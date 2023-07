Jhonny Rivera contó situación donde logístico y fanático casi lo dejan mueco

Jhonny Rivera recientemente confirmó su relación con la cantante Jenny López. / Video @jhonnyrivera

Jhonny Rivera, famoso cantante pereirano, es sin duda una figura clave en el género popular en Colombia. Gracias a su talento ha sabido conquistar el corazón de millones de fans, quienes lo siguen en varias de las plataformas digitales donde tiene presencia.

El cariño y la cercanía que Jhonny muestra hacia sus fans es notable, y antes de sus conciertos, se esfuerza por complacerlos regalando fotos o autógrafos. Sin embargo, este gesto ha llevado a situaciones peligrosas debido a las multitudes entusiastas que se aglomeran en esos momentos, tal y como lo experimentó durante su concierto en Popayán.

Resulta que, recientemente, el cantante de 49 años ha compartido a través de una historia con sus más de 3,2 millones de seguidores en Instagram, la preocupación por su integridad física debido a estos “peligrosos” encuentros con sus seguidores.

En varias ocasiones, su vida ha corrido peligro, y en una oportunidad incluso vio afectado su preciado diseño de sonrisa.

“Han ocurrido dos incidentes especialmente alarmantes. Una vez, en Madrid, un seguidor me abrazó con tal fuerza que al intentar liberarme terminé cayendo hacia atrás y golpeándome con un monitor, lo que me causó la pérdida de un diente mientras seguía cantando en el suelo”, compartió el pereirano inicialmente.

Jhonny Rivera confirmó que en un par de ocasiones las muestras de afecto de sus fanáticos le han generado varios golpes. / Video @jhonnyrivera

Luego de este golpe, Jhonny Rivera reveló que otra muestra de cariño en la capital antioqueña terminó pasándole factura tras la lógica reacción de un logístico para “protegerlo” del arrebato de un seguidor.

“También en Medellín, otro seguidor me abrazó sin soltarme, lo que nos llevó a ambos a caer al suelo. Si bien el personal de logística realiza su labor, en ocasiones pueden actuar bruscamente, y la gente confunde a los miembros del staff con los aficionados”, agregó.

A pesar de estos incidentes, Jhonny Rivera parece que no se cansará de demostrar su cariño y aprecio por sus seguidores, mismos a los que se debe, aunque también como ha recalcado en varias ocasiones, es importante mantener la seguridad en sus presentaciones.

El pereirano es uno de los cantantes de música popular que sigue llenando plazas y cosechando éxitos. Como se ha podido ver en más de una publicación en sus redes sociales, Jhonny Rivera es una de las figuras más queridas y respetadas en la escena musical colombiana.

Jhonny Rivera denunció terrible puñetazo en un concierto

Desde que inició su carrera musical en 2004, Jhonny Rivera se ha establecido como uno de los exponentes más conocidos de la llamada “música popular” en el país. El risaraldense se mantiene activo lanzando producciones o presentándose en vivo a lo largo y ancho de Colombia, y con el auge de las redes sociales se ha mostrado muy activo en ellas, sea para mostrar sus mejores momentos o para exponer situaciones desafortunadas.

Precisamente de una situación relacionada con sus conciertos habló el artista en sus historias de Instagram, poco antes de que hiciera pública su relación con Jenny López lo que ha causado reacciones tanto a favor como en contra en redes sociales.

El cantante de música popular relató un episodio desafortunado que tuvo lugar después de un show que dio en el municipio del Tolima. / Video @jhonnyrivera

Según explicó Jhonny Rivera, tuvo una presentación en el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima), en el que todo salió bien y el público cantó a rabiar sus canciones. Pero cuando abandonaron el escenario y se dirigían al bus, el cantante habló de que “hubo una situación que nunca nos había pasado. Nunca”. Una que enturbió lo que hasta ahora había sido una gran noche:

“Íbamos saliendo hacia el bus, cuando yo veo que un ‘tipo’ saca el puño y tenga, se lo puso al fotógrafo mío y se agarró a insultarnos. Yo me quedo como frío, ¿qué pasó aquí?’ y el fotógrafo mío no reaccionó ni nada, solo se subió al bus (...) no entendíamos qué pasó. Dicen que es un concejal”, señaló el cantante.