Jhonny Rivera pasó vergüenza en un aeropuerto, se fue sin pagar la cuenta. Foto: Instagram @jhonnyrivera

Jhonny Rivera acostumbra a compartir con sus seguidores diferentes anécdotas de su vida personal y profesional, con lo que entretiene a sus fanáticos en redes sociales como Instagram. Recientemente, por ejemplo, habló de una vergonzosa situación que le pasó en un aeropuerto, pues por descuido se fue sin pagar la cuenta de un restaurante.

“Qué pena acabé de pasar, una vergüenza horrible la verdad. Estábamos comiendo en un restaurante aquí en el aeropuerto, terminamos de comer, todavía se demoraba para abordar el vuelo entonces dijo ella: —Yo me voy a adelantar hasta la sala, qué tal que empiecen a abordar— ella se vino adelante cuando me escribió, me dijo: —Vente que ya casi van a empezar a abordar y siempre está lejitos la sala— y salí yo corriendo”.

Al parecer, el cantante de música popular estaba acompañado de su pareja sentimental, la también cantante Jenny López. Ahora bien, una vez Rivera llegó a la sala de abordaje se encontró con una empleada del restaurante que le dijo que no había pagado la cuenta.

“Cuando llegué a la sala todavía no habían empezado a abordar cuando acaba de llegar una muchacha allá que me volé sin pagar la cuenta. Claro, y me vieron correr ¿qué piensan?, primero se fue ella adelante y después salió él a correr. Qué vergüenza”.

A continuación, lo compartido por Jhonny Rivera en sus redes sociales:

Durante el último tiempo el intérprete de Te amo en silencio ha generado cualquier cantidad de titulares entre los medios de comunicación tras confirmar su relación sentimental con Jenny López, a quien le lleva 29 años de diferencia. Desde que se supo de su noviazgo, la pareja ha estado en boca de todo el mundo y hay quienes los apoyan y quienes critican el hecho de que el artista sea mucho mayor que su novia.

Ante los comentarios negativos, tanto Rivera como López les han hecho frente y, en algunas ocasiones, han contestado directamente a sus detractores como recientemente lo hizo la cantante de 20 años de edad.

Jenny López, novia de Jhonny Rivera, respondió a internauta que criticó su relación

La respuesta de Jhonny Rivera sobre qué pasaría si llegara a terminar con Jenny López, con quien también trabaja

Durante los recientes días, el cantante pereirano respondió por medio de las redes sociales a algunos de los interrogantes que sus seguidores tienen sobre su noviazgo. En este sentido, entre las preguntas recibidas hubo una que decía: “¿Qué pasaría si tú y Jenny terminarían? ¿seguirían en el mismo trabajo?”. Al respecto, Rivera dio cuenta de que siempre queda en buenos términos con sus exparejas, por lo que en caso de que su relación con la cantante popular llegara a un punto final las cosas no serían diferentes y la continuaría apoyando.

“Yo pienso que, como cualquier pareja, puede funcionar, como no. Y si llegáramos a terminar no tendríamos por qué afectar nuestra vida laboral. Yo no soy enemigo de ninguna exnovia, de ninguna, porque yo de cada relación me quedo con lo bueno y el motivo por el cual se haya terminado no tiene que opacar los momentos felices que esa persona me dio”.

Y agregó: “En el momento que ella y yo terminemos seguramente la seguiré apoyando y si ella está con otra persona o no, no tiene por qué cambiar para nada mi apoyo, si le sirve de algo, porque la idea es retribuirle los momentos de felicidad que me dio en un momento dado”.

Posteriormente, el cantante popular también fue interrogado sobre si su romance es una estrategia de marketing, cosa que negó rotundamente. Aquí, lo compartido por el cantante en sus redes sociales: