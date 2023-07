A joven deportista arrollado por un carro fantasma en Bogotá tuvieron que amputarle un pie

Testigos no lograron tomar las placas del vehículo antes de que escapara / Pantallazos tomados de Arriba Bogotá

Un nuevo accidente en el que se vio involucrado un vehículo fantasma se registró el jueves 6 de julio, en horas de la mañana, cuando un automóvil arrolló a un joven de 25 años que se desplazaba en moto hacia su trabajo, a la altura de la avenida Boyacá con Primera de Mayo.

Testigos intentaron tomar las placas del vehículo, pero este logró darse a la huida. Así que optaron por quedarse en el lugar y ayudar al joven, mientras se presentaban los organismos de socorro.

El herido rápidamente fue trasladado a un centro hospitalario, pero por la gravedad de sus heridas los médicos se vieron obligados a amputarle un pie.

Édgar Morato, padre de la víctima, denunció en una entrevista concedida para el matutino de Arriba Bogotá que el vehículo “lo chocó y se fugó. Hay varios testigos que lo increparon, pero, lamentablemente, con todo lo rápido que sucedió no le alcanzaron a tomar las placas”.

En el hospital programaron una intervención quirúrgica, pero no lograron salvar su extremidad a pesar de los esfuerzos del personal médico.

“Yo me vine pues para la clínica y fue cuando el testigo me dijo cómo había quedado el muchacho, me dijo que estaba mal... que la pierna. Bueno. También fue, de pronto, un poco la demora que no le alcanzaron a salvar la pierna y le quitaron el pie, lamentablemente, y todo por causa de gente irresponsable”, lamentó.

Su vida giraba en torno al deporte, pero, de momento, aunque se encuentra fuera de peligro, su futuro es incierto, mientras logra acoplarse a sus nuevas limitaciones.

“Es un entrenador personalizado y es deportista y, lamentablemente, eso es lo que le duele a uno. Es una persona muy activa, es muy correcto en sus cosas. Hemos hablado y es tan duro que él mismo también nos da mucha moral”, comentó don Édgar, afligido por los daños ocasionados tras el accidente.

Sin embargo, no todo está perdido. El joven se encuentra fuera de peligro y su familia guarda la esperanza de que, en algún momento, aparezca el conductor para responder por sus daños.

“Obviamente, uno comete muchos errores, de ponto por la vía que estaba también mal. Se equivocó, pero ¿Qué no haga nada? ¿Cómo va a dejar una persona tirada? ¿Cómo no siente ese dolor de padre, de hermano? No sé. Él también debe tener familia. Por favor acérquese, arreglemos. Nosotros somos gente de bien, pero (nos gustaría) que responda por algo porque nosotros tampoco es que seamos de muy altos recursos”, insistió el padre de la víctima.

Pero, en caso de que no aparezca, invita a las autoridades a que le siguen la pista, con ayuda de las cámaras de seguridad del sector para que den con su paradero y se haga responsable de los daños en la salud del joven que dejó a mitad de la calle, tirado sobre el pavimento.

Preocupación por altas cifras de siniestralidad vial en Bogotá: el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas

Siguen preocupando los índices de siniestralidad en Bogotá, ya que –según la Secretaría de Movilidad de Bogotá– entre enero y abril de 2023 se registraron 172 muertes en las vías de la capital, siendo los peatones y motociclistas, como el deportista atropellado, los más afectados.

Una de las principales causas de fallecimientos y heridos en las vías es la diferencia de la velocidad de los actores en las calles. De las 172 muertes registradas, la mayoría son de motociclistas (82 casos), les siguen los peatones, con 65, luego los ciclistas, con 22, y finalmente tres conductores de vehículos particulares, quienes perdieron la vida en un 90% por el exceso de velocidad.

De ahí la necesidad de la Secretaría de Movilidad para establecer el día en el que se presenta mayor cantidad de accidentes: los lunes y los viernes, en una franja horaria de 2 a 4 de la mañana.

De acuerdo con el registro que la entidad tiene desde el 2015, los meses con mayor fatalidad en las vías de la capital son mayo y octubre. Mientras que las localidades más afectadas por este fenómeno son: Kennedy, Engativá, Suba, Puente Aranda y Bosa.