El alcalde de Medellín Daniel Quintero le pidió a Win Sports poner pantallas gigantes para el partido entre Nacional y Millonarios

El alcalde de Medellín Daniel Quintero le pidió a Win Sports poner pantallas gigantes para ver el partido entre Nacional y Millonarios. Colprensa

Alta expectativa genera la gran final de la Liga BetPlay I-2023 entre Atlético Nacional y Millonarios que definirá al primer campeón del año. El sábado 24 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se disputará el último partido, respecto al tema, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle preguntó al canal Win Sports cuánto cuesta transmitir el encuentro deportivo en varios puntos de la ciudad.

Te puede interesar: Estos son los lujosos carros que presumen las figuras del Atlético Nacional

El mandatario local pretende instalar pantallas gigantes en sitios estratégicos para que las personas puedan disfrutar del espectáculo en la capital de Antioquia. Por esto, a través a de sus redes sociales lanzó una pregunta que ha sido cuestionada:

“Señores WinSportsTV, cuánto me cobran para poner pantallas gigantes de la final en la 68, Provenza, Parque Lleras y Plaza Botero y por qué tan caro”, señaló en su cuenta de Twitter.

Por el momento, el dueño del canal que ostenta los derechos de transmisión de los partidos no ha entregado respuesta a Daniel Quintero.

El alcalde de Medellín Daniel Quintero le pidió a Win Sports poner pantallas gigantes . Twitter @QuinteroCalle

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, “¿Cuanto me cobran? Convencido de que el presupuesto de la ciudad es suyo. Frívolo y corrupto, usted será el peor recuerdo que tendrá nuestra ciudad”; “Y si usa esos recursos para algo que realmente beneficie la ciudad? No hay nada en que gastar los recursos públicos?”; “¿Por qué no mejor te quedas en casa viéndolo en tu televisión? Es más barato y no tienes que preocuparte por el tráfico ni el clima”; “El dinero sale de los impuestos, no de su bolsillo, POLITIQUERO”: fueron algunos de los mensajes.

Te puede interesar: Reventa y amenazas: las denuncias de los hinchas de Millonarios respecto a la boletería para la final

Cabe resaltar que los primeros 90 minutos disputados en el Atanasio Girardot de Medellín terminó emparejado sin goles. El encuentro de vuelta de la histórica final se jugará este sábado 24 de junio y la pelota rodará en el Coloso de la 57 desde las 7:00 p. m.

“No tengo boletas” para el partido de Nacional vs. Millonarios: la alcaldesa de Bogotá Claudia López se unió a la tendencia

El empate entre Verdolagas y Embajadores en Medellín, impulsó de nuevo la conversación sobre la venta, compra y obtención de boletas para el partido de vuelta que se jugará en la capital y la alcaldesa Claudia López, jocosamente participó de la misma.

Te puede interesar: Millonarios vs. Atlético Nacional: ojo con la cuenta falsa que promete regalar boletas para la final con supuesto sorteo

Por medio de una foto en sus redes, la mandataria se unió a la pequeña campaña que se está moviendo sobre las entradas a la final afirmando que “no tengo boletas”, haciendo referencia al tema que se popularizó durante la última semana.

La situación inició cuando la empresa Tuboleta abrió la venta de las entradas al encuentro que se llevará a cabo en El Campín, ya que todas se agotaron en cuestión de horas, siendo los revendedores los que salieron más beneficiados.

Allí comenzó la puja en redes por las entradas, cientos de aficionados del conjunto embajador comenzaron a escribirles a “Raimundo y todo el mundo” para ver si podían conseguirles boletas, el asedio llegó a tal punto en que, especialmente los abonados, tuvieron que publicar estados afirmando que no tenían las entradas.

Tal fue la arremetida de esto que personajes como Antonio Casale e, incluso, la cuenta oficial de Fortaleza, el equipo de segunda división, replicaron ese mensaje y ahora la mandataria de la capital se sumó a la viral conversación

Y así como dice el dicho “cada loco con su cuento”, dentro de las respuestas a la publicación de López los bogotanos le llegaron con diferentes comentarios. Algunos se tomaron la foto con humor, otros aprovecharon parar pedirle la instalación de pantallas en diferentes zonas de la ciudad para ver la contienda y no faltaron quienes la criticaron por su gestión administrativa en Bogotá