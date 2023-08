“Él está robando, yo estoy robando, todos estamos robando”: la reveladora conversación entre Day Vásquez y Máximo Noriega en la que se acusa a Nicolás Petro

Fiscalía reveló conversación entre Day Vásquez y Máximo Noriega en la que se acusa a Nicolás Petro. | Foto: Archivo particular.

La Fiscalía General de la Nación reveló en medio de la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, una explosiva llamada entre Vásquez y Máximo Noriega, excandidato a la Gobernación de Atlántico por el Pacto Histórico.

En la videollamada Noriega le estaba reclamando un dinero a Days a su apadrinado político, lo que la lleva al punto de confesar la decadencia de su relación con el hijo del presidente Gustavo Petro. “Él no me ha dado nada en estos 4 meses. Solo 5 millones de pesos que me mandó contigo”, expresó Vásquez en la llamada refiriéndose que ella no pagaría multas.

“Se la voy a devolver cuando venga de viaje porque ni crea que se va a gastar la plata con la otra perra”, dijo Days frente a Laura Ojeda.

Además, la expareja de Nicolás detalló que no era una ladrona y también señaló que ese dinero tampoco pertenecía a Petro Burgos. “Aquí él está robando, yo estoy robando y todos estamos robando, por si él me quiere acusar a mí de ladrona”, agregó.