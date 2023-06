Red Bull Batalla Final Nacional: Los mejores improvisadores colombianos tienen una cita en Medellín

Marithea fue campeona nacional en 2021 y ahora buscará nuevamente el título en Medellín. Foto: Cortesía - Red Bull

Y se lo damos en 3, 2, 1… Todo listo para la Final Nacional de Red Bull Batalla 2023. En esta ocasión será Medellín la que albergue el evento que reunirá a los mejores MC’s colombianos que buscarán un cupo a la Final Internacional y que mantienen latente ese sueño de convertirse en campeón nacional, un título que actualmente posee y deberá defender Carpediem.

Poco a poco, el freestyle ha ido tomando una enorme importancia en todo el país y cada vez hay más adeptos de esta enorme cultura que involucra la improvisación y el hip hop. El 1 de julio de 2023 16 MC’s dejarán todo en el escenario para convertirse en el campeón nacional, un título que ya han portado Big Killah, Elevn, Valles-T, Marithea, Carpediem, entre otros y estos tres últimos también estarán presentes en el Coliseo Iván de Bedout en la capital antioqueña.

El talento le sobra a estos 16 freestylers que pondrán todo su empeño, capacidad para improvisar, estilo y flow para demostrar que son los mejores y que tienen todo lo que se necesita para portar el título de campeón colombiano. Esta edición será especial debido a que solo los mejores podrán demostrar de qué están hechos en la Final Internacional que se disputará en el Movistar Arena de Bogotá.

Nazo será el host de la final nacional en Medellín. Foto: Pablo Figueroa - Infobae Colombia

“No solo el país entero, sino la escena genera del freestyle a nivel mundial ha crecido demasiado y lo que pasa en Colombia es increíble, ver el impacto que estamos teniendo, como cada vez más medios están interesados en contar lo que hacemos, ver como cada vez hay más chicos, ver como las chicas también están introduciendo a esta dinámica y yo creo que también el hecho de que por primera vez se haga en Medellín hace que cada vez se crezca más la escena”, aseguró Nazo Host en los micrófonos de Infobae.

El sábado 1 de julio en el coliseo Iván de Bedout de Medellín, los 16 mejores exponentes del freestyle colombiano se medirán en un evento que estará cargado de música, rimas e improvisación. Unas eliminatorias en las que se disputarán octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, cada vencedor será escogido por un jurado que determinará a través de un puntaje quién de los dos MC’s fue el más destacado durante la batalla.

TeoNoventa, uno de los finalistas de esta edición de la final nacional de la Red Bull Batalla, en charla con Infobae Colombia explicó cómo se preparan los freestylers antes de una competición tan importante. “tener la mente en blanco es la primera preparación, mantenerse relajado, leer mucho, tratar de instruirse en cuanto a cultura general y en conceptos diferentes. Además de esto, practicar todos los días, rapear e improvisar”.

El freestyler fue campeón regional de los 38 que no juegan. Foto: Pablo Figueroa - Infobae

¿Quiénes son los participantes de esta edición?

A través de una audición se escogieron a los freestylers que estarán en competencia el 1 de julio en Medellín. Entre los favoritos del público se encuentran el actual campeón Carpediem, el bicampeón nacional, Valles-T y la reconocida Marithea. Sin embargo, en esta ocasión hay varios nombres que surgen como una apuesta interesante y que podrían dar de qué hablar.

El último en clasificar fue Lit Ignis (Venezuela), que se impuso en el Parque de los Cuenteros en Bogotá en una competencia conocida como Código de Barras en la que participaron más de 200 personas. El venezolano venció a Tuni (Perú) en la gran final y ocupó la última plaza.

El MC venezolano destacó en Infobae que “es un momento de sonreír y pensar, ‘bueno los de la nueva generación tienen una oportunidad que yo no tuve cuando empecé’ y esto está más grande y uno puede decir ‘yo puedo trabajar de esto’ y eso antes no pasaba, se abrió una puerta gigante, se abrieron muchos trabajos, muchas oportunidades y hay que aprovecharlas, me alegra que mucha gente se esté interesando en esto”.

El MC venezolano obtuvo el último cupo a la final nacional de Red Bull. Foto: Pablo Figueroa - Infobae Colombia

Carpediem | Bicampeón Red Bull Batalla (2019 y 2022)

Valles-T | Bicampeón nacional de Red Bull Batalla Colombia 2016 - 2018 y campeón FMS Colombia, subcampeón internacional de Red Bull Batalla en el año 2019

Mega | Ganador Fog Puyo Internacional Ecuador 2023)

TeoNoventa | Campeón regional de los 38 que no juegan

Marithea | Campeona internacional de Combatemática en 2019 y campeona de Red Bull Batalla Colombia 2021

Puppy | Ganador nacionales en Perro Come Perro 2021 y 2022

Fat N | Campeón nacional BDM Duplas del 2023, Campeón Regional BDM del 2022

Filósofo | Campeón de 38 que no se juega Nacional 2021 y campeón de Hip4 Festival Nacional 2021

Mister Wiiz | Ganador Nacional de LibernoDino Nacional 2022

Ken Zingle | Campeón de Supremacía MC Colombia 2022 y Campeón Internacional Liga Venom

RBN | Ganador BDM Colombia 2017, 2018 y Supremacía MC Colombia 2017

Airon Punchline | Campeón de la KO Internacional, Campeón la Gold Battle Colombia en 2020 y la CDB Legends 2022

Achrilez | Campeón Regional de BDM 2020 Urabá, Campeón Regional Ferias de el banano de Apartadó edición 2021, Campeón de Noveno Round edición puntos de ascenso a la liga K.O

Lit Ignis | Campeón regional Código de Barras legends 2022

Chang | Campeón nacional de competencias en México, Colombia y Venezuela, Ganador de Batalla Red Bull Venezuela 2019

Urko | Participó en la Final Nacional de Red Bull en 2022

El 1 de julio se llevará a cabo la final nacional de la Red Bull Batalla en Medellín. Foto: Cortesía - Red Bull

Medellín, sede de la final nacional

La final nacional de la Red Bull Batalla está cada vez más cerca y el interés por las personas va en aumento por conocer al nuevo campeón colombiano. En esta ocasión los paisas tendrán la oportunidad de disfrutar de este importante evento en su ciudad que se llevará a cabo en el Coliseo Iván de Bedout el sábado 1 de julio.

El aforo en el coliseo es de 4.386 personas y es por eso que aquellos que estén interesados en disfrutar de las mejores improvisaciones en la final nacional de la Red Bull Batalla podrán adquirir sus boletos a través de la página oficial de La Tiquetera y allí podrán encontrar precios que oscilan entre 55.000 mil pesos y 95.000 mil pesos.