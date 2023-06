La reacción de Mabel Cartagena ante el impactante cambio físico de su esposo: “Se ve horrible”

La reacción de Mábel Cartagena ante el impactante cambio físico de su esposo: “Se ve horrible”/ @flakycartagena-Instagram

Mabel Patricia Cartagena Serrano, más conocida como Mabel Cartagena, es una presentadora de televisión, conocida por ser mujer emblema de la revista Sensaciones de la Costa, al igual que comentarista radial y modelo. Actualmente, evidenció en sus redes sociales el cambio de look de su esposo, Sebastián Decoud.

La también creadora de contenido estaba solucionando una situación con su cuenta de Instagram, porque llevaba varios días sin poder ingresar, incluso, le tocó abrir un nuevo perfil para comunicarse con sus seguidores y fue en esos momentos que su esposo le dio la sorpresa.

Decoud compartió en una historia de Instagram una fotografía para contar a sus seguidores que se quitó la barba e hizo una encuesta en la que preguntaba si creían que a su esposa le iba a gustar el cambio.

A los pocos minutos de dada la noticia, la influenciadora le respondió la publicación con una reacción en tiempo real y sin filtro, en la que dejó ver su descontento, asegurando que para ella “se ve horrible” y fue tan poco lo que le gustó, que indicó que le dieron ganas de llorar.

De acuerdo con las reacciones de la pareja, Mabel reafirmó una y otra vez que no le gustaba como se veía su esposo, dijo que le atraía como se veía con barba.

“Te pareces a tu mamá, siento que me voy a entrompar a mi suegra. Te amo, pero no. Esto es grave. No me toques, extraño”, le dijo Cartagena a su esposo cuando lo vio.

De hecho, la empresaria se resignó y aceptó la nueva cara de Decaud diciéndole que hasta que no le salga la barba no lo va a reconocer y él aseguró que en cualquier momento se le pasará. Por último, el exjugador de tenis argentino le dijo a Mabel que aprovechara y pensara que estaba con “un coreano sin barba”, puesto que ella ha manifestado que le gustan los jóvenes coreanos.

¿Por qué su esposo dice que piense que es un coreano?

Mabel Cartagena fue tendencia a comienzos de 2023 por demostrar su fanatismo por el K-pop y las series coreanas que se han vuelto famosas alrededor del mundo. A través de una dinámica con un filtro de Instagram, la presentadora barranquillera reveló a sus seguidores cómo sería su hombre ideal, con rasgos de los integrantes del grupo más famoso del género, BTS.

La famosa de 40 años sorprendió demostrando su fanatismo hacia el grupo coreano nombrando a cada uno de sus integrantes con tan solo ver la imagen que le mostraba el filtro de la red social. Para esto, Cartagena se unió a un trend de redes sociales que consiste en formar a su novio ideal, con las características del personaje que le vaya mostrando el filtro seleccionado.

Aunque no se sabía que la barranquillera era seguidora de esta agrupación, a cuyas fans normalmente se les asocia con jovencitas, Mabel Cartagena decidió utilizar un filtro de BTS para revelar a su hombre ideal. El reto consistía en decir algún rasgo como altura, cara, cuerpo, personalidad, entre otros, y el rostro que se mostrara era lo que tendría ese hombre.

Luego de conocerse el gusto de la presentadora, Mabel mostró a su hijo Luca, quien estaba bastante molesto. Resulta que el menor de edad vio a su madre grabando el contenido y emocionándose con la idea de tener un novio coreano, cosa que le disgustó al niño que se solidarizaba con su padre.

En medio de risas, Mabel le pidió al menor que expresara a la cámara cuál era su molestia y Luca dijo que “mi mamá se quiere casar con un BTS y dejar a mi papá”. La presentadora corrigió a su hijo, explicándole que solo era un video y que estaba exagerando la situación, “Ay no, eso no, tampoco. Qué crueldad”, le dijo la empresaria.