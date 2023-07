Rodrigo Lara explotó contra Carlos Fernando Galán: “Es el candidato de la peor politiquería posible”

Rodrigo Lara explotó contra Carlos Fernando Galán y su hermano Juan Manuel: qué dijo en diálogo con Infobae.

Tal parece que la competencia por la Alcaldía de Bogotá no estará exenta de rencillas políticas entre dos viejos aliados que compiten: Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara Restrepo. Los dos son hijos de reconocidos dirigentes nacionales, recordados por sus magnicidios: el excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento; y el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

Aunque Carlos Fernando y Rodrigo (júnior) han querido encarnar los legados de sus progenitores, que fueron cofundadores del partido Nuevo Liberalismo, en el camino terminaron por distanciarse. A pesar de que los dos fueron senadores en Cambio Radical, al día de hoy jamás lograron ponerse de acuerdo, política y personalmente hablando.

Así lo evidenció Rodrigo Lara Restrepo en una entrevista con Infobae Colombia en la que hizo durísimos reparos a Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, que hoy es director nacional del Nuevo Liberalismo. Cuando se le preguntó al exsenador qué sentía de competir por suceder a Claudia López con su viejo amigo, él dijo que era un simple conocido.

“A los hermanos Galán yo los conozco desde muy pequeño, pero la expresión ‘viejo amigo’ no es la más precisa. Somos viejos conocidos. En efecto, cada uno ha hecho política en su propio carril. Hemos coincidido en un momento de nuestras vidas en Cambio Radical”, recordó Lara, quien aseguró que pese a que el exconcejal Carlos Fernando renunció a ese partido, su fantasma seguiría vigente allí.

“Yo me fui de Cambio Radical, pero él (Carlos Fernando) nunca se ha ido realmente. Todo el mundo político sabe que la campaña de Carlos Fernando la está armando y estructurando Germán Vargas Lleras. Lo que pasa es que Carlos Fernando tiene un discurso en público y otro privado: en público se presenta como una figura independiente y depurada; y en privado pacta con los políticos de siempre”, cuestionó Lara.

Rodrigo Lara sigue haciendo campaña en Bogotá como independiente.

Incluso, el ahora aspirante por firmas al Palacio Liévano aseguró que aunque Juan Manuel Galán le dio el aval del Nuevo Liberalismo a su hermano Carlos Fernando para Bogotá, este tendría algunas maquinarias. ¿De quiénes se trata?

“Carlos Fernando es el candidato del exvicepresidente Germán Vargas, con toda su influencia en ciertos sectores económicos; es el candidato del exalcalde de los buses, del doctor Enrique Peñalosa; Carlos Fernando terminó siendo también el candidato de otro gobierno, el distrital de Claudia López, el gobierno del Presupuesto de Bogotá, de los concejales enmermelados con 6.000 cargos en la administración, a los que les cobran una parte de su remuneración. Carlos Fernando es el candidato de los alcaldes locales”, señaló. Y no se quedó ahí. También dijo:

“Es el candidato de la peor politiquería posible; pretende ser una cosa completamente distinta y representa la peor politiquería”.

Carlos Fernando Galán junto a sus hermanos, Juan Manuel y Claudio

Así mismo, Rodrigo Lara cuestionó al hijo menor de Luis Garlos Galán por no haberle hecho oposición a Claudia López durante su alcaldía. Carlos Fernando obtuvo la curul por el Estatuto de Oposición, pero Lara asegura que la actual mandataria lo compró y, por eso, es responsable del supuesto “desastre” en el que está la capital.

“No le hizo oposición a Claudia, lo cual lo convierte en corresponsable del desastre de la alcaldía de Claudia López, particularmente en materia de seguridad. Carlos Fernando se dejó iluminar por parte de Claudia para ser presidente del Concejo. Es decir, lo cooptó, se lo echó al bolsillo y lo volvió presidente por encima del derecho que tenían los concejales del Partido Verde a iniciar ese periodo de Concejo”, señaló el candidato.

"Claudia López compró a Carlos Fernando Galán", dijo Rodrigo Lara. Colprensa.

Sus reparos contra los Galán no pararon ahí. Lara Restrepo renunció al Nuevo Liberalismo en 2022 porque no lo dejaron ser candidato presidencial. Eso no pasó desapercibido en su diálogo con Infobae. Le preguntamos si seguía considerando que esa colectividad era una “famiempresa” y nos devolvió el interrogante.

“¿Te cabe alguna duda al respecto, o le cabe alguna duda a alguien en Colombia, que el Nuevo Liberalismo es una famiempresa?”, respondió Lara.

Más adelante, ahondó en su respuesta e, incluso, aseguró que los Galán, que lograron únicamente dos curules en el Congreso en las pasadas elecciones, hacían sus asambleas internas del Nuevo Liberalismo en la casa de doña Gloria Pachón, viuda de Luis Carlos Galán y madre de Juan Manuel y Carlos Fernando.

“Obviamente que es una famiempresa. La característica principal de una famiempresa es que son alérgicos a competir. Les gusta todo fácil porque pues se acostumbraron a vivir de prebendas y de privilegios del Estado y nunca les ha tocado luchar absolutamente nada. La psicología y la lógica de una famiempresa es no luchar, es obtener un aval sin ninguna dificultad, obtener una financiación y recursos del Estado sin tener que moverse de una poltrona. Y las decisiones las toman allá, entre papás, mamás, tíos, sobrinos y candidatos”, explicó Lara.

Rodrigo Lara y los hermanos Carlos Fernando y Juan Manuel Galán pasaron de ser aliados a ¿acérrimos enemigos? Foto: Colprensa

“Las decisiones en ese partido las toman en la sala de la casa de doña Gloria”, mencionó. Allí, además, recordó que en las pasadas elecciones presidenciales, el Nuevo Liberalismo ungió a Juan Manuel Galán como su candidato único y, dice Rodrigo Lara, no dejaron inscribir a nadie más.

“Por eso el único candidato presidencial del Nuevo Liberalismo fue Juan Manuel. Juan Manuel no quiso competir conmigo. Se murió del susto”, señaló.

Incluso, ahora dice que Carlos Fernando Galán no tuvo que luchar con nadie dentro de su partido para ser candidato porque, a su juicio, era obvio que le darían el aval.

”No le tocó luchar a Carlos Fernando un solo milímetro de espacio en esa lucha y la hicieron a dedo. Todo el mundo lo sabe y allá van los dos hermanos y esa es la junta directiva del partido. ¿Usted cree que si yo voy y pido el aval del Nuevo Liberalismo me lo hubieran dado o se lo hubieran dado a Carlos Fernando? ¿A quién se lo hubieran dado? Yo le recuerdo que ese partido fue fundado por mi padre. Por eso yo no puedo ocultar mi tristeza”, concluyó.

Espere la entrevista completa de Rodrigo Lara con Infobae este fin de semana.