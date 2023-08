Grupos ilegales ya habrían elegido candidatos en algunos municipios de Colombia, aseguró el Registrador

Alexander Vega, registrador nacional, advirtió por injerencia de grupos armados en las elecciones de octubre de 2023. Foto: archivo

En medio del foro Desafíos de la democracia: instituciones y violencia en tiempo de elecciones, que se adelanta en la capital colombiana, el registrador nacional Alexánder Vega entregó unas declaraciones que prendieron las alertas de cara a las elecciones regionales y locales que se avecinan el 29 de octubre.

Según el funcionario, algunos grupos armados estarían participando activamente en las campañas de candidatos; incluso, ya tendrían candidatos propios en las listas oficiales, además de señalar que en algunas regiones no ha sido posible adelantar acciones como la apertura de puestos de inscripción, por cuenta de algunas situaciones de orden público.

“En zonas del país hay cosas más graves, el empadronamiento de grupos al margen de la ley a ciudadanos donde prácticamente existe ya el constreñimiento al elector, puede que tengamos elecciones en ciertos municipios, pero hay candidatos que han sido puestos por los grupos armados al margen de la ley y ya están amenazando a la ciudadanía, con pruebas en el mapa de riesgo electoral, el constreñimiento a los electores”, señaló Vega.

La imposibilidad de ingresar a los territorios para preparar las elecciones regionales y locales del próximo 29 de octubre, haría que desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se tuvieran que mover algunos puestos y mesas de votación de las zonas más afectadas.

Ya existían varias denuncias por participación política de grupos armados en las próximas contiendas electorales. Foto: archivo

“En municipios del Chocó no ha sido posible abrir puestos de inscripción. Tengo 12 municipios donde no he podido celebrar consejos de seguridad o comités de seguimiento electoral porque el alcalde no ha podido entrar”, comentó el registrador.

El anuncio hecho por el procurador ya había sido alertado meses atrás por la procuradora Margarita Cabello y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. “Tuvimos una reunión con la Federación de Gobernadores, y nos lo manifestaron varios mandatarios, esa preocupación por la imposibilidad de, de pronto, poder inscribir sus candidatos. Conocimos el informe de las disidencias donde anuncian la presunta posibilidad de participar los partidos tradicionales en las regiones donde ellos hacen presencia”, denunció en su momento la procuradora.

De hecho, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, advirtió que desde la entidad se levantará una alerta temprana por la injerencia de varios grupos armados en las siguientes elecciones para escoger a gobernadores, alcaldes, concejales y ediles.

“El objetivo de la Alerta Temprana es mostrar la verdadera radiografía de riesgo en diferentes niveles, desde extremo, medio, alto hasta bajo, para informar a la opinión pública sobre las posibles amenazas a los derechos humanos que podrían surgir si se cercena el derecho a elegir y ser elegido”, señaló el defensor para el diario La Razón.

La Defensoría del pueblo emitirá una alerta por injerencia de grupos armados en elecciones regionales y locales de octubre. Foto: EFE/Bienvenido Velasco

A las denuncias de diferentes entidades por posible participación de ilegales en las contiendas electorales de octubre, se suman las alertas que han enviado desde organismos de vigilancia electoral como la Misión de Observación Electoral (MOE), que entregó en días pasados unas cifras alarmantes.

Según el organismo, en el último año se han presentado al menos 231 hechos de violencia política, lo que representa un incremento del 75%, en comparación con el año previo a las elecciones de 2019. La MOE argumenta que este desborde de hechos violentos en el campo político tienen relación directa con el fortalecimiento de grupos armados en varias zonas del país.

Ante la tensa situación que mancha los próximos comicios, el registrador nacional solicitó en las últimas semanas una articulación entre las autoridades naciones para proteger la democracia de Colombia y el ejercicio político.

“Las elecciones se deben garantizar. Aspiramos que la fuerza del Estado, el Ejército, empiecen las operaciones en los departamentos y garantizar que no haya interferencia en el certamen electoral, ni mucho menos que pongan candidatos estas organizaciones como alcaldes, que es la información que tenemos” señaló Alexander Vega.