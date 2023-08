Juan Pablo Montoya entregó su top 3 de los mejores deportistas colombianos de la historia: los nombres son muy polémicos

El piloto Juan Pablo Montoya dejó a los futbolistas fuera de su top 3 de los deportistas más importantes en la historia colombiana.

El histórico piloto colombiano Juan Pablo Montoya recientemente hizo oficial el lanzamiento de su nuevo equipo, el Team Montoya, que buscará impulsar nuevos talentos nacionales hacia las máximas categorías del deporte a motor.

Aprovechando el momento, Montoya entregó su top 3 de los que considera los deportistas más importantes de la historia de Colombia y sus respuestas llamaron bastante la atención, ya que dejó a un lado a algunos ídolos que se han ganado el cariño de la gente con sus logros.

En conversación con Semana, el piloto de 47 años de edad posicionó a dos referentes icónicos del ciclismo nacional, los cuales han sido laureados en diferentes escenarios deportivos en sus respectivas disciplinas. Lo que generó curiosidad es que dejó al fútbol a un lado y se incluyó a él mismo en la lista.

“Por lo que he hecho, me meto. Muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial. El top 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour de Francia y el Giro. Yo me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica”, aseguró el corredor en entrevista con Semana.

Montoya mencionó otros nombres destacados para él en el deporte nacional, que no están entre los tres mejores en su concepto: “También están Caterine Ibargüen o María Isabel Urrutia, de fútbol puede estar James Rodríguez”.

Mientras participó en la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya tuvo un total de siete victorias, siendo la conseguida en Mónaco en 2003 una de las más importantes de su carrera. Además, se cruzó primero por la bandera a cuadros en las reconocidas 500 millas de Indianápolis y en las 24 horas de Le Mans en la categoría LMP2 Pro-Am, logrando así lo que se conoce como la triple corona del automovilismo.

Ahora es su hijo Sebastián Montoya, quien le está siguiendo sus pasos y espera poder aspirar a campeonatos dentro de los próximos años. Esta temporada Sebastián debutó en la Fórmula 3 y tuvo un rendimiento aceptable. Una vez dentro de esta categoría tendrá la oportunidad de ir escalando “divisiones” a la Fórmula 2 y posteriormente a la mejor reconocida Fórmula 1.

El Gran Premio de Barranquilla no se hará próximamente, pero no desaparece

En su misma entrevista, el piloto de 47 años de edad entregó detalles del popular proyecto que captó la atención de toda la esfera deportiva, el Gran Premio del Caribe que se iba a instaurar en suelo barranquillero.

Sobre la posibilidad de tornar realidad este proyecto Juan Pablo afirmó que su aprobación para el 2025 no siguió adelante, pero que todavía está en carpeta para ejecutarlo en un futuro a mediano plazo:

“De lo que yo he escuchado es que para el 2028 haya algo. Porque la idea era hacerlo ahorita en el 2025. Yo creo que pasó, se la terminaron dando a Madrid. Lo que va a pasar a Madrid iba a ser aquí. Cuando alguien vaya a una carrera de Fórmula 1 en Madrid, va a decir, ¡ah, juemadre! Eso pudo ser en Barranquilla”.

Finalmente, se refirió sobre lo que necesita el automovilismo nacional para tener más impulso a nivel mundial. Para esto tomó como referencia el caso del piloto mexicano Sergio Pérez, quien a día de hoy cuenta con bastante éxito en la F1.

Montoya afirmó que es necesario volver a captar la atención de los patrocinadores e inversionistas y hacerles impulsar a los jóvenes pilotos colombianos, así como sucedió con Checo Pérez:

“Que la gente en Colombia ayude. Mientras más pilotos tengamos en Fórmula 1, como hizo Carlos Slim con Checo, más fácil nos voltean a mirar para estos eventos. Buscaban hacer una carrera en el Caribe, miraron tres o cuatro sitios y escogieron Colombia. Tenemos la infraestructura, todo”.