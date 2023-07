Santa Fe desmintió posible venta del club y criticó a quienes quieren “desestabilizar el desarrollo de la institución”

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, desmintió rumores de una posible vental del club 'cardenal' (Twitter)

El 2023 se ha presentado como un año complejo para Independiente Santa Fe tanto en lo deportivo como en lo institucional. A pesar de que a lo largo del semestre hubo algunos chispazos de buen fútbol producto de algunas individualidades destacadas como Hugo Rodallega, José Enamorado, Wilfrido de la Rosa o Kevin Mantilla, los malos resultados del cuadro capitalino tanto en liga Betplay -en la que no avanzaron a los cuadrangulares- como en la Conmebol Sudamericana -donde no superaron la fase de grupos- hicieron más evidente la tensión entre la hinchada cardenal y su presidente, Eduardo Méndez.

Te puede interesar: Otro revés para Santa Fe: critican los malos resultados del club desde que Eduardo Méndez es presidente

El momento en el que esta lucha de criterios se hizo más evidente fue cuando se produjo el despido del entrenador Harold Rivera, resistido por un sector de la hinchada producto del mal rendimiento del rojo capitalino. Méndez tuvo que salir a pedir tranquilidad a la hinchada y hasta señaló que en medio de los ataques a su gestión se estaban metiendo con su familia.

Aunque el nombramiento de Hubert Bodhert como nuevo entrenador para el segundo semestre buscará calmar las aguas en el León, lo cierto es que la situación está lejos todavía de estabilizarse.

Te puede interesar: Así quedó el palmarés del fútbol colombiano femenino tras el título de Independiente Santa Fe

En las primeras horas de la mañana, el periodista Theo González, de la cadena ESPN y encargado de cubrir la actualidad de Santa Fe, publicó en su cuenta de Twitter que había interés por parte de “un grupo inversor extranjero” para adquirir al equipo.

El periodista Theo González informó en su cuenta de Twitter sobre la oferta de un grupo extranjero para comprar a Santa Fe (@Theo_Gonzalez/Twitter)

El trino no tardó en hacerse viral, pues los hinchas cardenales lo compartieron mientras pedían a Méndez que aceptara la supuesta propuesta, de la cual el comunicador no reveló nombre o integrantes. Eso sí, enfatizó en la publicación que no era mero interés, sino que había “una propuesta real para adquirir al equipo bogotano”. Incluso se aventuró a señalar con nombre propio a Méndez y la junta directiva, asegurando que ya habían recibido la propuesta en sus despachos.

Te puede interesar: Independiente Santa Fe confirmó su primer fichaje para el segundo semestre del 2023

Debido a la difusión que alcanzó esta información, Independiente Santa Fe emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que desmintieron dicha información, señalando que “a la fecha no hemos recibido ninguna propuesta de compra por el club”, apuntando que dichas informaciones “carecen de toda veracidad y no son ciertas”.

A través de un comunicado que no fue firmado por Eduardo Méndez, Independiente Santa Fe desmintió la oferta del grupo inversor expresada por Theo González (@SantaFe/Twitter)

En las líneas siguientes se refirieron de manera propia al periodista de ESPN:

“Hemos manifestado al periodista Theo González que si tiene la oferta nos la remita o publique”

El documento, que no aparece firmado por Méndez, además de referirse al periodista, aprovechó para lanzar una advertencia a los hinchas cardenales:

“Les recordamos que esta es una entidad privada y que sus socios determinarán la venta cuando lo consideren necesario o existan propuestas verdaderas”

Este comentario fue duramente criticado en la cuenta oficial del equipo, con varios hinchas acusando esta comunicación de “prepotente”, y apuntando a que decisiones como la salida de Wilson Morelo rumbo a Águilas Doradas o el tiempo que se quedaron sin técnico en funciones desde la salida de Harold Rivera (Gerardo Bedoya asumió como interino para las últimas fechas de la liga Betplay y la Conmebol Sudamericana) son lo que “desestabiliza” realmente al club.

Por último, el comunicado cierra cuestionando “cuál es la intención de desestabilizar el desarrollo de la institución”. Horas después, Theo González escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: