Al Gobierno Petro le han renunciado 11 ministros durante el primer año: las razones y cómo fue el panorama con Santos y Duque

En menos de un año se han ido once ministros del gabinete de Gustavo Petro. Cortesía: Presidencia.

A menos de un mes de cumplir su primer año como presidente de la República, Gustavo Petro ya ha tenido 11 cambios dentro de su gabinete ministerial, algo que no se puede considerar normal, en cuanto al número, teniendo en cuenta cómo fue la movida en los Ministerios durante los primeros años de sus dos antecesores: Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022).

Te puede interesar: Uribe y Santos podrían ser citados ante la JEP para declarar por falsos positivos: altos mandos militares y hasta ministros de ambas administraciones serán investigados

En cuanto a Santos, durante su primer periodo presidencial (2010 a 2014), tuvo cuatro cambios en su primer año de ejercicio en el cargo. Se tratan de Rodrigo Rivera, quien estuvo al frente del Ministerio de Defensa; Carlos Rodado Noriega, que estuvo encargado de la Cartera de Minas y Energía; Frank Pearl, del Ministerio de Ambiente; y Juan Carlos Esguerra, que renunció en medio de una polémica reforma a la justicia aprobada por el Congreso. Este último estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, cartera que Santos volvió a revivir en 2011. Sin embargo, Esguerra presentó su carta de renuncia antes de cumplir el año.

En cuanto a Santos, durante su primer periodo presidencial (2010 a 2014), tuvo cuatro cambios en su primer año de ejercicio en el cargo. FOTO: Captura de video de YouTube (Comisión de la Verdad)

Por el lado de Iván Duque, la renuncias en sus primeros 12 meses solo se redujeron a Gloria María Barrero como ministra de Justicia. La exfuncionaria es reconocida como una experta en el tema por sus años como directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Barrero dimitió tras ser cuestionada por miembros de la coalición de gobierno, especialmente por la falta de consenso que llevó en noviembre de 2018 a que la reforma a la justicia del Gobierno terminara archivándose.

Expresidente Iván Duque también realizó algunos cambios en los Ministerios durante su periodo como presidente de Colombia. REUTERS/Nathalia Angarita

El propósito de Iván Duque desde que postuló su nombre para la Presidencia de la República era mantener a sus ministros durante los cuatro años de mandato. Sin embargo, aunque se fue uno en el primer año, a los 18 meses ya eran nueve los que habían dejado sus cargos en el Gobierno.

Te puede interesar: Santistas se despacharon contra Fabio Valencia Cossio por decir que el acuerdo de paz con las Farc fue un fracaso

Sin embargo, estos dos casos no se acercan a los números del actual mandatario: los primeros que dijeron “adiós” fueron Alejandro Gaviria (Educación), Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte).

Luego, hubo una segunda tanda entre los que estaban José Antonio Ocampo (Hacienda), Cecilia Lopez (Agricultura), Carolina Corcho (Salud) Alfonso Prada (Interior), Sandra Urrutia (TIC) y Arturo Luna de (Ciencia). Un mes y medio después se despidió a Guillermo Reyes de Transporte. Y, más recientemente, a Irene Vélez de Minas.

Te puede interesar: Iván Duque tiene nuevo cargo: trabajará con Felipe González, Luis Almagro, un exsubsecretario de Estado norteamericano y hasta príncipes sauditas

Por eso, Infobae Colombia consultó la opinión de dos analistas políticos, para preguntarles: ¿qué puede estar pasando en el Gobierno ante esta inusual salida de los ministros?

La repartición de los Ministerios

“Lo primero que hay que comprender es que Gustavo Petro llega a la presidencia mediante un acuerdo entre partidos, una coalición. En el marco de esa coalición se llegan a unas negociaciones, aunque suene mal, pero así funciona la política, se repartieron puestos burocráticos”, aseguró el analista político de la Universidad Central, Jorge Yarce.

El analista explicó que entre esos puestos burocráticos los más importantes y apetecidos son los Ministerios y que estos suelen mantenerse durante el primer año, como parte de esos acuerdos. “El segundo año ya hacen parte de un ejercicio con el Legislativo. El tercer año ya es otro tipo de ejercicio, y el cuarto ya es el que le pertenece al Gobierno. Esas son esas negociaciones que se dan al interior del Gobierno”, señaló el especialista.

“Pero en esta circunstancia nos encontramos con la novedad que la coalición de Gobierno no logró superar los primeros seis meses del año del Gobierno y, al desmoronarse la coalición, los acuerdos a los que se habían llegado por los cuales se distribuía la democracia también se empiezan a desmoronar”, dijo Yarce como primer punto a analizar.

El analista añadió que el segundo elemento no está en manos del presidente, sino que viene de la mano de los consecutivos señalamientos y escándalos de los miembros de su gabinete. “Esto lo obliga, como se haría en cualquier gobierno, como lo pedía la opinión pública, a que esos ministros salieran”, sostuvo.

Otro elemento que tuvo en cuenta Yarce es el del carácter del presidente: “El ímpetu que tiene el mandatario no es fácil de llevar en el proceso administrativo. En el Distrito los secretarios le renunciaban, en el actual Gobierno yo creo que las razones son otras. Si bien el carácter personal no es fácil, yo creo que no es lo determinante en este punto”.

Este gobierno no es igual a los otros

Del mismo modo, el analista y docente Shameel Thahir Silva resaltó que “esta situación tiene que ver con que esto es un Gobierno de transición que está planteando una serie de cambios propios, que llegó planteando una estrategia del diálogo con el Congreso y la sociedad y de gestión. Pero a lo largo del año, precisamente por las dificultades, le ha tocado ir cambiando la estrategia y, por lo tanto, a las personas que están al frente en los diversos Ministerios”.

Thahir Silva afirmó que los cambios son muchos para el primer año, si se les compara con gobiernos anteriores, “pero también hay que entender que este Gobierno no es igual ni ideológicamente hablando, ni en cuanto a objetivos políticos a los gobiernos de los últimos 50 años”, puntualizó.

“Es un Gobierno que tiene que usar las instituciones de siempre para hacer cambios que no se habían planteado hace muchas décadas y entonces porque se cambiaron esos ministros porque en un principio se planteó una estrategia de diálogo, con ciertas élites que históricamente han gobernado este país, pero que no son de extrema derecha radical, como lo son Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo o Cecilia López”, agregó.

El docente le dijo a Infobae Colombia que, en algunos casos, se cambiaron los ministros porque no gestionaron a la velocidad que requiere el presidente Petro, como pasó con Patricia Ariza o la misma Cecilia López.

“Lo que pasó con la ministra de Minas tiene que ver con una diferencia ética entre este Gobierno y los anteriores, la ministra no se va no porque no estuviera cumpliendo con los objetivos del Gobierno, a pesar de las mociones de censura, sino porque cometió un error que se puede considerar nepotismo o también como abuso de poder”, explicó.

“Por errores mucho más graves que rayaban con crímenes, gobiernos anteriores defendieron a sus ministros”, concluyó.