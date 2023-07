Karol G es la estrella más cercana a la tierra: así reaccionó la artista al inocente “piropo” de un niño

La Bichota pidió ser invitada en una fiesta de sus aficionados. Foto: @karolg

No cabe duda de que Karol G es toda una estrella de la música y que ha sabido brillar como nadie en el género del reguetón. De hecho, hay quienes piensan que la artista colombiana es una verdadera estrella; al menos, eso es lo que opinó un niño cuando le preguntaron por “¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra?” Ante el interrogante, el pequeño no dudó en decir: Karol G.

Al respecto, fue la propia cantante urbana la que compartió el video en sus Historias de Instagram junto con dos corazones y un emoticón llorando. De esa forma demostró lo conmovida que se sintió por aquella respuesta del niño. Aquí, lo compartido por la artista:

Así reaccionó Karol G a niño que piensa que es la estrella más cercana a la Tierra

Por otro lado, Karol G continúa conquistando los públicos de diferentes partes del mundo y fue así como encantó a los 15 mil asistentes a su show en el marco del los Citi Concert Series del programa Today Show, que se realizan en Nueva York, Estados Unidos. La paisa interpretó temas como TQG, Mientras me curo del cora, Tus gafitas, entre otros de sus famosos temas de su más reciente trabajo discográfico Mañana será bonito.

Sobre esta presentación, Carolina Giraldo Navarro (su nombre de pila) escribió en Instagram: “Casi 4 meses de no subirme a un escenario … y aunque el tiempo pasa rápido para mí se hizo eterno no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos … Hoy fue mi debut en el escenario del Today Show; escenario que han pisado leyendas de la música y ¡siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años! ¿Cómo se aterriza a esto? Gracias a todos por tanto amor”.

Y sí, así como piensa su pequeño fanático: Karol G es una estrella. Y junto con otros reguetoneros colombianos, como Maluma y J Balvin, la sigue rompiendo en todo el mundo alcanzando los lugares más altos en los listados musicales y convirtiéndose en el referente femenino más popular dentro del reguetón.

Karol G genera comentarios al conservar un tatuaje sobre Anuel AA

Ya mucho ha llovido desde la ruptura sentimental entre Karol G y Anuel AA, confirmada en 2021. Sin embargo, recientemente el reguetonero boricua volvió a dar de qué hablar con relación a su expareja por las canciones que le ha dedicado, por pedirle que vuelva y todas las provocaciones que le ha hecho a Feid, quien sería el nuevo novio de la cantante urbana.

Ante las directas e indirectas del músico puertorriqueño, tanto Karol G como Feid se han mantenido herméticos. Pero durante los últimos días ha llamado la atención uno de los tatuajes de la intérprete de El barco, pues todavía conserva en su mano derecha la palabra Emmanuel, el nombre de pila de Anuel AA. El tatuaje quedó a la vista en una de las recientes fotografías que ha compartido Karol G en su cuenta de Instagram, las cuales datan del lunes 26 de junio, cuando asistió al desfile de Jacquemus en el marco de la Semana de la Moda masculina de París.

Karol G genera comentarios al conservar un tatuaje sobre Anuel AA

Al respecto, los usuarios le han comentado cosas como: “También presté atención a su tatuaje, opino que para ella es una marca del pasado, que ya no queda absolutamente nada ahí. Y si no se lo borró es para recordarse lo mucho que le costó levantarse de ahí y sin embargo lo logró”, “Bórrate ese tatuaje”, “Lo hizo a propósito para el morbo”, “Es solo un tattoo, igual que es solo una cicatriz qué le dejó en el alma. Es todo, ella es feliz, sean felices”. Hasta el momento Karol G no ha revelado las razones por las que conserva su tatuaje.