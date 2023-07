Nueve hombres armados hicieron bajar a los pasajeros de un bus y balearon el vehículo en un retén ilegal en Córdoba

El Bus sufrió daños en su carrocería y debió andar algunos kilómetros averiado para conseguir ayuda. Crédito: Emisora La Costeña

Como hace un par de décadas, se registró un retén armado en las carreteras del país. Momentos de pánico y terror vivieron 18 pasajeros de un bus de la empresa Brasilia, que fueron desembarcados por un grupo de hombres armados, que arremetió a tiros contra el vehículo.

Los hechos se registraron cerca de las 9:30 p. m. del lunes 10 de junio en la vía que de Montería conduce hacia la capital antioqueña, a la altura del corregimiento El Caramelo, donde nueve hombres armados detuvieron el bus, amenazaron al conductor y sus colaboradores, les quitaron los teléfonos y ordenaron que todos los pasajeros, entre los que había 3 niños, se bajaran.

De acuerdo con las primeras versiones, ninguno de los pasajeros resultó herido; sin embargo, el vehículo tuvo daños en su infraestructura, con el vidrio panorámico completamente destruido, impactos de bala en sus laterales y las llantas pinchadas por el ataque.

Luego del acto terrorista, el conductor y los pasajeros abordaron nuevamente el bus y emprendieron la marcha con el vehículo averiado hasta el kilómetro 15 de la vía Montería-Tierralta, donde fueron auxiliados por policías de un CAI ubicado a la orilla de la carretera.

Tras conocer el hecho, las autoridades iniciaron un plan candado para dar con los atacantes del bus, pero la acción policial no tuvo resultado y los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.

Aunque el acto terrorista no fue atribuido a ningún grupo armado, se presume que los atacantes serían integrantes del clan del Golfo, que delinque en el sector. Además, una de las hipótesis que se maneja es que el ataque se dio porque la empresa transportadora no habría pagado una ‘vacuna’ y no tenía permiso de circular por el sector.

Las AGC infunden temor en Tierralta

Tierralta es un municipio cordobés marcado por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), adscritas al clan del Golfo, que en 2019 asesinaron a la lideresa social María del Pilar Hurtado frente a su hijo. Ahora, el bloque Roberto Vargas Gutiérrez de ese grupo paramilitar repite los señalamientos contra líderes sociales y declaró objetivo militar a dos campesinos de esta población.

En un boletín períodico emitido por el grupo armado titulado El amigo gaitanista y marcado como Paz Total parcializada, los paramilitares sindican a Arnobi Zapata y Cervelion Cogollo como: “Líderes de procesos con agendas ocultas con intereses particulares, que promueven esquemas marxistas leninistas y se les acusa de buscar la toma del poder político a través de la lucha armada y la combinación de distintas formas de lucha”.

Los líderes campesinos Arnobi Zapata (arriba) y Cervelion Cogollo fueron amenazados por las AGC Crédito: Tomada de Chica Noticias

Arnobi Zapata es el presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – (Anzorc), mientras que Cervelion Cogollo, es el presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), quienes además de defender los derechos campesinos en el sur de Córdoba, también pertenecen al movimiento Coordinación Social y Política Marcha Patriótica.

La denuncia de las amenazas fue hecha por la Fundación Cordoberxia, organización defensora de Derechos Humanos, que através de un comunicado expresó: “Exigimos a las autoridades civiles, especialmente al alcalde de Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, en su calidad de primer respondiente en la detección temprana de situaciones de riesgo contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de Derechos Humanos, brindar plenas y reales garantías a los integrantes, miembros líderes y lideresas de Anzorc y Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, que residen en Tierralta – Córdoba”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo precisó: “Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales a que dejen por fuera del conflicto a la población civil, y a las autoridades civiles y militares a que adopten las medidas urgentes para salvaguardar su integridad, así como la de las organizaciones que representan”.

Frente al caso el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Jhon Fredy Suárez, indicó que sus hombres no han visto boletín físicamente en ninguna parte de Tierralta, solo por plataformas digitales. Sin embargo, el oficial dijo que los comandantes de estación de los sectores donde viven los líderes sociales ya se pusieron en contacto con ellos y están aplicando medidas preventivas.