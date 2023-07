La tremenda racha de Juan Camilo Hernández en la MLS: siete asistencias y cinco goles en 11 partidos

Juan Camilo Hernández jugó por última vez con la camiseta de la Selección Colombia, el 29 de enero del 2023 en el empate 0-0 ante Estados Unidos, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo (Joseph Maiorana-USA TODAY Sports)

La temporada 2023 de Juan Camilo Hernández en la Major League Soccer de Estados Unidos con Columbus Crew está siendo la más destacada en los últimos años para el futbolista colombiano. El Cucho Hernández no registraba tan buenas estadísticas en participación de goles, desde que jugó con el Huesca de España en la temporada 2017-2018 con 16 goles y seis asistencias, en ese entonces.

Te puede interesar: Cesar Farías llegó a un acuerdo para dirigir en el fútbol colombiano

El segundo año de Juan Camilo con el equipo estadounidense indica que en los últimos 11 partidos ha dado siete asistencias y ha marcado cinco goles, la misma cantidad que marcó con Watford de Inglaterra en 2021-2022, con Mallorca de España en 2019-2020 y superando lo realizado con Getafe, Huesca, América de Cali y Deportivo Pereira, cuando su camino como profesional recién comenzaba.

El gol que comenzó la racha fue ante Inter Miami, club al que llegará Lionel Messi en el mes de julio, en la derrota 2-1 en condición de local. El tanto sirvió para empatar parcialmente 1-1 el marcador, pero el ecuatoriano Leonardo Campana se encargó de darle los tres puntos al cuadro rosa. Entre tanto, el último gol fue en la fecha 22 en la victoria 2-1 ante New York RedBull, donde juega el también colombiano Andrés Reyes.

Te puede interesar: Qué fue lo que en realidad sucedió con la toalla del portero de Atlético Nacional en la final ante Millonarios

El tanto del Cucho fue al minuto 19 tras una jugada concedida por la banda derecha, en donde se juntaron Christian Ramirez, Mohamed Farsi y por último Alexandru Mățan para centrar por el piso el balón y encontrar en el primer palo a Hernández, quien con gran técnica, de taco, mandó el balón al fondo de la red por el palo de la mano derecha del portero rival.

El goleador colombiano ajusta cinco goles y siete asistencias en los últimos 11 partidos de la MLS

Estos son los registros de Juan Camilo Hernández en los últimos 11 encuentros con Columbus Crew:

Gol vs. Red Bull New York FC (Fecha 22)

Sin goles, ni asistencias vs. Nashville (Fecha 21)

Asistencia vs. New York City FC (Fecha 19)

Gol vs. Chicago Fire (Fecha 18)

Gol y asistencia vs. Charlotte (Fecha 17)

Gol vs. Colorado Rapids (Fecha 16)

Asistencia vs. Nashville (Fecha 15)

Asistencia vs. Cincinnati (Fecha 14)

Asistencia vs. LA Galaxy (Fecha 13)

Dos asistencias vs. vs. Orlando (Fecha 12)

Gol vs. Inter Miami (Fecha 10)

Columbus Crew actualmente es quinto con 34 puntos en 20 partidos jugados en la Conferencia Este de la Major League Soccer. Su derrota más reciente fue el 28 de mayo del 2023 ante Nashville 3-1, desde entonces acumula cinco victorias (3-2 vs. Colorado Rapids, 4-2 vs. Charlotte FC, 2-1 vs. Columbus Crew, 2-0 vs. Nashville SC y 2-1 vs. New York RedBull) y un empate a un gol contra New York City. El líder de la clasificación es Cincinnati de los colombianos Yerson Mosquera y Santiago Arias con 44 unidades.

Te puede interesar: Miguel Ángel López se adueñó de la Vuelta a Colombia, pero fue criticado por reconocido exciclista: “Nunca debió estar acá”

El Columbus Crew cuenta en su plantel con el jugador colombiano mejor avaluado del campeonato. Se trata de Juan Camilo Cucho Hernández, cuyo valor alcanza los 10 millones de euros. El otro cafetero del plantel es Yimmi Medranda, de pasado en el Seattle Sounders

Estados Unidos, una de las ligas favoritas de los futbolistas colombianos

La temporada 2023 del fútbol de los Estados Unidos está conformada por 30 jugadores colombianos en 19 de los 29 clubes que conforman la Major League Soccer (MLS). Esta es la lista completa de futbolistas que militan en la liga norteamericana: