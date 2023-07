Turismo en Colombia se recuperó y superó niveles prepandemia: Organización Mundial del Turismo

Las ciudades que concentra la mayor cantidad de reservas internacionales son Bogotá, Medellín y Cartagena con más del 90%; solo la capital colombiana se lleva el 60%.. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

El turismo en Colombia se está recuperando. Con la pandemia y la desaceleración de la economía, la llegada de turistas al país se contrajo y solo hasta el primer trimestre de 2023 logró, no solo alcanzar los niveles de 2019, sino que los superó en un 18%.

Te puede interesar: Ministerio de Minas anunció que Termoguajira transitará hacia la generación de energía descarbonizada

Así lo reveló el último Informe Regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que fue presentando en Quito, Ecuador, el 28 de junio en la Comisión Regional de la OMT, y en el que Colombia ocupó el tercer lugar a nivel Américas y el segundo en Latinoamérica.

“Colombia no solo es tercero a nivel Américas, sino el segundo en Latinoamérica, solo superado por El Salvador”, ponderó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, que participó en el encuentro en Quito

El viceministro Bravo también señaló que en lo corrido de 2023, las cifras confirman que la recuperación va por buen camino, si se tienen en cuenta algunos indicadores como la llegada de visitantes no residentes o el comportamiento del PIB de alojamiento y servicio de comidas.

Te puede interesar: Un colombiano es el ciclista con más victorias en el mundo: está por encima de Tadej Pogacar, el pedalista mejor pagado del planeta

El informe destaca que Estados Unidos, España y Chile son los países que más reservas hacen hacia Colombia, con el 48% del total. Las ciudades que concentra la mayor cantidad de reservas internacionales son Bogotá, Medellín y Cartagena, con más del 90%; solo la capital colombiana se lleva el 60%.

También señala el informe que varios destinos de la región ya están por encima de los niveles previos a la pandemia en términos de llegadas internacionales, liderando la lista Sint Maarten (+ 51%), El Salvador (+ 26%), Colombia (+ 18%), las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (+ 17%), Guatemala (+ 14%), Honduras (+ 13%) y la República Dominicana (+ 11%).

Te puede interesar: Madre se encuentra con su hijo en condición de calle en pleno centro de Bogotá y el video se vuelve viral

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, celebró la recuperación del turismo hacia Colombia: “Esta es una gran noticia para el país, porque se respalda con cifras el gran esfuerzo que hacemos, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de promocionar a Colombia como un destino ideal para los viajeros a nivel mundial, además de posicionarlo como una verdadera potencia de la vida”.

Durante reunión de la Comisión, en la que participaron ministros y viceministros de Turismo de 15 países, entre los logros del encuentro destaca, que la OMT ha elaborado Guías de Inversión para la República Dominicana, Colombia y Paraguay.

El turismo colombiano en cifras

De acuerdo con Migración Colombia, el país cerró 2022 con 4,6 millones de viajeros internacionales, el mejor año del turismo para el país, superando en 1,7% las cifras alcanzadas en 2019. Mientras, entre enero y mayo de 2023 se registraron las 2′249.411 visitantes no residentes en Colombia, lo que representa un crecimiento del 36,7% respecto al mismo periodo de 2022 y del 20% frente a 2019.

Según el Dane, en 2022 se registró un gasto turístico al interior del país por US$ 12.912 millones, teniendo un crecimiento de 52,5% respecto a 2021. En el mismo año, el gasto en turismo receptor generó US$ 9.441 millones, participando con el 73,1% del gasto total. El turismo interno participó con el 26,9% (US$ 3.472 millones). Además, se registró el mayor gasto receptor en Colombia, teniendo un crecimiento anual compuesto del 19,1 % respecto a 2018.

Por otro lado, el Banco de la República indicó que en 2022 se registraron US$ 7.368,1 millones por concepto de pasajeros y viajes, siendo el mayor monto obtenido en divisas en los últimos años.

Colombiana Natalia Bayona es la nueva directora ejecutiva de la Organización Mundial de Turismo

Natalia Bayona, directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Cortesía.

La colombiana Natalia Bayona es la nueva directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo, según se anunció el 27 de junio de 2023, siendo la primera mujer en ocupar el cargo, uno de los de más alto rango en este organismo de la ONU. Bayona, bumanguesa de nacimiento, se desempeñaba como directora de Innovación, Educación e Inversiones de la OMT.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, la nombró en un cargo en el que deberá liderar al organismo en la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.