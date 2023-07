En manada, con machetes y lanzando objetos: videos muestran cómo asaltan en las carreteras de Colombia

Camioneros atracados en las carreteras de Colombia, una situación que genera preocupación debido al aumento de la inseguridad. Foto: Captura de video/Twitter @dona_pily2.

La inseguridad es uno de los mayores problemas que enfrenta en territorio nacional en la actualidad, al punto que parece que ningún rincón del país se salva de la delincuencia, que sigue sin dar tregua. Ni siquiera en las carreteras de Colombia se estaría a salvo de los ladrones.

Recientemente se conoció la denuncia de una preocupante modalidad de robo que estarían implementando en algunos corredores viales principales del país.

En un video quedó registrado lo que sería un intento de hurto en la Ruta del Sol. Según denunciaron en redes sociales el hecho al parecer ocurrió el 25 de julio en la vía que comunica a Guaduas con Río Negrito en Cundinamarca.

En manada, con machetes y lanzando objetos, más de 25 delincuentes se atraviesan en varios tramos de la vía amenazando a los conductores para que se detengan y posteriormente hurtarlos. Así lo denuncian los usuarios de redes sociales y se puede evidenciar en los videos publicados en las plataformas.

En las imágenes es posible observar que, además, los daños en la vía obligan a los conductores a disminuir la velocidad, situación que aprovechan los delincuentes para intentar que los transportadores se detengan.

Como si no temieran por su vida, los presuntos ladrones se atraviesan de frente a los vehículos y solo se hacen a un lado cuando ven que definitivamente el conductor no detiene el vehículo.

“Vándalos, hampones, salen a la vía a atacar los carros, aprovechando que la ruta del sol está llena huecos entre Guaduas y Río Negrito y los conductores deben bajar la velocidad. Nadie les dice nada”, dice una de las publicaciones en las que se denuncia este hecho.

Además de compartir el video, se conocieron imágenes que dejan ver el estado en el que habría quedado el vehículo. En las fotos se ve que en uno de los vidrios quedó incrustado uno de los elementos que lanzaron los delincuentes para intentar detener la marcha del vehículo.

Aunque desde esa misma cuenta se compartieron otros videos en los que supuestamente queda expuesta la misma modalidad de robo en las carreteras de Colombia, lo cierto es que en los otros clips al parecer son otros contextos y no intentos de hurto.

Videos muestran cómo asaltan en las carreteras de Colombia. (Twitter)

Varios internautas, sobre todo quienes se oponen al gobierno actual, se pronunciaron sobre estos hechos, culpando al presidente Gustavo Petro por esa situación.

“Como se extraña esa época en que las carreteras tenían soldados y policías que brindaban seguridad, hacían retenes y saludaban a los viajeros. La “Paz Total” de alias Cacas es dejar delinquir en paz”, es uno de los comentarios en Twitter.

“No solo están deteniendo camiones cuando pase por ahí me dijeron que ni por el putas me detuviera ... Están atracando motos y carros desde hace rato ya...”, “Solo queda encomendarse a Dios par no ser alcanzado por un objeto lanzado, y acelerar a fondo, ojalá en Zig zag, a ver si les quedan ganas de seguir atracando...”, son otros de los comentarios en redes sociales.

Creció la percepción de inseguridad en Colombia

Una encuesta sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que se conoció hace unos meses, registró un aumento sobre la percepción de inseguridad en el territorio nacional, ya que para el 2022 la cifra alcanzó un 52,9%, mientras que en 2021 la cifra estuvo en el 44%. En 2020, durante la pandemia, los datos arrojaban un 39%, y en 2019 alcanzó un 43,7%.

El estudio estableció que en las cabeceras municipales la percepción fue del 58.9% y en los centros poblados y rurales dispersos fue menor, cerrando en 31.2%. Además, solo el 2,8% de los 122.262 ciudadanos encuestados consideran muy segura la situación en los municipios, mientras que en las ciudades la sensación es del 1,6%.

El 66% de los encuestados en municipios y el 39% en ciudades calificaron como seguros. El panorama en las ciudades se calificó como insegura, con un 49.9%, y en los municipios con 28.3%.