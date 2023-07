Angélica Lozano criticó a Bolívar y su aspiración a la Alcaldía de Bogotá: “No me lo imagino trabajando con empresarios o la Policía”

La senadora del Partido Verde reveló que este podría ser su último periodo en el Congreso de la República. Colprensa (Archivo).

Luego de su derrota en la elección del presidente del Senado, Angélica Lozano se refirió a la nueva legislatura, la votación llevada a cabo en la noche del 20 de julio y la posterior designación de Iván Name en esa dignidad.

Al respecto, la senadora del Partido Verde dijo que hasta último momento tuvo convencimiento de ser escogida como la primera mujer diversa en ocupar la presidencia de la corporación; sin embargo, dijo que sabía de lo reñida que iba a estar aquella votación que terminó con 50 sufragios a su favor y 54 a favor de su colega.

“Yo decía ‘Esto se va a definir por tres votos‘ y creí que a favor mío. Yo no llevaba cuentas y cuando me decían ‘¿Cuántos –votos– tiene?‘ yo decía ‘No sé pero siento que vamos a ganar por muy poquito’ y, no, perdí”, relató la legisladora. De paso, confesó que la alcaldesa Claudia López, que asistió al Capitolio para la instalación de la nueva legislatura, no quería que ella obtuviera la dignidad.

“Ella no estaba de acuerdo con que yo compitiera (...) Me decía ‘Es un momento muy complejo y de todos lados te van a bombardear, no entiendo por qué quieres eso‘ pero yo le dije que quería y era mi decisión”, sostuvo Lozano Correa ante el medio citado. Incluso, reveló que este podría ser su último periodo en el Congreso de la República.

Lo que opina de la gestión de López y la postulación de Bolívar

Lozano también habló de avances durante el mandato de la actual mandataria local y sobre el altercado entre ella y Gustavo Petro, defendió a su esposa y aseguró que la alcaldesa está en defensa del avance de las obras del metro más allá de los encontronazos con el presidente. Sobre la actual contienda, dijo que aún no tiene definido su voto, pero no ocultó su impresión por Juan Daniel Oviedo.

“Me cae bien, me tiene descrestada, solo he hablado con él una vez”, narró Lozano. También dio buenas impresiones sobre Carlos Fernando Galán y que le “encantan” ambos aspirantes. En contraste, dijo de Gustavo Bolívar que es un “buen libretista” y que no concibe un escenario en el que él sea alcalde Mayor de la ciudad.

“No me lo imagino. Usted sabe las decisiones difíciles que hay que tomar cada día, 24 horas, el sueldo ni siquiera le alcanza. No, esta es una ciudad compleja donde las decisiones no son de blanco o negro, taquilleras o de likes”, argumentó. En ese sentido, volvió a rescatar de López Hernández el trabajo conjunto con los empresarios locales para mejorar las cifras de empleo y recuperación de emprendimientos y negocios.

“Yo no me imagino a Bolívar trabajando con ellos o con la Policía. Es que si ha llamado cerdos a los policías, si ha promovido grupos que se encapuchados (...) No lo veo en Bogotá” remató Angélica Lozano sobre el aspirante del Pacto Histórico.

La declaración de la senadora fue conocida luego de las críticas en su contra hechas por Bolívar por haberlo dejado sin la segunda vicepresidencia del Senado.

En su cuenta de Twitter, el candidato celebró la llegada de Name a la dirigencia de esa corporación y aseguró que fue la misma Lozano la que, supuestamente, le enseñó a violar acuerdos políticos. “¡Ganó Name! Ella le enseñó”, aseguró.

Su comentario se dio en respuesta a un propio trino suyo en el que recordó cuando, en la instalación del Congreso de la República del 2021 perdió la segunda vicepresidencia del Senado porque, como pasó otra vez en 2023, la Alianza Verde no se logró poner de acuerdo en quién los representaría en la mesa directiva del Legislativo.