Claudia Bahamón reveló varias curiosidades sobre ella: no come pollo desde hace 12 años y no celebró su cumpleaños desde que cumplió 15 hasta los 40

Claudia Bahamón

Claudia Bahamón no pudo resistirse a la más reciente dinámica en redes sociales de revelar ‘10 datos random de ti’. De este modo, la presentadora se sumó a toda la lista de celebridades que han confesado varias curiosidades sobre ellas, por ejemplo, Taliana Vargas, Aida Morales, Kimberly Reyes, entre otras. En el caso de Bahamón, la neivana comenzó por revelar:

“Sueño todas las noches y me acuerdo de principio a fin con detalles y en orden cronológico (no es tan chévere para ser sincera porque muchas veces me despierto agotada). No como pollo desde hace 12 años. No me como las uñas, pero tengo un cuero en el dedo gordo de la mano derecha que es mi manjar”.

Posteriormente, confesó un detalle bastante curioso sobre su cumpleaños, puesto que dejó de celebrarlo durante 25 años, aunque no explicó el motivo.

“Desde mis 15 años dejé de celebrar mi cumpleaños por 25 años, volví a celebrarlo a mis 40. Soy una loca por el orden a tal punto que debo bajarle porque me afecta más de la cuenta. Siempre que estornudo lo hago mínimo 3, máximo 5 sin parar. Tengo un dolor de cuello crónico desde hace más de 15 años que me va a chiflar, se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha, hace un mes y medio me hice una intervención en la cervical que no me sirvió para nada”.

Finalmente, la presentadora terminó sus 10 datos random comentando que prefiere madrugar que trasnochar, no puede bañarse con agua fría y tiene un medio hermano por parte de su progenitor.

No sobra mencionar que en la actualidad, los fanáticos de Claudia Bahamón la pueden ver en la pantalla chica por cuenta de su trabajo como conductora de MasterChef Celebrity Colombia (2023). La neivana ha presentado todas las versiones que se han hecho en el país del famoso reality gastronómico.

Claudia Bahamón respondió con humor si le alcanza la edad para tener otro hijo

Desde hace casi 20 años, Claudia Bahamón está unida en matrimonio al director de cine, Simón Brand, y en lo corrido de su matrimonio han tenido dos hijos: Samuel y Luca, quienes tienen aproximadamente 15 y 9 años de edad. Sin embargo, ¿a la presentadora colombiana le gustaría repetir la experiencia de ser madre? Tal parece ser que no. Por los recientes días, cuando abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de los interrogantes que le fueron planteados de parte de sus seguidores decía: “¿Alcanza la edad para otro hijo o hija?”

Al respecto, la también modelo respondió con el típico humor que la caracteriza. Comenzó usando un filtro que le hacía ver los ojos y la boca exageradamente grandes, también modificó el tono de su voz y decidió hablar en tercera persona para comentar que no espera ser madre nuevamente:

“No, no aguanta ¡tiene 44 años! no, no, no , las únicas que aguantan tener hijos como a los 50 son las estrellas de Hollywood y ella es hollyhuilense. 44 no aguanta, ¡ni me digan pues que va a tener otro hijo!...”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más populares en el país, gran parte de su trayectoria la ha llevado a cabo en el Canal RCN, pues más allá de ‘MasterChef Celebrity Colombia, también se le vio como presentadora de entretenimiento en Noticias RCN, además del programa ‘Cambio extremo’. Paralelamente a su carrera en la presentación, la neivana también ha sido modelo, incluso, protagonizó el video musical Sentada aquí en mi alma, canción de Chayanne.