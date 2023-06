Carlos Darwin Quintero cree que América hizo una buena campaña: “Uno o dos partidos no pueden manchar el semestre”

El América finalizará su paso por los cuadrangulares ante el Boyacá Chicó en Cali. Twitter América de Cali

América de Cali se prepara para finalizar los cuadrangulares semifinales en la Liga Betplay de la mejor manera, luego de quedar por fuera de la pelea para la final del campeonato y aspiran a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para la reclasificación de 2023.

El juego frente a Boyacá Chicó, el sábado 17 de junio a las 5:15 p. m. en el estadio Pascual Guerrero, será la despedida del cuadro vallecaucano de una campaña que ilusionó mucho a la afición, peleó durante un buen tiempo los primeros puestos, pero al final, se quedó sin el objetivo principal que era el título.

Ante las críticas de los hinchas por la eliminación del América, la falta de jerarquía en los duelos frente a Millonarios y desaprovechar una nómina con tantas figuras, el delantero Carlos Darwin Quintero salió a responderle a los simpatizantes y dejar claro que, para él, no todo fue un fracaso.

El fracaso, según Quintero

Durante la entrevista con Zona Libre de Humo, Carlos Darwin Quintero se refirió a lo que ocurrió con el América en los cuadrangulares semifinales, fase en la cual resultaron eliminados faltando dos fechas para terminar porque cayeron en sus dos compromisos frente a Millonarios.

Facundo Suárez y Carlos Darwin Quintero, dos de las figuras en el América en la Liga Betplay. Twitter América de Cali

Según el delantero de los Diablos Rojos, lo que pasó en esa ronda no debe opacar toda la campaña del club durante el primer semestre: “Uno o dos partidos no pueden manchar el semestre que uno hace para que lo cataloguen de cierta manera. Pero, si lo vemos por qué no se consiguió el título, es un fracaso”.

Quintero agregó que “los equipos grandes siempre deben buscar el título o por lo menos la final. La gente le dice así, hay que ponerle el pecho a las balas y trabajar para que el segundo semestre sea mejor que este”.

Millonarios se “escondió” en Cali

Carlos Darwin Quintero explicó que, durante los juegos frente a Millonarios que significó la eliminación de América, el equipo hizo muchas cosas buenas para conseguir la victoria, pero la efectividad y trabajo defensivo de los azules cambió la balanza.

Para el delantero de los Escarlatas, sorprendió que los Embajadores no hicieran su juego habitual en ese duelo que perdieron 1-0: “Ante Millonarios me mandaron a un jugador a hacer marca personal y ¿cuándo habían hecho eso antes? Algo tuvimos que hacer bien para que me pusieran marca personal y se escondieran por momentos de los partidos. Desafortunadamente, no fuimos efectivos y ellos sí”.

Así festejó Millonarios su triunfo 1-0 ante América por los cuadrangulares de la Liga Betplay. Twitter Millonarios FC

“Todos conocemos a Millonarios por qué es un equipo que propone y acá en Cali cuando iban ganando, metieron línea de 5 atrás y eso sorprende”, añadió el atacante respecto al sistema táctico de los azules en ese compromiso en la capital vallecaucana.

Guimaraes “hizo un gran trabajo”

En medio de los rumores sobre la salida de Alexandre Guimares del banquillo de América, luego de fracasar en la Liga Betplay, Quintero dejó clara su posición respecto al entrenador y desea que continúe por más tiempo en la institución para pelear el título.

“Claro, por todo lo que el equipo mostró y todo lo que el equipo hizo. En lo personal me parece que se hizo un gran trabajo. Esto se mide por título, pero si ven lo que hizo el cuerpo técnico en todo el semestre, se dio una fluidez de juego, creamos muchísimas opciones de gol y eso no es fácil de conseguirlo”, afirmó.

Cabe recordar que la junta directiva aún no decide si renovará el contrato de Guimaraes para el segundo semestre, están revisando otros detalles de su gestión y en los próximos días harán un anuncio sobre el futuro del entrenador brasileño.