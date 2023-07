Shakira y Pique tenían una relación abierta: “De cara a los medios seguimos siendo una pareja”.

Shakira y Gerard Piqué habrían tenido un acuerdo de relación abierta y este habría sido roto por las infidelidades del exfutbolista.

Desde hace un año y un mes que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación definitiva, después de meses de especulación por infidelidades. Sin embargo, el final de 12 años de relación y dos hijos en el medio tiene a la expareja en el ojo del huracán nuevamente, esta vez por cuenta del tiempo que, presuntamente, el catalán llevaría cometiendo este tipo de actos a espaldas de la barranquillera.

Y aunque cada uno se enfocó en sus proyectos, Piqué presumiendo los lujos que se da con Clara Chía, mientras que la intérprete de Copa vacía y Acróstico continúa enfocada en su carrera musical, describiendo en cada una de sus canciones cómo fueron esos 12 años al lado del campeón del mundo con la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Gerard Piqué y Clara Chía salen de la Parroquia de San Vicente de Montalt después de la boda del hermano de Piqué, Marc y Maria Valls Casanovas. A la ceremonia también asistieron los padres del exfutbolista, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué Rovira. Quienes no estuvieron presentes en la ceremonia fueron los hijos de Piqué, Sasha y Milán, ya que permanecen en Miami con su madre, Shakira. Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group

También destaca que, en sus composiciones musicales, la barranquillera reproche las veces en las que su expareja le fuera infiel. Recientemente, medios españoles habrían encendido nuevamente la hoguera con unas declaraciones, en las que afirmaron que el accionista de Kosmos “hacía de las suyas”, como alguna vez lo afirmó Jordi Martin que aseguró más de 50 mujeres estarían en esa lista de picardías.

Estas declaraciones fueron ofrecidas al Nacional de Cataluña, por parte del periodista y colaborador de Telecinco José Antonio Avilés, que indicó que la expareja tenía un acuerdo de “relación abierta” desde hace varios años: “Tenían una relación abierta y hace tres años la palabra ‘crisis’ toma más peso”, indicó el comunicador, que agregó que hubo un momento clave que lo cambió todo.

“Sucede algo que marca un antes y un después. Por parte de las dos personas que confirman la relación se toma la decisión de tener una relación abierta. Existe un acuerdo donde ‘tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiera’. Pero de cara a los medios seguimos siendo una pareja”.

Gerard Piqué y Shakira se han reunido hoy en un despacho de abogados para intentar llegar a un acuerdo sobre los términos de su separación. Photo © 2022 Zuma Press/The Grosby Group

Pero también llama la atención en las declaraciones de Avilés, que afirmó la sorpresa que se llevó el entorno del futbolista con el comunicado expedido por la cantante y que a Piqué le molestó haberse enterado a través de los medios de comunicación. Esta versión habría sido confirmada por la comunicadora Pilar Vidal, que dijo:

“Piqué no quiere que se especule con que el motivo de la ruptura ha sido las infidelidades. Le ha sorprendido el comunicado, porque quien toma la iniciativa es ella”.

La música una salvación

Shakira cuenta con una “pócima secreta” que la ha ayudado a sobrellevar ese fluctuante tsunami de emociones que ha tenido que sortear desde 2022: ¡La música!

Y esto fue lo que precisamente confirmó la barranquillera en una entrevista que le realizó la revista estadounidense People en español, donde además de contar qué ha sido del vaivén de su vida, reveló detalles de lo que significa eso que la ha hecho ser una de las mujeres más influyentes del mundo.

Shakira ha encontrado la salvación varias veces en la música y así lo dio a conocer en una entrevista con People en español. (@fallontonight)

Inicialmente, la cantante aseguró que gracias a la música ha logrado conocer el mundo, casi en su totalidad, por lo que “ha sido mi pasaporte al mundo y mi visado”. Posteriormente, aseguró que, con su carrera musical, ha permitido romper los esquemas y los prejuicios, de un ambiente en el que quizás, no se le habrían permitido muchas oportunidades en la vida, hablando de su tierra natal, Colombia.

“La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo. Fue mi aliada, y lo sigue siendo. Es mi compañera de ruta, mi brújula”, reflexionó para People.