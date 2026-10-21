Colombia

“¿Habían niños travestis ahí?”: Angie Rodríguez preguntó a Gustavo Petro por presuntas fiestas con mujeres muy jóvenes

La exdirectora del Dapre afirmó que vio fotos y videos del expresidente durante un cambio de teléfono y acusó a Laura Sarabia de conservar esa información privada. También aseguró que consumía tusi antes de algunos consejos de ministros

La exdirectora del Dapre afirmó que vio fotos y videos del expresidente con mujeres jóvenes, aunque aclaró que no podía confirmar si alguna de las personas que aparecían era menor de edad. - crédito #HolaSoyDanny/Youtube
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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez aseguró que vio fotos y videos de Gustavo Petro con mujeres “demasiado jóvenes” en un computador al que, según su relato, tuvo acceso durante un cambio de teléfono del expresidente. En ese contexto, preguntó públicamente si en esos encuentros había “niños travestis”, aunque precisó que no puede confirmar que las personas que aparecían en el material fueran menores de edad.

La exfuncionaria, que dijo haber trabajado de cerca con el mandatario, formuló los señalamientos en una entrevista con Daniel Samper Ospina. Durante la conversación no exhibió las imágenes, videos ni otros elementos que permitieran verificar de forma independiente sus afirmaciones.

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La pregunta de Angie Rodríguez surgió cuando hablaba de una presunta red de mujeres que, de acuerdo con su versión, tenía cercanía con el expresidente Gustavo Petro y participación en asuntos de la Presidencia. La entrevistada sostuvo que esa estructura habría operado alrededor de la vida privada del exmandatario y habría tenido influencia sobre decisiones administrativas.

“¿Habían niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿habían niños travestis?”, dijo Rodríguez. Luego pidió que quienes hubieran sido víctimas o testigos de situaciones irregulares acudieran a las autoridades.

El periodista Daniel Samper Ospina le advirtió que, ante una acusación de esa naturaleza, la responsabilidad de aportar pruebas corresponde a quien la formula. Rodríguez respondió que vio material relacionado con esas afirmaciones, pero no describió de forma concreta las imágenes a las que se refería ni presentó evidencia durante la transmisión.

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Angie Rodríguez afirmó que vio material audiovisual del expresidente Gustavo Petro durante un cambio de teléfono, sin exhibir pruebas en la entrevista. - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Angie Rodríguez afirmó que vio material audiovisual del expresidente Gustavo Petro durante un cambio de teléfono, sin exhibir pruebas en la entrevista. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Dijo que las personas que aparecían en las imágenes eran “muy jóvenes”

Rodríguez afirmó que observó fotografías y videos de Petro con mujeres que, según su percepción, eran “demasiado jóvenes”. Sin embargo, evitó asegurar que se tratara de menores de edad.

Yo creo que las autoridades deben entrar en rigor a investigar esa red, si había o no menores de edad”, manifestó durante la entrevista. En otro momento, reiteró que las personas que aparecían en el material le parecieron jóvenes, pero agregó: “No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad”.

La exfuncionaria no indicó la fecha de las supuestas imágenes, los lugares en los que habrían sido tomadas ni las identidades de las personas que aparecían allí. Tampoco aclaró cuántos archivos revisó, quién tenía el computador o bajo qué circunstancias pudo observar el contenido.

Según su relato, el material se habría hecho visible durante un procedimiento para reemplazar el teléfono celular del expresidente y trasladar la información almacenada. Rodríguez dijo que el proceso se originó después de que recibió una llamada destinada, aparentemente, a Jaime Ramírez Cobo, pese a que el número correspondía al dispositivo que utilizaba Petro.

