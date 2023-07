Poncho Zuleta denunció que lo están amenazando de muerte: su hija tuvo que renunciar a su candidatura

Poncho Zuleta fue amenazado por la aspiración de su hija, Claudia Zuleta, a la Gobernación del Cesar.

El aclamado cantante vallenato Alfonso ‘Poncho’ Zuleta y su familia fueron víctimas de amenazas de muerte por cuenta de grupos armados delincuenciales de la Costa colombiana, debido a las aspiraciones políticas de su hija, Claudia Margarita Zuleta Murgas, quien se había lanzado a la Gobernación del Cesar con el aval del Centro Democrático.

Te puede interesar: Poncho Zuleta manifestó estar “atemorizado” por posibles atentados en su contra y su familia

Frente a las intimidaciones contra su padre y su familia, el pasado viernes 30 de junio, Claudia Zuleta envió una carta al Directorio Departamental del Cesar en la que confirmaba su renuncia a la candidatura.

“En virtud del acaecimiento de circunstancias absolutamente personales y familiares, me veo en la obligación de desistir de la intención manifestada de manera verbal de presentarme como candidata a la gobernación del Cesar por el partido Centro Democrático”, expresó Zuleta en el escrito.

Te puede interesar: Hermano de Kaleth Morales contó la historia detrás de una de sus primeras composiciones

La hija del cantante indicó que las amenazas de muerte y los hostigamientos llegaron al teléfono de su padre y que los delincuentes en algunos momentos se identifican como integrantes del ELN, mientras que en otras oportunidades dicen ser integrantes de otros grupos criminales que delinquen en la región.

Claudia Zuleta actualmente es diputada del Cesar.

“Esto me genera intranquilidad porque no sabemos concretamente de donde provienen. Espero que las autoridades lo aclaren”, agregó la excandidata a la Gobernación del Cesar.

Te puede interesar: El expresidente Álvaro Uribe se refirió a los falsos positivos que el Centro Democrático calificó como “fake news”: “Mancharon la Seguridad Democrática que bastante sirvió al país”

Claudia Zuleta dijo que la decisión de renunciar la tomó con suma tristeza, ya que desea continuar con el proyecto político que inició en 2019; sin embargo, por los episodios de violencia que vive el Cesar era más importante salvaguardar la seguridad de su familia.

“Quisiera poder seguir participando. Es mi sueño, pero este escenario de incertidumbre no me anima a salir a los municipios a realizar la campaña. Estas presiones me generan temor y angustia por qué no sé quién está detrás de estas amenazas”, aseveró Zuleta, quien actualmente se desempeña como diputada del Cesar y es acérrima opositora del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien la derrotó en las elecciones departamentales del 2019.

Desde entonces, Claudia Zuleta ha denunciado amenazas contra su integridad y la de su familia para que no intervengan en la política. Estos hechos se acentuaron durante su anterior campaña a la Gobernación del Cesar y en 2022, en los comicios presidenciales.

El expresidente Álvaro Uribe apoyó a Claudia Zuleta en su candidatura a la Gobernación del Cesar en 2019.

El pasado 9 de junio, Poncho Zuleta, padre de la diputada, presentó una denuncia formal en la que manifestaba las intimidaciones a causa de la candidatura política de su hija: “Es un hecho notorio que con valentía ha hecho oposición férrea, conjuntamente con el diputado Ricardo ‘Quintin’ Quintero Baute, al actual gobierno departamental”, dijo.

El artista vallenato agregó: “Es evidente que tengo temor de que atenten contra mi vida y la de mi familia, especialmente la mía y la de mi hija Claudia Margarita, ya que paso el 70 % de mis actividades como ganadero y haciendo proselitismo político y de servicio comunitario y social en el municipio, donde se mueven grupos armados ilegales”. Además, Poncho Zuleta pidió protección para él y su familia.

Ante las amenazas contra Claudia Zuleta, el expresidente Álvaro Uribe dijo: “¡Por favor, para dónde va nuestra democracia si los violentos impiden que una persona de los valores profesionales y éticos de Claudia Margarita Zuleta pueda participar como candidata en el proceso electoral!”

Cabe recordar Álvaro Uribe Vélez apoyó a Zuleta en su candidatura a la Gobernación del Cesar en 2019. Además, el cantante Poncho Zuleta nunca ocultó su apoyo tanto a Uribe Vélez como al expresidente Iván Duque, a quienes expresó cariño y admiración en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, en 2022 el artista vallenato fue noticia por ‘cambiarse’ de bando político y apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro, dejando a más de uno inconforme ya que el líder del Pacto histórico era el polo completamente opuesto a los exmandatarios Uribe Vélez y Duque Márquez.