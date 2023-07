Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, fue víctima de robo en su casa

Juana Valentina Restrepo. Foto: Instagram: @juanavalentina

La inseguridad en el país es cosa de todos los días que ni estando en la propia casa alguien puede salvarse. De hecho, Juana Valentina Restrepo, hermana del futbolista James Rodríguez, fue víctima de hurto en su domicilio, pues los amigos de lo ajeno se le llevaron su herramienta de trabajo y hasta el sol de hoy desconoce la identidad de los responsables.

La influenciadora compartió la historia por medio de sus Historias de Instagram, cuando empezó por decir que tenía ganas de retomar su contenido sobre maquillaje y belleza.

“Hoy estaba teniendo estas ganas de volver a crear mi contenido de beauty. Este perfil siempre ha sido de contenido muy variado... pero el de make up, el de beauty en general, siempre ha sido uno de los contenidos que llevo en mi corazón y que me encantan... quiero volver a hacerlo lo que pasa es que estos videos los edito yo, los corto yo, todo lo hago yo solita... lo que pasa es que han pasado muchas cosas”.

Fue en ese momento de la historia que se refirió al robo de su cámara, que es su herramienta de trabajo más importante en vista de su desempeño como creadora de contenido.

“Mi cámara que es o era mi herramienta de trabajo... me la robaron, me la robaron con todos los lentes que le tenía. De milagro no se llevaron mis aros de luz. La sacaron de la casa, ¿quién? no tengo ni idea, pero bueno, cómo fue posible ese suceso”, comentó con humor al final.

Aquí lo compartido por Juana Valentina en sus redes sociales:

Como influenciadora, hasta el momento Juana Valentina cuenta con más de 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram y más de 37 mil suscriptores en su canal de YouTube. Aunque en la actualidad está muy enfocada en su faceta de madre, todo parece indicar que pronto retomará con gran ánimo la creación de contenido para las plataformas digitales.

Recientemente, Yeferson Cossio también fue víctima de un robo en su casa

Como se mencionó al inicio de esta nota, la inseguridad en el país está por todas partes y, en cuanto a la farándula nacional, varias son las celebridades que denunciaron robos en lo corrido del 2022 y algunas en este 2023. Recientemente, por ejemplo, fue Yeferson Cossio el que aseguró haber sido víctima de hurto en su casa.

Así las cosas, el creador de contenido se mostró desde sus Historias de Instagram relatando la situación que ocurrió después de que se le dañara la lavadora y le pidiera a su asistente que llamara a los técnicos correspondientes para arreglarla.

“Ayer se me dañó la lavadora así que le pedí a mi asistente que trajera técnicos, entonces ayer vinieron los de LG y hoy por la mañana vino otra persona de la empresa de Electro***.... al final decidimos la cotización de LG, el señor se fue, volvió el de LG hoy mismo cuando resulta que a lo que revisó ayer ya le faltaban repuestos a la lavadora”, tras estas últimas palabras el influenciador antioqueño soltó algunas risas, pues al parecer le pareció muy bizarra la escena.

Tras lo advertido, Cossio se dispuso a revisar las cámaras y al parecer el técnico de Electro*** hizo de las suyas. “Revisamos cámaras, el tipo como que no contaba que tenía una camarota debajo y el hijuemadre me estaba robando los repuestos de la lavadora, entonces mi asistente le escribió, la bloqueó en WhatsApp, las llamadas no se las contesta...”. A su vez, el creador de contenido quiso advertir a sus seguidores sobre los cuidados que deben tener al momento de contratar a dicha empresa.

A continuación, el video compartido por el influenciador en su momento: