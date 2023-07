¿Paro armado en Remolino?: comerciantes cerraron sus negocios y estudiantes no han podido ir a los colegios

Por medio de mensajes de texto anunciaron paro armado en el municipio de Remolino (Magdalena). @RemolinoAvanza/Twitter

Hay temor entre la población del municipio de Remolino debido a los hostigamientos que han estado recibiendo comerciantes, estudiantes y la comunidad en general por parte de sujetos quienes tienen prácticamente inmovilizada dicha región del norte del Magdalena.

Entre el pasado 20 y 21 de julio de 2023 circularon, a través de redes sociales, varias publicaciones en las que dichos sujetos se valieron de una cuenta denominada “Remolino es de todos”, para intimidar a los habitantes y anunciar un paro armado en el municipio.

En una de las publicaciones de Facebook, ordenan a varios comerciantes cerrar sus negocios. En otra, mencionaron que “no queremos estudiantes ni profesores en las calles” y después, amenazaron con activar un carro bomba y lanzar explosivos.

“Estamos cansados, ya dejen de estar en las esquinas con alborotos, nos están dando información y no hacen caso. Mañana no queremos chalupas en los ríos viajando ni mototaxistas haciendo viajes. Dejen la carnicería, ya lo saben. Mañana hagan compras que esto apenas comienza. Compren buenos alimentos, el paro comienza nuevamente desde mañana y termina el 05 de agosto si es que no conseguimos más personas viajando. No queremos que vendan nada, ni sopa ni cervezas. Solo podrán comprar mañana en las tiendas, pero solo hasta las 9. A nosotros no nos cuesta matar a alguien”, escribieron el 21 de julio.

En una de las publicaciones ordenaron a varios comerciantes cerrar sus negocios y cesar todo tipo de actividades. @NormaVeraSa/Twitter

Luego de que, al parecer, algunos pobladores hicieran caso omiso a la primera advertencia de los sujetos, publicaron un nueva amenaza: “Creen que ya no nos enteramos de que están viajando de Remolino para Puerto Libre. Los vamos a estar esperando. Es que uno se los está diciendo y no hacen caso hasta que no vean un hijo muerto en la boca de la puerta. No están bien”.

El paro iría hasta principios de agosto, según lo anunciado por las redes sociales. @NormaVeraSa/Twitter

Según los sujetos, que no han sido identificados, el paro iría hasta el próximo 5 de agosto de 2023.

La cuenta de Facebook desde donde la comunidad de Remolino era amenazada, fue bloqueada. @NormaVeraSa/Twitter

Norma Vera Salazar, defensora de Derechos Humanos, fue una de las primeras en denunciar los hechos que están padeciendo los habitantes del municipio de Remolino: “A través de la página ‘Remolino de todos’, una organización criminal viene sembrando zozobra en Remolino, Magdalena, municipio golpeado por el paramilitarismo. Ordenan cierre comercial y cese de clases, la gente acató la orden por miedo. El silencio institucional es vergonzoso”, escribió en su cuenta de Twitter.

La defensora llamó a las autoridades de Magdalena a tomar acciones frente a los hechos de violencia en el municipio de Remolino. Captura de pantalla @NormaVeraSa/Twitter

Por las constantes amenazas, tanto los comerciantes de la zona han cerrado sus negocios, como los estudiantes están recibiendo sus clases de manera virtual. En redes sociales también circulan videos en los que se ve completamente solas las calles del municipio.

Ante esta grave situación, la Policía del Magdalena decidió tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los habitantes de la región. A través de un comunicado, las autoridades designaron un equipo humano y tecnológico especializado para seguir investigando la procedencia y el fin de los mensajes que han estado circulando en las redes sociales.

Por su parte, la Alcaldía municipal convocó a un consejo de seguridad en el que han participado autoridades político administrativas, judiciales, militares y de policía.

En esta reunión se acordó aumentar los patrullajes en el municipio y sus alrededores, con el propósito de “fortalecer la presencia de la fuerza pública y garantizar la movilidad y seguridad de los habitantes”.

Adicionalmente, las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que no formen parte de la propagación de estos contenidos intimidatorios. Señalan que, “Replicar mensajes falsos o amenazantes solo contribuye a generar confusión y miedo en la sociedad”. Y añaden que “es fundamental que la comunidad se mantenga alerta y denuncie cualquier acto sospechoso o contenido amenazante que llegue a sus manos”.

Para finalizar, manifiestan que la fuerza pública y las autoridades político administrativas se encuentran en alerta y receptivas para recibir cualquier información que permita identificar y capturar a los responsables de estas acciones ilegales.

Después del pronunciamiento de las autoridades, la página que mantuvo al municipio de Remolino bajo amenaza fue bloqueada. Sin embargo, las investigaciones seguirán su curso con el fin de esclarecer los hechos ocurridos.