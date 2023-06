Fiscal Francisco Barbosa calificó de “alucinante” la propuesta de Gustavo Petro para financiar al ELN

Subsidiar a esta organización criminal podría costarle a los colombianos unos 3.000 millones de pesos mensuales | Fotos: Colprensa

Un nuevo roce entre Francisco Barbosa y Gustavo Petro se dio en la mañana del 16 de junio y en esta ocasión por una propuesta que, según Caracol Radio, tendría el presidente para financiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en medio del proceso de paz que adelanta esa guerrilla con el Gobierno nacional.

De acuerdo con dicho medio de comunicación, el mandatario colombiano pretende recurrir a dineros de la cooperación internacional para subsidiar a los 4.000 militantes que hacen parte de esta organización criminal y así evitar que sigan delinquiendo para subsitir.

Sin embargo, para Francisco Barbosa esta inicitavia es “alucinante”, entre otras cosas, porque no considera aceptable que el país deba mantener “la criminalidad”.

Este fue el duro pronunciamiento que hizo el fiscal sobre la supuesta iniciativa | Video: Twitter

“No podemos entender esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días (...) Públicamente estarían vacunando a los colombianos para financiar la criminalidad”, aseveró Francisco Barbosa durante su intervención en la 57° Convención Bancaria que se realiza por estos días en Cartagena.

Posteriormente, el fiscal colombiano dejó de lado el tema del ELN y bajó la guardia con Gustavo Petro, a quien le propuso un diálogo nacional que permita mantener el equilibrio de poderes y reducir las tensiones que existen entre ambas partes.

“Esta Fiscalía no le obedece ni le responde a los medios de comunicación ni a ningún grupo de poder de este país”, agregó Francisco Barbosa.

Foto de archivo. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 24 de marzo, 2023. REUTERS/Luisa González

Esta polémica propuesta también suscitó las reacciones de políticos como Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, quien compartió la postura de Barbosa y atacó a Gustavo Petro por medio de Twitter.

“Los colombianos merecemos un gobierno que premie a buenos ciudadanos y castigue a criminales. No al revés”, indicó el también abogado.

Este fue el trino que publicó Miguel Uribe Turbay tras enterarse de la presunta iniciativa de financiar al ELN | Captura de pantalla Twitter

¿Qué más se sabe sobre la supuesta financiación al ELN?

Caracol Radio informó que aunque la iniciativa “está en construcción” y no ha sido puesta sobre la mesa de negociación, comenzó a ser estudiada a partie del 12 de junio y estaría condicionada al avance del proceso de paz con esa guerrilla.

“Lo que se propone es entregar recursos para la manutención de los guerrilleros que se comprometan a no secuestrar ni extorsionar”, señaló la emisora.

Este anuncio se dio a conocer días después de que Pablo Beltrán, integrante del equipo negociador y miembro del Comando Central del ELN, admitiera que su organización seguirá haciendo “retenciones” para subsistir, a pesar de que existe un nuevo acuerdo de cese al fuego con el Gobierno Nacional.

“Nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Las retenciones, si no son necesarias no se harán”, dijo a varios medios.

Lo dicho por Pablo Beltrán generó indignación en gran parte de la población colombiana que cuestiona la verdadera intención que tiene el ELN de hacer la paz | Foto: archivo

Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno, respondió a las palabras de Beltrán en una entrevista con EFE y advirtió que el Gobierno colombiano considera el delito de secuestro como un “crimen de guerra”.

Además, señaló que de seguir con esta repudiable práctica habrán “riesgos de orden político, de orden jurídico y riesgos morales, en el sentido en que la gente empieza a no creer mucho en la voluntad de paz del ELN”.

“Así no esté escrito expresamente en el cese al fuego, la gente imagina que se está en un proceso de desactivación de las armas para hacer política y entonces, por supuesto, eso también mina altamente la confianza de la gente”, aseveró Patiño.

Otty ve con buenos ojos el proceso de paz. No obstante, advierte que muchos aspectos podrían jugar en contra | Foto: REUTERS/Henry Romero

Acuerdo con el ELN podría darse en 2024: Otty Patiño

En su charla con EFE, el jefe negociador del Gobierno nacional también mencionó que, de haber voluntad en ambas partes, el proceso de paz con esta guerrilla podría concluir con éxito en 2024.

Sin embargo, Patiño lamentó que el Ejército de Liberación Nacional no haya informado todavía en qué partes del país tienen ubicados sus campamentos, pues alertó que de esa forma el Ejército Nacional podría evitar realizar operativos en dichas zonas.

“Tiene que haber una claridad e impedir que esos choques se produzcan, bien sea por voluntad de ambas partes o porque hayan mecanismos de contención que así lo impidan. Creo que el ELN no puede suspender la guerra contra las Fuerzas Militares y al mismo tiempo mantener sus guerras contra otra fuerza”, concluyó.