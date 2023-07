Periodista denunció haber recibido una videollamada por WhatsApp de un hombre que se estaba masturbando

El Gaula de la Policía Nacional informó sobre la nueva modalidad de extorsión en la que reproducen videos pornográficos por videollamadas de WhatsApp. (Unsplash)

La periodista y presentadora de Cable Noticias Ana María Vélez denunció en Twitter que en la tarde del 30 de junio contestó una videollamada por WhatsApp de un número que no tenía guardado en sus contactos en la que apareció un hombre que se estaba masturbando. La comunicadora tildó el caso como “violencia digital del género”.

“Quiero denunciar que del número telefónico +57 3123337790 recibí hace unos minutos una videollamada por WhatsApp, contesté pensando que era una llamada que estaba esperando, pero era un tipo X que se estaba masturbando. Esto es violencia digital de género”, señaló la víctima en Twitter.

“Jamás contesto videollamadas, pero justo coincidió con que un conocido mío me acababa de escribir por Facebook, que ya me contactaba por WhatsApp, y como no tenía guardado su número, contesté pensando que era él”, añadió la comunicadora.

Ante la denuncia, se generó una oleada de comentarios por parte de varios usuarios de la red social. Ellos le dieron consejos para evitar caer en una nueva modalidad de extorsión que fue dada a conocer por el Gaula de la Policía Nacional el 29 de junio.

Esta consiste en que personas inescrupulosas hacen videollamadas y reproducen videos de pornografía infantil, luego toman capturas de pantalla en las que se ve la víctima y, finalmente, la extorsionan pidiéndole dinero para no publicar las imágenes en las que pareciera que está consumiendo este tipo de pornografía.

Una de las internautas le recomendó silenciar las llamadas de WhatsApp de números desconocidos. Sin embargo, la comunicadora enfatizó que, debido a su oficio como periodista, esa opción no sería viable.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía de no contestar videollamadas de desconocidos. Foto: @mintic.gov.co - página oficial

“Lo que pasa es que fácil pensarlo para el común de las personas, pero créeme que, en mi trabajo como periodista, me llaman muchas personas de números que no tengo guardados, muchos jefes de prensa, de oficinas de prensa, etc. No es tan fácil quedar aislados, así en este trabajo” respondió la periodista.

Otra persona comentó también invitando a la periodista a instalar TrueCaller, una aplicación que permite identificar llamadas sospechosas y bloquear los números. “Sí, yo tengo Truecaller hace rato. Pero dos cosas: 1. Si el número no tiene antecedentes, como este, no tenía identificado nombre alguno, solo luego se lo suministré a la app como “Acosador sexual” 2. La videollamada es por WhatsApp y yo contesté inmediatamente. Pero mil gracias”, dijo Vélez.

Finalmente, en la noche del 1 de julio, la víctima anunció que no ha recibido ninguna llamada con el objetivo de extorsionarla. “Pues a mí finalmente no me llamaron a extorsionarme. Y la línea esa sigue activa, el tipo se conecta normal a WhatsApp. Así que puede ser que en este caso haya sido un pervertido”, informó la comunicadora.

La nueva modalidad de extorsión

De acuerdo con el Gaula de la Policía Nacional, la modalidad de extorsión por WhatsApp ha registrado casos en Bogotá, Medellín y Tolima. Las víctimas recibieron videollamadas en las que proyectaron videos pornográficos y, luego de colgar, recibieron mensajes en los que los delincuentes manifestaron tener registros de que estaban consumiendo pornografía infantil.

Los delincuentes aseguraron que, por tratarse de menores de edad, iban a denunciarlos por pedófilos y violadores.

Las autoridades alertaron sobre el uso de la nueva modalidad extorsiva por parte de presos. Foto: El Sol de México.

“El modus operandi de estos sujetos es a través de diferentes aplicaciones de mensajería instantánea; estas personas llaman a sus víctimas y les piden altas sumas de dinero para no ser expuestos en redes sociales”, dijo el mayor Juan Bautista Lozano Castellanos, jefe CiberGaula de la Policía Nacional.

La Policía informó que las llamadas también se estarían haciendo desde diferentes centros penitenciarios del país. Los privados de la libertad involucrados estarían pidiendo sumas de 500.000 pesos o hasta de un millón de pesos por no publicar las imágenes de las víctimas en redes sociales.

“Esta es una nueva modalidad extorsiva en Colombia. Las denuncias, que se han registrado en varias ciudades, sirven para alertar a la comunidad a no contestar videollamadas de números desconocidos”, señaló Lozano.