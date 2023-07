Kristina Lilley advirtió a sus seguidores que están estafando pidiendo dinero para su tratamiento contra el cáncer: “Yo no he autorizado eso”

Hace apenas unos días, Jessica Cediel salió a denunciar que había personas creando cuentas falsas con sus fotografías, de este modo, advirtió a sus seguidores de no caer en este tipo de cosas. Ahora es Kristina Lilley quien salió a denunciar que hay gente que está recaudando dinero a su nombre, sin que ella haya autorizado tal cosa.

La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expresó: “No sé quién fue, me llegó la información por una persona que muy amablemente me la hizo llegar: alguien en TikTok está haciendo recaudación de dinero para Kristina Lilley, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no lo autoricé”.

A su vez, la actriz llamó la atención de sus seguidores para que reporten la cuenta en TikTok cuando vean el anuncio reiterando una vez más que ella no está involucrada en dicha recaudación.

“No sé quién es la persona y no sé qué es lo que está haciendo, esa cuenta no tiene nada que ver conmigo ¡nada! los que tienen TikTok y encuentran ese post les pido que denuncien la cuenta porque yo no he autorizado eso”.

Por otro lado, en la descripción del post la actriz destacó que dicha cuenta “no tiene mi nombre”, al parecer, figura como “recaudamos dinero para Kristina Lilley”, y se desconocen los motivos que están dando para recoger estos fondos. Sin embargo, no sobra recordar que la actriz recientemente anunció haber superado el cáncer de seno.

Ya en el pasado varias han sido las figuras públicas que han denunciado estafas que se hacen a su nombre recordando siempre que no hay que caer en estas redes de mentiras y estar pendientes de sus perfiles verificados en las redes sociales.

A continuación, lo compartido por Kristina Lilley en su cuenta de Instagram:

Kristina Lilley revela cómo avanza su estado de salud tras terminar las quimioterapias

Desde que Kristina Lilley hizo público su diagnóstico de cáncer de seno, ha estado compartiendo con sus seguidores cada detalle de su cotidianidad. Fue así como el 19 de mayo comentó desde su cuenta de Instagram que ya había finalizado con su proceso de quimioterapias.

“Hoy fue mi última quimioterapia. Hoy fue un día de lágrimas y risas, un día de terminar un ciclo y empezar uno nuevo en mi vida. ¡Un día en familia! Unas semanas de descanso.....y ¡después con energía nueva empezaré lo que venga! Hoy, es importante, hoy es un día, mañana todo será nuevo. Gracias a todos por su compañía y su apoyo. Los quiero”, fue el mensaje de la actriz.

Pero ¿Cómo avanza su estado de salud?, ¿cómo se ha sentido en lo corrido de estas semanas tras su última quimio? Pues bien, la propia Lilley lo ha revelado en un reciente video compartido una vez más en su cuenta de Instagram. Así las cosas, la actriz empezó por decir:

“Contarles un poquito de cómo voy después de toda la quimioterapia, la terminé el 19 de mayo y ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezagos es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, tengo mucho cansancio, creo que es el cuerpo también recuperándose de todo este proceso y todavía faltan cosas pero bueno, un día a la vez”.

Además, Kristina Lilley también quiso agradecer los mensajes de cariño y apoyo que ha recibido de parte de sus seguidores: “Por ahora quería decirles que aquí estoy, estoy mejorando cada día y gracias a todos por estas estar tan pendientes y por esos mensajes tan bonitos y tantas bendiciones, las recibo aquí en el corazón”.