La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, adelantará una visita oficial a Japón con el fin de consolidar relaciones bilaterales - crédito @laurasarabia/X
Rodríguez acusó a Laura Sarabia de conservar información privada del exmandatario y de usarla para ejercer presión, una versión que no fue sustentada con pruebas durante la transmisión. - crédito @laurasarabia/X

El supuesto acceso a una nube vinculada a Laura Sarabia

Rodríguez señaló que, al revisar la información del teléfono presidencial, personal técnico le habría informado que la nube del dispositivo estaba asociada a una cuenta de correo de Laura Sarabia. Para la entrevistada, ese hecho explicaría el acceso que, según aseguró, Sarabia tenía a información privada de Petro.

“Yo sí vi en un computador fotos y videos”, afirmó Rodríguez. También sostuvo que el contenido le permitió entender por qué Sarabia, a quien acusó de presuntamente ejercer presión sobre el expresidente, tenía una posición de poder dentro del Gobierno.

La entrevistada aseguró que la entonces funcionaria conocía detalles de la vida privada del entonces mandatario y que esa información habría sido utilizada para influir en sus decisiones. “Laura tiene todo”, afirmó al ser preguntada por quién podría tener los archivos.

Rodríguez no mostró soportes sobre la supuesta titularidad de la cuenta de almacenamiento ni pruebas que demostraran que Sarabia hubiera usado esa información para presionar a Petro. Tampoco presentó elementos que sustentaran su afirmación de que el número telefónico del expresidente figuraba a nombre de Ramírez Cobo.

Una “red de mujeres” con presunta incidencia en nombramientos

En la entrevista, Rodríguez describió una presunta red de mujeres que, según dijo, no se limitaba a acompañar al expresidente en actividades privadas. La exfuncionaria sostuvo que algunas de ellas tenían capacidad de recomendar personas para cargos públicos, intervenir en nombramientos y pedir decisiones dentro de entidades estatales.

La entrevistada mencionó a Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Vanesa Cortés como personas que, según su versión, hacían parte de esa red. Rodríguez afirmó que se negó a seguir instrucciones relacionadas con algunos nombramientos y que esa posición generó conflictos con sectores cercanos al exmandatario.

Sobre Guerrero, dijo que Petro le habría pedido nombrarla como viceministra, una instrucción que, según relató, no acató. También sostuvo que Muñoz y otras mujeres podían influir sobre decisiones de funcionarios públicos mediante comunicaciones con el expresidente.

Rodríguez aseguró que Cortés la acompañaba en viajes internacionales y que debía organizar asuntos relacionados con ella. No detalló qué funciones cumplía Cortés ni aportó documentos que demostraran que las personas mencionadas hubieran intervenido en contrataciones, designaciones o decisiones oficiales.

La exfuncionaria calificó a ese grupo como una “red” y afirmó que algunas mujeres tenían más poder que directivos de entidades públicas. Sus declaraciones no incluyeron referencias a expedientes, denuncias específicas o actuaciones judiciales relacionadas con esas acusaciones.

Tussi la cocaína rosa - (Imagen ilustrativa Infobae)
La exdirectora del Dapre aseguró que Petro consumía tusi antes de algunos consejos de ministros. Durante la entrevista no presentó evidencias de esa acusación. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También acusó a Petro de consumir tusi antes de consejos de ministros

Rodríguez también afirmó que Petro consumía tusi antes de algunos consejos de ministros. Según su versión, el expresidente se encerraba en un baño de la Casa de Nariño antes de esas reuniones y ella debía insistirle para que saliera a atender los compromisos oficiales.

“Hay un polvito rosado que se llama tusi y él consumía eso”, aseguró. La entrevistada retó al entonces mandatario a practicarse una prueba en un laboratorio que consideró imparcial.

La exfuncionaria vinculó esa acusación con un consejo de ministros en el que Petro hizo una intervención sobre el “clítoris y el cerebro”. Según su relato, antes de ese episodio el exmandatario había recibido fotografías íntimas de mujeres a través de aplicaciones de mensajería.

Rodríguez afirmó que vio esas imágenes en el teléfono del expresidente y sostuvo que la situación explicaba, a su juicio, el contenido de aquella intervención. No identificó a las personas que habrían enviado las fotografías ni presentó elementos que permitieran comprobar su versión.

Entrevista completa de Angie Rodríguez:

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