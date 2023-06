Tino Asprilla fue señalado de maltrato animal por muerte de caballo en cabalgata de Tuluá

| Foto original: Colprensa

La edición número 66 de la Feria de Tuluá fue empañada por un grave accidente que ocurrió durante la cabalgata del 15 de junio, cuando un caballo y su jinete cayeron de un puente vehicular, lo cual generó el deceso del animal. Sin embargo, las críticas y cuestionamientos se los llevó el Tino Asprilla.

Te puede interesar: Cabalgata de Tuluá dejó un caballo muerto, entre otros reportes de maltrato animal

Resulta que el exfutbolista fue el encargado de promover el evento equino a través de redes sociales. De hecho, su llamado fue a realizar en este municipio la cabalgata más grande del mundo y así romper un récord Guinness.

Y aunque en su momento le advirtieron al Tino Asprilla que la convocatoria era un acto de irresponsabilidad e inhumanidad, teniendo en cuenta los antecedentes de maltrato animal en el desfile, él continuó con la promoción y esto le terminó pasando factura tras la muerte de caballo en cuestión.

Se desconocen los motivos que llevaron a la caída, lo cierto es que el impacto contra el suelo provocaron la muerte del animal. Twitter: @cuartasherrera

“Por culpa tuya pasó eso ¡Maltratador!”, “lástima que una leyenda como tú se ponga en estas”, “se le dijo, se le advirtió y no hizo caso” y “espero que haya aprendido la lección”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Te puede interesar: Caos en Feria de Tuluá: dejó un caballo muerto y jinete herido

Fue tanta la polémica por el accidente en la Feria de Tuluá que el propio goleador de la selección Colombia salió a defenderse de los cuestionamientos.

De acuerdo con el exjugador de Atlético Nacional, la culpa es de la organización del evento y no de él, pues advirtió que tan solo fue la imagen para atraer a otros caballistas.

Te puede interesar: Condena para dos hombres sindicados de causarle la muerte a dos perros tras atacarlos con armas cortopunzantes

“Yo solamente me presté para ser la imagen de la cabalgata. Ni siquiera la organicé sino que invité a la gente de Colombia y a los que me siguen para que me acompañaran a batir un récord que no se batió”, explicó el Tino Asprilla.

En la imagen, el exfutbolista colombiano Faustino "El Tino" Asprilla. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Otras críticas se las llevó la Alcaldía de Tuluá, la cual manifestó en días pasados que tenían todo listo para proteger a los animales durante el evento, pero los reportes posteriores del Movimiento Animalista dieron cuenta que hubo caballos con las patas lesionadas, deshidratados y otros desnutridos.

Además, en redes sociales circularon videos que muestran a jinetes en alto estado de embriaguez, entre ellos varios menores de edad.

Otras fotos dejaron al descubierto el caso de otro caballo que se desplomó y lo bañaron en licor | Imágenes: redes sociales

Reacciones a la cabalgata promovida por el Tino Asprilla

Los comentarios sobre lo ocurrido no se hicieron esperar y una de las voces que más retumbó fue la de Catherine Morales, diputada del Valle del Cauca, quien ya le había hecho varias advertencias al exjugador y a John Jairo Gómez, alcalde de Tuluá.

“Esta cabalgata, que se ha promovido como la más grande del país para promover un Récord Guinness, lo único que nos ha dejado son hechos lamentables. La cabalgata no ha terminado y ya tenemos un equino muerto”, manifestó la funcionaria.

De igual manera, Morales cuestionó que se haya promocionado la cabalgata bajo la excusa de hacer un récord mundial, pues aseguró que pudo ser fácil si se tiene en cuenta que no es una actividad que se realice en muchos otros países.

Estas fueron algunas de las muestras del maltrato animal al cual fueron expuestos decenas de caballos | Video: redes sociales

Terry Hurtado, concejal de Cali, fue otro de los que rechazó de manera contundente los lamentables sucesos que se presentaron en la noche del jueves. En la denuncia que el cabildante hizo a través de redes sociales calificó la cabalgata del Tino Asprilla como “la más cruel del mundo”.

“Ahí llevan un caballo muerto que se cayó en el río. Esas son las cosas que se ven en estos eventos”, se oye decir a una mujer en uno de los videos que compartió Hurtado, en el cual se observa el cuerpo del animal flotando por el río Tuluá.

En otro video publicado por el concejal se logra ver a un caballo con las patas lesionadas.