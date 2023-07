Dos artistas colombianos se presentarán en el Primavera Sound de Brasil

Puerto Candelaria y Lucrecia Dalt fueron confirmados como la cuota colombiana en el Primavera Sound Sao Paulo de Brasil (@puertocandelaria y @lucreciadalt/Instagram)

El jueves 20 de julio se anunció el cartel del Primavera Sound São Paulo, que tendrá lugar en la metrópoli brasileña los días 2 y 3 de diciembre. Además de los nombres que comparten la mayoría de las otras ediciones que tendrán lugar en América Latina que incluyen a The Cure, Pet Shop Boys, Bad Religion, The Hives, Grimes o Slowdive, entre muchos otros; sorprendió la presencia de The Killers como un artista exclusivo para dicha edición.

Otro hecho que llamó la atención entre los artistas fue la presencia de dos colombianos en la alineación. Por un lado, está Puerto Candelaria, quienes se encuentran realizando presentaciones en distintos formatos por estos días. A la par que se encuentran presentando su álbum de 2022 La Sinfonía de los Bichos Raros, su primera incursión en la música para niños, se han presentado en formato teatral con el montaje de La Sociedad de la Cumbia, con una historia que remite a los años 50, cuando Medellín se convirtió en epicentro de la industria musical del país, y especialmente de la música tropical.

La agrupación antioqueña de este modo se presentará junto a varios de los grandes nombres del panorama internacional contemporáneo en esta edición del Primavera Sound, que se celebrará en el circuito de Interlagos, más recordado por albergar carreras de la Fórmula 1. De igual manera, cabe recordar que Puerto Candelaria también se presentará el 25 de noviembre en el Primavera Sound Buenos Aires, que se celebrará en el Parque Sarmiento de la capital argentina, así como en el Primavera Sound Bogotá.

El otro nombre colombiano que formará parte de Primavera Sound São Paulo será Lucrecia Dalt. La compositora de música avant-garde nacida en Pereira y actualmente radicada en Berlín, Alemania; viene precedida de reconocimiento internacional luego de que su más reciente álbum ‘¡Ay!’ alcanzara el puesto 64 en el listado de los 100 mejores en español realizado por la revista Rolling Stone. La publicación destacó su trabajo en este LP donde mezcla bolero de la vieja escuela, electrónica de la más experimental y un sentido rítmico propio de artistas como Tom Waits.

Actualmente Lucrecia se encuentra en la gira promocional de dicho álbum en Norteamérica, con una serie de presentaciones en Canadá y los Estados Unidos que culminará con su presencia en el prestigioso Pitchfork Music Festival en Chicago.

Para el Primavera Sound de Brasil, Lucretia formará parte del ciclo de presentaciones Primavera en la Ciudad, que consisten en una serie de shows en espacios de mediana o pequeña capacidad que usualmente tienen lugar en el marco de los Primavera Sound. Dichos escenarios están todavía por confirmar.

Salió la boletería individual para Primavera Sound Bogotá

En lo que se refiere a la realización del primer Primavera Sound en nuestro país, que no ha estado exento de polémica por el alto costo de la boletería, el jueves 20 de julio se puso a la venta la boletería individual por días, pero únicamente para la jornada del domingo 10 de diciembre. Dicha jornada será la que tenga la presencia de The Cure, la banda más esperada del cartel, junto con Pet Shop Boys, Bad Gyal, Bad Religion y Slowdive que se cuentan entre los más destacados de la programación.

La venta de esta boletería individual estará disponible en Tu Boleta a partir del miércoles 26 de julio para los clientes de Grupo Aval, y a partir del 1 de agosto para el público general.

La misma se dividirá en dos etapas. En la primera tendrá un valor de 590 mil pesos más el valor de servicio, de la que se pondrán a la venta 5.000 boletas. La segunda etapa costará 690 mil pesos más servicio, y se colocarán a la venta 7.000 boletas.

Para asistir al primer día, que será el sábado 9 de diciembre en el Movistar Arena, todavía es necesario comprar el combo de dos días. Ese día se presentarán entre otros Grimes, The Hives, Black Midi, Soccer Mommy, Lido Pimienta y Frente Cumbiero.