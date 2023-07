Así defendió Yeferson Cossio a su novia de las críticas por su reciente contenido

Señalaron a Yeferson Cossio de cambiar a una mujer por una muñeca.

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido que despierta amores y odios entre sus seguidores, pues algunos no están de acuerdo con las publicaciones que presenta en su cuenta de Instagram. Recientemente, el paisa fue requerido por las autoridades por cuenta de la presunta “publicidad engañosa” al vender el Método Cossio, con el que promete aumentar los seguidores en redes sociales.

Te puede interesar: Yeferson Cossio y su novia posaron como Barbie y Ken y los llenaron de críticas

En repetidas ocasiones, el antioqueño ha dejado claro que el objetivo de su contenido es hacer reír a sus seguidores y también reveló que es con los que mayor monetización recauda. Si embargo, ha sido blanco de críticas por cuenta de la relación que sostiene con la influenciadora Carolina Gómez, por lo que no se aguantó más y decidió salir en defensa de la joven.

Yeferson Cossio y su novia posan como Barbie y Ken, pero los critican

Y es que su más reciente publicación tiene que ver con la temática que se ha tomado las redes sociales con motivo del estreno de la película de Barbie, por lo que los dos decidieron hacer su propia versión. Vestida como la famosa muñeca, Gómez apareció con un atuendo completamente rosa y Cossio personificó a un Ken humano.

Te puede interesar: Yeferson Cossio y Carolina Gómez anunciaron que tendrán su primer ‘hijo’ juntos

Las críticas no se hicieron esperar y le dijeron al influenciador que había preferido cambiar a una mujer, haciendo énfasis en su expareja Jenn Muriel, por una muñeca, haciendo referencia a su nueva pareja: “Todo el contenido qué haces con tu novia es bien aburrido. Me gusta más el contenido de tus obras y ayudas a los niños., mascotas”, “Él dice: no es una muñeca, es la mujer que amo. Pero siempre la hace ver como un juguete de él”, son algunos de los que se pueden leer.

Yeferson Cossio defendió a su novia Carolina Gómez, de los ataques que recibe en redes sociales. @rastreandofamosos/Instagram

Otro de los comentarios es una burla a la apariencia física de Gómez, a quien en una oportunidad presentó como una muñeca inflable: “Jajajaja cambió a una mujer por un juguete”. En vista de los constantes comentarios negativos, no se guardó nada el antioqueño y decidió responderles contundentemente a los internautas.

Te puede interesar: A la actriz Camila Esguerra la amenazaron por su papel en la serie “Ventino”

“Dejando de lado sus comentarios despectivos, ¿qué clase de ‘hombre’ llama ‘juguete’ a una mujer?... Creo que necesitas un autoanálisis. Saludos”, respondió Cossio, algo que fue replicado por la página de chismes Rastreando Famosos.

Esto dijo sobre las comparaciones a su novia

En las dinámicas que realiza en su cuenta de Instagram, constantemente es cuestionado por si regresará para darse una segunda oportunidad con Muriel, por lo que decidió responder a un comentario de una seguidora, que comparó a la expareja del antioqueño con su nueva novia, Carolina Gómez.

Yeferson Cossio respondió a las comparaciones de su novia Carolina Gómez con Jenn Muriel.. Foto: Instagram Yeferson Cossio

Según indicó la seguidora de Cossio, no ha podido superar el hecho de que su relación con Muriel llegara a un triste desenlace, aclarando que no tiene nada en contra de Gómez. Asimismo, mencionó que “extraña” la unión que tenía con su expareja, ya que la considera “única” teniendo en cuenta que duraron más de 10 años conviviendo y creciendo en redes sociales.

“La vida es cambio constante, lo que fue simplemente fue. Estoy muy agradecido porque para bien o para mal gracias a cada una de las personas y de las decisiones que he tomado es que estoy donde estoy, pero el pasado quedó atrás. Ahora hay una nueva etapa en mi vida y me siento muy en ella, supongo que es lo realmente importante”, escribió.

Finalmente, dijo que quienes no estén de acuerdo con su nueva relación lo dejen de seguir en sus diferentes plataformas digitales y que, quienes quieran acompañarlo en el nuevo camino que ha tomado su vida sentimental, se sientan felices por él como se siente en estos momentos con Carolina Gómez.