Tres policías fueron capturados por caso del “narcochofer” Manuel Antonio Castañeda

Manuel Antonio Castañeda envuelto en caso de corrupción por transportar droga

El escándalo respecto a la movilización de estupefacientes en camionetas de la UNP ha tenido una nueva actualización en las últimas horas, ya que tres de los policías que capturaron a Manuel Antonio Castañeda en diciembre de 2022 con 168 kilogramos de cocaína fueron detenidos.

De acuerdo con Caracol Radio, tras una investigación se habría determinado que los uniformados se quedaron con parte de la droga que llevaba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección el exsubintendente Castañeda, que luego de ser capturado comenzó a trabajar con la justicia colombiana para llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía.

El exsubintendente de la Policía Nacional Manuel Antonio Castañeda Bernal fue protagonista de un hecho que generó la indignación de la opinión pública en el país, esto luego de que fuera descubierto movilizando 168 kilogramos de cocaína en panelas a bordo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección en Totoró el 10 de diciembre de 2022.

De acuerdo con el informe preliminar que se ha conocido respecto al informe, los agentes de la Fiscalía habrían informado una suma inferior a la cantidad de droga que verdaderamente movilizaba Castañeda en la camioneta, hipótesis que también ha sido afirmada por el exsubintendente durante sus declaraciones judiciales.

Además de la cocaína que movilizaba cuando fue detenido, Castañeda fue imputado por ser el responsable de movilizar 340 kilogramos de marihuana el 20 de agosto de 2022 por la vía Andalucía en el Valle del Cauca y Cerritos en Pereira.

Preacuerdo entre Manuel Castañeda y la Fiscalía

Siete meses después de ser capturado, Castañeda se comprometió a revelar todo lo que sabe respecto a la posible red de corrupción en la UNP, lo que incluiría vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el país.

En el preacuerdo firmado por Castañeda, su defensa asegura que el exsubintendente ha estado presto a ayudar a la justicia desde el momento de su captura; dentro de la información que sería contada por Manuel Castañeda estaría la forma en la que las camionetas oficiales de la UNP eran alquiladas para transportar droga.

El exuniformado también se habría comprometido a entregar los nombres de las personas que participaron de la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, el 8 de marzo de 2022; esta lista incluiría a narcotraficantes, miembros del Clan del Golfo, además de agentes de la Policía Nacional y el Inpec.

Manuel Castañeda revelaría el nombre de las personas que participaron de la fuga de Matamba. Colprensa.

En una entrevista con BluRadio, Manuel Castañeda reveló algunos de los nombres de personas que habrían participado de la fuga de Matamba, además de afirmar que él también estuvo involucrado.

El comandante del Gaula de la Policía de Bogotá, Carlos Eduardo Téllez, fue uno de los uniformados que Castañeda involucró en el escándalo, indicando que él fue el encargado de planificar y organizar la logística de la fuga, añadiendo que se enteró de esta información por medio de una conversación entre Edgar Munévar, alias El Caballista, y el capitán Luis Duque.

“Por lo que escuché de conversaciones entre Edgar Munévar y el capitán Luis Duque, fue él el que proporcionó los vehículos, permisos y organizó toda la logística para llevar a cabo la fuga. Además, mantenía a Matamba en Bogotá, en el Gaula, para brindarle colaboración en otras actividades que realizaban”.

Además, Castañeda reveló a Caracol Radio que había recibido amenazas de muerte, además de llamadas para ofrecerle dinero a cambio de su silencio, afirmando que le habían indicado que si no aceptaba la propuesta, su esposa estaría en peligro.

“Temo por mi vida y la de mi familia, estoy recibiendo amenazas y aparte sobornos, me están ofreciendo dinero. Hay intereses por todo lado, estamos hablando específicamente de Wilson Devia, me ha enviado ciertas razones con unas personas ofreciéndome dinero. Si no acepto el dinero, en palabras textuales han dicho que atentarían contra mi esposa”,