena, donde fallaron a favor del alcalde a quien le revocaron la sanción por incumplir con la tutela, que además incluía una multa de tres salarios mínimos mensuales vigentes y cinco días de arresto.

“Hoy tembló en Colombia y también tiembla Dumek Turbay. El día de hoy le ganamos en consulta ante el Tribunal Superior de Bolívar un desacato que ordenaba arresto en mi contra. ¿Por qué se cayó? Porque el hombre no tenía razón y el tribunal falló en derecho. Dumek se te va cayendo el entarimado”, afirmó el mandatario local tras la decisión a su favor.

De acuerdo con la emisora La W Radio, hace dos semanas al polémico alcalde realizó otro acto de retractación por otros señalamientos contra el mencionado candidato que hizo en un medio radial donde lo vinculó con paramilitares.

“Hay una cosa que sí quiero corregir y esto por un lapsus, por eso y solo por esto le pido disculpas a Dumek Turbay. Cuando en esa emisora de radio yo me despaché contra él dije que también tenía abiertos procesos por paramilitarismo, mirando bien todos los archivos no es cierto (...) en todo lo demás me sostengo en los hechos”, afirmó en esa ocasión.

Aparte de esa disculpa, el mandatario local volvió a emprenderla contra el exgobernador y solicitó a los habitantes de la capital de Bolívar que no votaran por él.

“En este momento, le pido a la ciudadanía que colabore por el bien de Cartagena. Mándenme más información que ustedes tengan sobre enriquecimiento ilícito de Dumek Turbay”, citaron de las declaraciones de Dau en La W.

El funcionario se ha visto envuelto en varios procesos, incluidos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, en el más reciente el ente de control formuló un pliego de cargos en su contra y a la directora de cobertura de educación de Cartagena, Alexandra Herrera, por presuntos sobrecostos y entregas incompletas dentro del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de esa ciudad.

“(Se) pudo establecer que los paquetes nutricionales mensuales para los estudiantes, que constaban de al menos 15 productos diferentes, aparentemente fueron entregados incompletos, en algunos casos solo se entregó uno de los productos, y sin embargo al parecer se cobraron por el valor total, incluido el costo, utilidades e impuestos completo”, indicaron en la Procuraduría.

Según los elementos probatorios que encontró el Ministerio Público Dau firmó un contrato inicial para el PAE por 22.459 millones de pesos y posteriormente suscribió una adición presupuestal por 3.400 millones de pesos sobre el contrato original, en los que tuvo en cuenta los estudios previos autorizados por Herrera.