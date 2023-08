Mario Duarte habló sobre su aparición en la nueva temporada de “Yo soy Betty, la fea”

Mario Duarte interpretó a Nicolás Mora en la telenovela de 'Yo soy Betty, la fea' y aseguró que muchas personas, 20 años después, siguen sin apartarlo del personaje (Canal RCN)

Han pasado 20 años desde que se estrenó una de las novelas más exitosas de Fernando Gaitán que batió un Récord Guiness. A comienzos de julio, los actores principales entregaron una feliz noticia para sus seguidores, con la confirmación de una nueva temporada que ahondará en nuevas problemáticas con la hija de Armando Mendoza y Beatriz Pinzón.

Con el pasar de las semanas, fueron varios los actores que dieron pista sobre la continuación de sus personajes en esta continuación de la producción y otros como Martha Isabel Bolaños o Julio César Herrera, que no formarán parte del elenco. Sin embargo, otros tantos se preguntan qué pasará con Nicolás Mora, el icónico amigo de Betty y que estuvo eternamente enamorado de Patricia Fernández.

De acuerdo con las declaraciones que entregó Duarte en el programa Bravíssim, el domingo 13 de agosto, firmó un contrato, pero desconoce si se trata de la continuación o de impedimentos para hablar de esta producción. Y es que las grabaciones de Yo soy Betty, la fea en su nueva temporada dieron inicio, al parecer, desde hace uno meses y en silencio absoluto, de acuerdo con Jorge Enrique Abello.

Aunque la actuación no fue su plan de vida, Mario Duarte cumple 25 años como actor (Colprensa)

“No puedo hablar del asunto. Firmé un contrato y me lo tienen prohibido. Y lo peor de todo es que no sé si el contrato es sí o no, no puedo decir. Es un contrato para no hablar”, dijo Mario Duarte en el matutino de CityTv.

Asimismo, Carlos Ochoa el periodista especializado en las diferentes producciones nacionales, aseguró en su momento que el también músico estaba en negociaciones con la producción para una aparición en los capítulos que se emitirán en 2024.

“Betty, la fea es la nueva producción de Estudios RCN para Prime Video que nos hace sentir muy orgullosos, no solo porque será en uno de los escenarios más importantes del mundo; sino también porque esta apuesta es la evolución de la telenovela más exitosa de Latinoamérica para distribución en un mercado digital”, declaró Alexander Marín, VP de Distribución de RCN.

Cómo consiguió el papel de Nicolás Mora

De acuerdo con lo que reveló en una entrevista con el programa Buen día Colombia del Canal RCN, el actor llegó a trabajar en televisión por temas de necesidad económica. El director y actor Pepe Sánchez, recordó en su charla, le dijo: “yo creo que usted puede actuar”.

Posteriormente, Mario Duarte le dijo a Carlos Ochoa que desde 1999, cuando se estrenó la primera temporada de Yo soy Betty, la fea, no interpreta a Nicolás Mora, motivo por el cual se mostró nervioso ante la posibilidad de volver a encarnar este icónico personaje.

Elenco de Ecomoda, segunda temporada de Yo soy Betty, la fea. Captura: RCN Televisión

Y es que para Mario Duarte, darle vida al personaje lo ha llevado a cargar una cruz a cuestas, debido a que es complejo aclararle a las personas cuando se las encuentra en la calle que él no es así. Sin embargo, en entrevista con La Tele letal, señaló que para recrear a Nicolás Mora se inspiró en la apariencia de varios de sus amigos.

“Tengo amigos que son así. Uno de mis hermanos se ríe así, era una costumbre de papás ponerse los pantalones así (...) Me llamaron, vi un poco de actores, gente del p… y me abrí, me fui a la casa. Me llamaron de nuevo y dije que me había dado timidez, pero me dijeron que fuera al otro día, que Mario Rivero, el director, quería hablar conmigo”, comentó el actor en la conversación con Santiago Moure y Martín de Francisco, presentadores del formato.