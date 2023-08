Elizabeth Loaiza fue víctima de robo en Cartagena: “Me puso la pistola en la barriga”

Según contó, se encontraba en la playa cuando fue abordada por dos motos | Foto: Instagram @elizabethloaiza

La modelo colombiana Elizabeth Loaiza reveló los angustiosos momentos que vivió en Cartagena luego de ser víctima de un hurto. De acuerdo con lo que relató en una entrevista con el programa de chismes y entretenimiento del Canal Caracol, La Red, es la tercera vez que la roban en esa ciudad. Sin embargo, en esta última ocasión vio su vida en riesgo real.

“Siempre que he ido a Cartagena me han robado. La primera vez me raparon una cadena, luego perdí el celular, me lo sacaron”, contó la modelo al iniciar su relato.