Nadador colombiano narró cómo sobrevivió a un ataque de tiburón: “Te muerde y mueve la cabeza fuerte para arrancarte el pedazo”

Durante su encuentro, protegió al resto de la selección Colombia de apnea / @cristiancastanov

No muchos logran sobrevivir a un ataque de tiburón a mar abierto, pero el manizaleño de 38 años Cristian Castaño sí. Escapó nuevamente de las garras de la muerte que, en años pasados, lo llevó a naufragar por indonesia, accidentarse en moto y ser paciente de peritonitis, cunado asistió a una competencia en Honduras.

Te puede interesar: Gustavo Petro aceptó, entre líneas, error de nombrar a León Freddy Muñoz como embajador de Colombia en Nicaragua

A una semana de haber sido parte del menú, decidió hablar sobre el incidente que lo ayudó a reconectar con Dios y elevar el llamado a cuidar de estos animales y sus ecosistemas: “Estoy bien. Lo que sucedió fue el martes 18 de julio, estábamos en San Andrés, entrenando. Preparándonos con otros integrantes de la selección Colombia para ir al mundial de apnea de profundidad que va a ser en agosto, en Roatán”.

“Ese día fuimos al agua seis apneistas. Todos muy experimentados, los 6 o 5 somos instructores. Con muchísima experiencia en el agua, nos fuimos hasta el punto más profundo que hay en la isla, en un lugar que se llama el Cantil del nirvana. Ese punto queda ubicado más o menos a 500 metros de la orilla del mar y tenemos que ir hasta allá, realmente, porque ahí es donde tenemos la profundidad. Ahí el fondo del mar es de 200 metros y nosotros estamos haciendo inmersiones muy profundas”, detalló en una serie de videos que compartió a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: Van 158 migrantes rescatados en el archipiélago de San Andrés durante el 2023

No es el mismo punto, aunque si la zona, en la que se hacen capacitaciones para aprendices de esta disciplina. Ellos, por motivos de seguridad, entrenan más cerca de la orilla, precisamente porque, mar adentro, “a veces hay avistamientos de tiburones, principalmente un tiburón que se llama oceánico de puntas blancas, con el cual nunca había habido ningún problema, hasta ese día”.

Se quedó atrás para proteger a sus compañeros / @cristiancastanov

“Yo me encontraba y estaba a unto de hacer la inmersión. Hay gente que piensa que me atacó mientras yo estaba bajo el agua, pero no. Todos estábamos en superficie. Y yo me estaba preparando cuando me dice Tais –una amiga– que hay un tiburón”. Como ha hecho antes, decidió suspender por un momento la inmersión y esperar a que se fuera.

Te puede interesar: Wingo reanudó vuelos entre Bogotá y Caracas: esta será la frecuencia aérea

Pero, tan pronto como se puso los goggles y miró bajó el agua lo vio. “Normalmente ellos se mantienen a una distancia de unos 3 – 5 metros y esta vez se nos acerca demasiado, tanto que yo lo golpeo con la monoaleta para que se aleje”.

El equipo se apoyaba en dos boyas. En una flotaban Cristian y Tais y en la otra el resto del equipo; lo que pudo haber llamado la atención del animal.

Si bien algunos dicen que mordió por curiosidad, Cristian cree que el ataque respondía a que “estaba buscando algo que comer, yo lo que siento es que tenia hambre y estaba mirando si teníamos peces o si algo era comestible, porque un tiburón de estos no caza a personas porque son de su tamaño, son más grandes que él”, que, en el mejor de los casos, puede llegar alcanzar los 1,5 metros.

Espera regresar para el Aida / @cristiancastanov

En la zona, sin embargo, hacen pesca submarina y con lanchas, así que, es probable que pensará que llevaban alimento, habituado a conseguir peces que se escapan de la red cuando los pescadores están en el área.

Así que, con un ojo en el tiburón y otro en el equipo, empezaron nadar en dos grupos hacia la orilla. Pero Cristian se quedó atrás: “Para que ellos se alcancen a ir, intentando ser el ultimo que esta ahí para espantar al tiburón”.

Una idea que no resulto como esperaba ya que, al verlo solo en el mar, se enfoco en él e inició el ataque: “Yo calculo que todo esto del ataque fueron unos 10, 15 minutos mientas nadábamos hacia la orilla. Esta es percepción mía, puede que haya sido menos, pero en mi mente nadamos mucho tiempo, lo mantuve a ralla mucho tiempo. Hasta que en un momento, en uno de los ataques, el pasa mis aletas, ya no muerde mis aletas, sino me alcanza a morder en algún lugar”.

Desconoce por completo donde clavó la primera mordida y es que por la adrenalina no sintió dolor, pero si vio como el agua se teñía de rojo, ocultando al tiburón bajo la sangre. “Cuando veo la sangre y veo que estoy mal empiezo a nadar un poco mas rápido, pero el sigue viniendo hacia mí. Pero, cuando ya vio que había sangre y que había algo que podía comer se pone mas intensa la situación y él mas agresivo”, debido a lo que popularmente se conoce como el frenesí de tiburón.

No participará del mundial de apnea en Honduras / @cristiancastanov

“Me muerde muchas veces. Me ataca. Yo le doy golpes, le doy patadas, le meto los dedos al ojo, a veces lo devuelvo, a veces no”, no lo recuerda con mucha claridad, pero desde entonces se mantuvo nadando de espaldas, con la vista en el tiburón y sostenido el brazo por el que estaba perdiendo más sangre, porque empezó a sentirse mareado.

El grupo que logro adelantarse encontró una lancha de coralina que, en cuestión de segundos, llegó al rescaté. Lo ayudan a salir del agua, recogen al resto del grupo y los conducen hasta la orilla.

Al llegar baja caminando por sí solo y uno de sus compañeros que también es médico le hizo un torniquete en la mano. Tomaron un taxi y, rápidamente, fueron al Hospital de San Andrés. Mientras, llamados por la sangre, llegaban más tiburones al Cantil.

Recuerda a todo el personal medico suturándolo en manos, brazos y piernas. Aunque sospecha que las heridas en sus extremidades superiores son por la pelea y no por la mordida del tiburón que, sin embargo, le habría dejado más de 100 puntadas por todo el cuerpo y algunos huesos a la vista.

Ninguno de sus tendones se habría visto afectado / @cristiancastanov

A su salida del hospital, agradece que los habitantes de coralina estén monitoreado a los tiburones. Les dejó saber a sus amigos y seguidores que no participará del mundial de Honduras, pero asegura que seguirá su carrera como apneista: “No me voy a retirar de la apnea, voy a volver al agua seguro, aunque, probablemente a ese punto no, a menos que encontremos la forma de evitar que esto pueda volver a pasar”.

No perdió ninguna extremidad, ni ningún dedo como muchas personas creen y, a pesar del dolor, espera regresar para el Aida, que se llevará a acabo en octubre del 2023. Su recuperación, entonces, seguirá en Manizales. Pero, antes de abandonar San Andrés, quiso dejarles un mensaje a pescadores y locales: “Espero que al tiburón no lo maten. Espero que simplemente sigamos respetando la vida marina”.

Sin ser un experto en tiburones, entiende que el suyo tenía hambre y “que el problema de que estos animales tenga hambre y estén acercándose cada vez más es porque hay un exceso de pesca en le mar. La sobrepesca esta acabando con toda la fauna marina y por eso estos animales están buscando presas mas cerca a la orilla y están atacando presas que son mas grandes de las que normalmente atacan. Es natural, nosotros fuimos los que estábamos invadiendo su espacio”.