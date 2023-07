El “Pollo” Carvajal, ex oficial de inteligencia venezolano, fue extraditado a Estados Unidos: qué es lo que dijo de Petro y de la relación del chavismo con las Farc

El Pollo Carvajal aseguró que el Gobierno de Venezuela financió campañas de políticos de izquierda en Latinoamérica, entre ellas la de Gustavo Petro. Jesús Aviles - Infobae

Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, un hombre clave dentro del chavismo que fungió como director de Inteligencia militar para Hugo Chávez y Nicolás Maduro, será extraditado a Estados Unidos tras detenido en España. En ese periodo dio varias declaraciones a la justicia respecto a hechos que conoció del gobierno venezolano, uno que está relacionado con los motivos de su solicitud de Interpol y otro que relaciona a Gustavo Petro.

‘El Pollo’ Carvajal tuvo una relación cercana con Chávez y se mantuvo al frente de la inteligencia militar cuando asumió Maduro, pero se retiró en 2019 y rompió todo vínculo con el régimen al manifestar su apoyo a Juan Guaidó. Es considerado el “hombre de los secretos” buscado por los Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y de armas.

El Departamento del Tesoro, según CNN, lo acusa de haber protegido cargamentos de droga de la desmovilizada guerrilla de las Farc y de haberle otorgado armamento a ese grupo cuando continuaba alzado en armas, una organización considerada terrorista por los Estados Unidos. La acusación señala que Carvajal también le proveía documentos de identidad venezolanos a los guerrilleros colombianos para que pudieran viajar a Venezuela con facilidad.

Las pruebas que inculpan al régimen de haber financiado grupos terroristas fueron encontradas en el 2008 en el computadores de Raúl Reyes, en los que cientos de correos vinculan el extinto grupo armado con el gobierno venezolano. Las comunicaciones también vinculan a Rodrigo Granda, conocido como “el canciller de las Farc”, quien habría vivido en Caracas y sostenido una estrecha relación con Carvajal.

En uno de los correos revelado por Noticias Caracol, Granada le escribió a Raúl Reyes: “Se realizó la reunión con el general Hugo Carvajal. Esta vez, en su despacho en la sede del DIM. A nombre de la organización lo felicitamos por su ascenso y que esperábamos poder estrechar lazos de hermandad bolivariana”.

Otro de los mensajes sería remitido por Iván Márquez, ahora dirigente de una disidencia, en el que se confirma otra reunión que sostuvo el grupo guerrillero con algunos miembros del gabinete chavista en el 2008: “Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Alcalá y Carvajal (con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en compañía de Ricardo). Hablamos del plan patriota, canje, la ‘parapolítica’ y de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras. Entretanto nos van a hacer llegar (la próxima semana) 20 bazucas (no recuerdo el calibre) de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor”.

Aunque la Audiencia Nacional lo dejó en libertad en 2019, pero el Pleno de la Sala de lo Penal corrigió la decisión y ordenó su captura. Tras un tiempo desaparecido volvió tras las rejas y para ganar tiempo frente a su extradición, Carvajal empezó a hablar ante las autoridades españolas.

El vínculo con Gustavo Petro

Carvajal ofreció entregar información acerca de vínculos entre las Farc, el grupo terrorista español ETA y el llamado Cartel de los Soles, así como de otros hechos de interés para la justicia de la península. Entre sus revelaciones también mencionó un presunto vínculo que habría tenido el Gobierno de Venezuela con Gustavo Petro.

La Audiencia Nacional consideró que ‘El Pollo’ Carvajal había tenido un papel clave desde la Dirección de Inteligencia Militar en la estrategia política de Venezuela contra Estados Unidos. Una de ellas, según confesión del mismo general, fue la financiación de campañas políticas de líderes de izquierda en Latinoamérica.

Senador colombiano Gustavo Petro habría sido financiado por el régimen venezolano, dice Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Nicolás Maduro. Fotos: Colprensa y Reuters.

“Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia...”, dijo Carvajal.

Su declaración se conoció en octubre de 2021, luego de las elecciones de 2018 que el actual presidente colombiano perdió con Iván Duque. Al conocerlas, Petro le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que lo investigara, negó conocer a Carvajal y señaló que ninguna de sus campañas había tenido financiación ilegal.