Por qué es legal el fentanilo en Colombia y qué estrategias idean las autoridades para evitar su tráfico

El fentanilo y la fenetilina son dos sustancias diferentes. El fentanilo en ampolleta sí se ha visto en el país ya que es un fármaco de uso hospitalario y líquido, además de ser comercializado legalmente en el país, aunque solamente se puede adquirir de manera controlada por parte del Estado a través del Fondo Nacional de Estupefacientes. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

En lo corrido del 2023 se han incautado cerca de mil quinientas unidades de fentanilo, que eran transportadas ilegalmente por el territorio nacional. Esta sustancia, que es de uso hospitalario y solo se puede adquirir a través del Fondo Nacional de Estupefacientes, ha sido usada clandestinamente para rendir drogas sintéticas, por lo que las autoridades están alarmadas.

Precisamente, el brigadier general Nicolás Zapata, director de Antinarcóticos de la Policía, señaló que debido a la legalidad de esta sustancia se están ideando nuevas técnicas para combatir su impacto en el mercado de los estupefacientes: “Sin embargo, es un tema que nos corresponde empezar a visibilizar (...) La reforma en un futuro de las leyes, porque el fentanilo en este momento no está penalizado”.

Una de las amenazas que ve el director Antinarcóticos de esta sustancia es su potencia, de acuerdo con el general Zapata pese a que las ampolletas son manejadas en hospitales y veterinarias, en el mundo del mercado negro “una sola cápsula alcanza para unas 200 dosis, porque es algo microscópico”.

Una de los grandes cuestionamientos es respecto a la penalización de esta sustancia en el país, al respecto el equipo periodístico de Infobae Colombia consultó al abogado y experto en contratación pública Jorge Rodríguez, quien habló sobre el fentanilo.

De acuerdo con el abogado todo parte del Artículo 376 del Código Penal que indica respecto al trafico, fabricación o porte de estupefacientes:

“El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas”.

Según Rodríguez hasta el momento no han definido la sustancia dentro de los parámetros necesarios para que sea penalizada, pero no es que sea por inofensiva o por su potencia sino por un asunto de interpretación. Se debe recordar que tal como lo mencionaba el director Antinarcóticos el uso de fentanilo con heroína o tussi es relativamente nuevo en el país.

“En los cuadros de dicho convenio, no aparece el Fentanilo, por consiguiente, no estaría prohibido. Habría que hacerse, por parte de la Corte Suprema de Justicia, una interpretación de carácter médico-químico que permita definir la regulación, peligrosidad, daño, etc, que merece esta sustancia (SIC)”, comentó el abogado Jorge Rodríguez a Infobae.

La fatal mezcla que se está tomando las calles y las fiestas en Colombia

Las autoridades están alarmadas por el incremento de fentanilo mezclado con otras sustancias, como heroína y 2c-b ‘tussi’. De de acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, este coctel narcótico podría terminar en una tragedia, por lo que resaltó los esfuerzos institucionales para tratar esta problemática.

“No podemos pasar por alto que el consumo de Fentanilo en Colombia ha aumentado y, sobre todo, que es una droga con un riesgo de mortalidad muy grande, una sobredosis puede llevar a la muerte, casi que de inmediato, estamos por ahora haciendo grandes esfuerzos de capacitación a funcionarios del aparato sanitario, hospitales, farmacias, a operadores judiciales, para que aprendan a distinguir a ese tipo de personas que han consumido esta sustancia para prestarle ayuda de manera inmediata”.

Pero la alerta no es una exageración del ministerio de Justicia; el jefe del laboratorio antidrogas de las Policía, mayor Andrés Marín, también indicó que en lo corrido del 2023 se han incautado 1.384 unidades de fentanilo, que eran transportados en siete departamentos de manera irregular:

“Estas acciones operativas han permitido evidenciar un creciente interés en manipular sintéticamente este medicamento, de hecho, el Laboratorio Químico de Investigación Antidrogas de la Dirección Antinarcóticos identificó una mezcla de fentanilo con heroína en una sustancia incautada por la Policía proveniente de Estados Unidos y que tenía como destino la ciudad de Medellín”, aseguró el mayor de la Policía.

Por su parte, el captagon suele venir en una presentación de polvo o pastillas, contrario a las ampolletas de fentanilo, que son usadas de manera analgésica y sedante en los centros hospitalarios. En realidad el nombre comercial del captagon es fenetilina, y en palabras del fiscal Barbosa “está generando 300 muertos en Estados Unidos diarios”.