Juanes habla de su rol de padre en “Vida Cotidiana”, canción dedicada a su hija mayor en momento de crisis: “Yo era indiferente para ella, como invisible”

Juan Esteban Aristizábal creó "Vida cotidiana" en medio del confinamiento por el covid-19 (Cortesía - Grupo Trébol Comunicaciones)

El pasado 18 de mayo Juanes presentó al mundo su nuevo álbum llamado Vida cotidiana, el primero en los últimos cuatro años en el que todas las canciones fueron escritas por él y que narra algunos de los momentos más difíciles que el cantante enfrentó durante los últimos años.

En la mañana de este 14 de junio, como antesala al Día del Padre, Juanes lanzó el videoclip oficial de la canción que le dio nombre a su disco y que, además, está dedicada a su hija mayor, Luna. A lo largo de las 11 canciones de su disco Juanes narró momentos difíciles de su matrimonio, de su carrera artística, del país y de su rol como padre.

Precisamente, Vida cotidiana es una canción escrita por Juan Esteban Aristizábal, un padre de 50 años que se enfrentaba a la adolescencia de su hija mayor, quien empezaba una relación amorosa y quería estar alejada del vínculo familiar.

En "Vida cotidiana" Juanes aborda problemáticas de la vida diaria como padre, esposo y colombiano (Cortesía - Grupo Trébol Comunicaciones)

Al respecto, Juanes le contó a Infobae que esos fueron momentos que pusieron a prueba su figura como padre y esposo dentro de la familia. “Es muy loco, porque yo viví eso mismo cuando tenía 15 años y vivía acá en Medellín, también era medio rebelde con mi papá y con mi mamá, hacía todas esas locuras que en ese momento no entendía lo que significaban para ellos. Después, a mí me tocó vivir eso con mi hija mayor”.

A pesar de que él había pasado por lo mismo en su adolescencia, reconoció que cuando Luna entró “en esta etapa de rebeldía”, a él le costó asimilarlo. “Yo no podía comprender que ella quería independencia. Yo no lo entendía. Eso me generó mucho estrés y muchas discusiones con Cecilia y con Luna”.

Según reveló Juanes en diálogo con este medio la situación parecía insostenible, “hasta el punto de que yo era indiferente para ella, como invisible, como que no existía; le pasaba por el frente y ni me saludaba; estaba muy frustrado”.

De toda esta situación nació Vida cotidiana, la canción que Juanes le dedica a su hija Luna y en la que retrata la lucha de un padre que quiere restablecer un vínculo cercano con su hija. Según ha dicho el mismo Juanes esta canción es una de las más íntimas y reflexivas emocionalmente del álbum.

El el videoclip oficial Juanes canta sobre la tristeza que puede sentir un padre cuando su hijo se vuelve callado e indiferente en esa etapa de la indiferencia, mientras recorre solitario un oscuro bosque. En sus redes sociales el cantante colombiano reveló que todo se grabó “en un bosque maravilloso a las afueras de Medellín que refleja lo que significa esta canción para mí”.

“Tu silencio me devasta / tanto que me duele el cielo / y con palabras de hielo / hacia adentro grito basta /Habla pronto que me aplasta / que te sea indiferente / y aunque hay un día siguiente / nadie sabe del futuro / No vivamos más en lo oscuro / estando los dos presentes / he perdido los valores / en mi forma de adorarte / Pero quiero confesarte/ que maldigo mis errores / Mira que tú le pones los colores / a mi vida cotidiana / sin tu luz no tengo nada / y no aguanto otra semana / sin hallarme en tu mirada”, canta Juanes en esta canción.

Portada del álbum "Vida Cotidiana" de Juanes (Cortesía - Grupo Trébol Comunicaciones)

Finalmente, Juanes señaló que gracias a la música y las canciones que escribió a lo largo del confinamiento, momento en el que enfrentó todos estos problemas, logró salir bien librado del caos y ahora está preparado para enfrentar la adolescencia de sus otros hijos, Dante y Paloma.

“Afortunadamente entiendo que fue la adolescencia, hoy tiene 19, casi para cumplir 20, y somos súper parceros, nos amamos demasiado, tengo una relación increíble con ella y creo que simplemente fue un momento de la vida en el que yo tuve que aprender a crecer, obviamente que ella también aprendió, pero creo que en este caso fui yo quien tuvo que entender su mundo y sus deseos”, señaló el paisa.