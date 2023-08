Aida Victoria Merlano se hizo un “retoque” en la cara y sus fans se burlaron: “Parece hermana de Westcol”

Aida Victoria Merlano reveló a sus seguidores que decidió someterse a una cirugía en el rostro (@aidavictoriafb/Facebook)

A través de sus redes sociales la influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano anunció a sus seguidores que se sometería a una cirugía en su rostro para reducir la papada. Tras el procedimiento, la famosa apareció mostrando los resultados y burlándose de cómo se veía por la hinchazón.

Merlano comunicó a sus seguidores momentos antes que se iba a someter a una lipopapada y mostró lo que le molestaba de esta parte de su cara. “Y para los que me vayan a decir ‘ay, nena, no lo necesitas’. No lo necesito ahora que me lo voy a hacer, porque si no me están diciendo ‘nena, estás como gorda’”, señaló la influenciadora.

En la descripción y al inicio del video, la famosa anticipa a quienes lo ven que se van a burlar de ella por los resultados. “BÚRLATE. Se me ve la cara como una peraaaa! Me hice lipopapada. Bueno, aquí está toda la experiencia”, escribió Merlano anticipando la cantidad de comentarios que iba a recibir.

La barranquillera mostró los resultados entre risas a sus seguidores

La influenciadora barranquillera mostró en el video el proceso de la cirugía que se llevó a cabo solo con anestesia local, una de las cosas que la tenía más nerviosa. El procedimiento se grabó por completo, por lo que algunas imágenes pueden ser fuertes para personas sensibles.

Al salir de la cirugía, Merlano se cubrió todo el rostro, lo que impidió que en ese momento se vieran los resultados. Sin embargo, cuando la famosa ya estaba en su casa decidió mostrar el resultado y al verse, ella misma no pudo aguantar la risa.

Como era de esperar, la cara de Aida Victoria estaba hinchada por lo reciente de la intervención, lo que hace que los verdaderos resultados de la cirugía se vean más adelante. “Me da mucha vergüenza verme”, señaló Merlano al mostrar su cara en el video, pero se ríe de la situación, “tengo la boca torcida”.

Comentarios en el video sobre la cirugía de Aida Victoria Merlano

“Parece hermana de Westcol, pero vas a quedar más hermosa”, señaló una de sus seguidoras en los comentarios del video mencionando al exnovio de la influenciadora. Otros más coincidieron con la mujer en el comentario, “lo mismo pensé al verla.. pero no es hate”; “vine a leer este comentario, lo sabía, son igualitos los gemelos fantásticos”.

Más allá de las burlas, Aida Victoria Merlano recibió buenos comentarios y mensajes de pronta recuperación por parte de sus seguidores en el video. “Sales con cada cosa. Eres eras y serás hermosa siempre”; “Mi amor bello la verdad tú eres divina sin papada o con papada”; “Amor pero si tú eres bella como estás”.

Quien no estuvo muy de acuerdo con la decisión de la influenciadora barranquillera fue un hombre del círculo cercano de ella con el que sostuvo una conversación al final del video. “La verdad es que yo no estoy de acuerdo con esas cosas, cada quien es libre de hacerse lo que quiera en la cara, pero yo no veo la necesidad de que te hagas eso”.

Aida Victoria Merlano mostró el procedimiento completo de la lipopapada que se realizó

Merlano le preguntó al hombre qué le preocupaba de la cirugía o los resultados, a lo que este respondió: “Que quedes como la tigresa de oriente”, palabras que hicieron que la influenciadora se riera más. Finalmente, la famosa mostró que el procedimiento no tuvo ninguna complicación y ahora solo le queda esperar a que se recupere totalmente para ver los verdaderos resultados.

Recientemente, la influenciadora respondió el comentario de una seguidora que criticaba su vida amorosa. “¿Por qué dices palabras tan acertadas, pero nunca se te ve con una pareja de manera adecuada o terminas a los 8 días?”, escribió la mujer y Merlano puntualizó que su primera relación pública duró más de tres años y la más corta dos meses –haciendo referencia a Westcol–.

“Ahora, respondiendo a ‘¿por qué no tengo una pareja acertada?’, que asumo a que te refieres a duradera de tiempo, es porque recibimos el amor que creemos merecer y yo no merezco migajas”, concluyó su contundente respuesta la famosa.