Gury Rodríguez se retractó con Esteban Restrepo tras fallo de un juez, pero causó polémica al hacerlo: “Le dije rata, pero no lo es”

Juez le da la razón a Esteban Restrepo y pone contra las cuerdas al concejal “Gury” Rodríguez - crédito Esteban Restrepo﻿/Facebook - @AndresGuryRod/X

El Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín confirmó en segunda instancia el fallo de tutela que protegió los derechos al buen nombre, la honra y la dignidad de Esteban Restrepo Taborda, actual secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión judicial obliga al concejal de Medellín Andrés “Gury” Rodríguez a borrar sus publicaciones y pedir disculpas públicas para no ir a la cárcel por desacato.

Esta determinación de la justicia ratifica que ningún funcionario puede usar sus redes sociales para acusar a los ciudadanos de cometer delitos sin tener pruebas o una condena real. Tras conocer el resultado del proceso, Esteban Restrepo celebró la decisión y recordó las consecuencias legales que vienen si el concejal no cumple la orden.

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“Le gané en segunda instancia la tutela al concejal de Medellín, alias el “Gury”. Ahora tiene que retractarse, pedir disculpas públicas y comprometerse a no volver a hacerlo, como lo ordena el fallo inicial. De no hacerlo, lo que sigue es el desacato y el arresto”, posteó en su cuenta en la red social X.

Esteban Restrepo celebró la decisión y recordó que el incumplimiento de la orden judicial podría derivar en un proceso por desacato - crédito @estebanrestre/X

El mensaje que causó el problema entre los líderes paisas

La disputa comenzó el 21 de abril de 2026 en la red social X; en esa fecha, el concejal Gury Rodríguez respondió un post de Esteban Restrepo en el que cuestionó las decisiones políticas adoptadas por los hijos de Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán. En su mensaje recordó que ambos líderes fueron asesinados por enfrentar al narcotráfico y aseguró que sus herederos terminaron respaldando proyectos políticos alejados de ese legado: “La historia política no se hereda por apellido; se honra con las luchas”.

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Restrepo criticó especialmente la cercanía de Rodrigo Lara con la campaña de Abelardo de la Espriella y el respaldo de Juan Manuel Galán a sectores vinculados al uribismo. Según señaló, estas decisiones representan una ruptura con las banderas que defendieron sus padres y constituyen una forma de “politiquería que termina traicionando las grandes ideas y legado de sus padres”.

Ante esas declaraciones, el concejal Gury Rodríguez respondió con un duro mensaje en el que cuestionó la interpretación sobre el rumbo que tomó el liberalismo: “Una rata de este calibre hablando de luchas que ni siquiera le corresponden. ¿Por qué no hablamos de la lucha que tuvo Medellín entre 2020 y 2023 en contra de ustedes, la bacrim del pinturismo, de la cual sos uno de los capos?”.

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El 21 de abril de 2026, Andrés 'Gury' Rodríguez estalló en contra de Esteban Restrepo - crédito @AndresGuryRod/X

Ante estas palabras, el primer fallo a favor de Restrepo se dio el 8 de mayo de 2026 y aunque el concejal apeló la decisión diciendo que solo era una opinión y una pregunta, el juez de segunda instancia rechazó sus argumentos. El juzgado aclaró que usar signos de interrogación no quita el daño, ya que el lector promedio entiende el mensaje como una acusación directa sobre un delito.

La polémica retractación del concejal, al estilo de Armando Benedetti

Los jueces explicaron que el caso es grave porque los mensajes no salieron de un perfil falso, sino de la cuenta oficial y verificada de un concejal de la ciudad. Por su cargo de autoridad, lo que publica este funcionario tiene mucha más difusión y credibilidad que lo dicho por una persona del común; el documento judicial resaltó que la publicación original superó las 7.300 vistas, multiplicando el daño a la reputación de Restrepo.

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Para evitar una orden de captura por no hacer caso al juez, el concejal publicó su rectificación en redes sociales; sin embargo, la publicación generó comentarios por su tono y por lanzar nuevas críticas contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud.

“Acatando el fallo del juzgado CUARENTA Y DOS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS manifiesto que le dije rata al señor @estebanrestre pero no lo es, es un ser sintiente. Le dije que era un capo de la bacrim del pinturismo, pero no lo es, el capo es el imputado @quinterocalle, quién fue su jefe en la alcaldía de Medellín (sic)“, publicó en X el concejal.

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Para cumplir con la orden judicial, el concejal publicó un mensaje de rectificación que fue polémico - crédito @AndresGuryRod/X

El concejal “Gury” Rodríguez remató su mensaje al señalar: “E incluso aún, no tiene ningún proceso que lo vincule a alguna organización criminal, pero en la administración que coordinó como secretario de gobierno ya van 55 imputados y próximamente condenados”.