Entre la adolescencia y el prejuicio: “Me llamo Miranda Romero, acabo de cumplir quince años y te contaré algo que pocos saben sobre mí”

Una mirada al mundo adolescente. (depositphotos)

Fascinados por el mundo juvenil, los escritores Antonio Ortiz y Giovanna Zuluaga se pusieron en la tarea de escribir una historia que pone en alto la voz de las infancias y de las juventudes LGBT+, esta vez por medio de la mirada profunda de una adolescente a quien la atraviesan los desafíos de una época compleja que le abrirá las puertas al mundo.

Así lo hicieron en su libro Descubriendo a Miranda, de la editorial Panamericana, una obra que le habla a quienes se sienten identificados y están en esta misma búsqueda de su identidad, especialmente conflictuada por la presencia de los prejuicios sociales que parecen ponerle límites a su libertad.

Además, esta historia está acompañada de su propia banda musical, donde los autores también se inauguraron como compositores, escribieron juntos varias de las canciones que allí aparecen y las cuales son interpretadas por Giovanna.

Sobre escribir la vida de una niña adolescente, Ortiz reveló a Canal Capital que:

“De los cinco libros que tengo, cuatro son niñas, son chicas superpoderosas y me ayuda que en mi casa tengo mis dos hijas, mi esposa y uno se va nutriendo de eso, pero también me ha ayudado que soy docente y he tratado de escuchar a estos chicos, sobre todo a las niñas”.

“Descubriendo a Miranda” de Antonio Ortiz y Giovanna Zuluaga

Descubriendo a Miranda es la historia de una joven adolescente que vive sus días entre el miedo y la tristeza por no sentirse parte de nada, en una sociedad que parece exigirle formar e integrar algo, cualquier cosa. A sus 15 años está por terminar su período escolar. Vive con su padre, su hermano menor y su abuela, pero el recuerdo de su madre la acompaña siempre.

Los días de Miranda no son fáciles. Ha sido relegada por su propio grupo y aguanta las burlas de sus compañeros de clase. Las voces de -no es suficiente- que llegan a su cabeza generan la necesidad de encontrarse, de hallar su propia identidad en un momento en el que el agobio y la angustia se unen a los retos de vivir una pandemia, sumado a la necesidad de explorar su sexualidad.

Un eje fundamental de esta historia es la música, que se convierte en testigo y cómplice de Miranda, dado que se dibuja para ella como un camino en el que puede escapar de la prisión interna al que la ha empujado una sociedad llena de prejuicios, hipocresías y contradicciones.

“Cuando terminé de cantar, finalmente abrí los ojos. En mi imaginación había cantado igual que Lady Gaga en Nace una estrella, pero en la vida real, aunque no fue así de perfecto no lo hice tan mal o al menos eso fue lo que me dijo Gaby, al igual que los aplausos de la gente, del jurado y la mala cara de Fabiana y Ariadna” (p. 96)

El arte es el refugio de Miranda, pero también la vía para encontrarse a sí misma, para reconocer la fuerza de su voz y de su ser. Tal es la importancia de la música para ella que incluso pasa a ser el abrazo que la une en su madre, pues encuentra en sus canciones una forma para comunicarse con ella, aunque ya no esté.

Sin importar la edad, este es un libro rico en experiencias y mensajes que hará que los lectores puedan sentirse identificados en su presente o pasado o que incluso los prepare para el futuro, en esa travesía entre la soledad, la identidad y el propio descubrimiento. Además, mira de frente a dos instituciones que aunque poderosas han perpetuado discursos perjudiciales: la iglesia y la academia.

“No entiendo por qué nos educan de una manera en la que debemos responder a unos estándares impuestos por una sociedad que nos valora según nuestra capacidad de resaltar en ella”. (p. 59).

Sobre los autores

Giovanna Zuluaga

Giovanna Zuluaga (Editorial Adarve)

♦ Nació en Colombia.

♦ Es ingeniera civil, locutora y escritora..

♦ Se ha inclinado por los géneros de novela histórica y novela policíaca.

♦ Incursiona en la literatura juvenil con la novela Descubriendo a Miranda.

♦ Algunas de sus obras: Los pecados de Victoria, La vendedora de besos.

Antonio Ortiz

Antonio Ortiz (feriadellibro)

♦ Nació en Bogotá, Colombia.

♦ Es escritor de narrativa, artista de voz, locutor y actor de doblaje.

♦ Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Arkansas y su maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Victoria.

♦ Se ha inclinado por escribir historias para los jóvenes de Latinoamérica.

♦ Algunas de sus obras: Maleducada (fue bestseller), La extraña en mí, Lo que nunca te dije y Un silencio prohibido.

