Renuncias de oficiales en el Ejército, héroe de la Operación Jaque le reveló a Infobae las posibles causas de esta solicitud: “las dificultades de estar en la Fuerza son muy complejas”

El héroe de la Operación Jaque habla de las renuncias de oficiales en el Ejército. Infobae

En los 10 meses del Gobierno del presidente Gustavo Petro el retiro de altos mandos en el Ejército Nacional por petición propia ha llamado la atención. Desde la institución aseguran que firman parte de la dinámica normal de las Fuerzas Militares y que fueron aceptadas por cumplir todos los requisitos de ley.

Te puede interesar: Aplazan firma del cese al fuego con el ELN: las delegaciones no han terminado los acuerdos

Ante esta situación, Infobae Colombia consultó al coronel (r) José Luis Esparza Guerrero- un destacado exmiembro de las Fuerzas Militares recordado, quien lideró el equipo que bajó a tierra de la Operación Jaque- explicó los mecanismos que tiene la institución para la salida de sus miembros y las reglas y procedimientos establecidos para garantizar que los miembros pasen a retiro de una forma adecuada. “Ellos deben presentar una solicitud formal que pasa por diferentes niveles de gestión y finalmente un comité que decide si aceptar la renuncia”.

De acuerdo con lo referido por el exoficial existen unas siete u ocho causas estipuladas para esta decisión y normalmente se dan varias solicitudes como una transición normal en las Fuerzas Armadas.

Te puede interesar: Uribe sobre el cese al fuego con el ELN: “La paz necesita cesación de crímenes para construir confianza en la comunidad”

Sin embargo, durante los últimos años se han presentado nuevas circunstancias que han llevado a que una gran cantidad de uniformados precipiten esta decisión, según aseguró el coronel Esparza para este portal:

“Se han ido perdiendo ciertos beneficios lo que no hace atractivo quedarse para los oficiales, en este caso coroneles y mayores que son los que más se van, pues ya están en tiempo de pensión de retiro, de sueldo de retiro y eso les da otras posibilidades. Además de que las dificultades de estar en la fuerza son muy complejas, ellos no lo exponen generalmente en la solicitudes, porque hay un criterio en la solicitudes de retiro que te hace decir no digas por qué te vas a ir”.

Coronel (r) José Luis Esparza habla ante las cientas de renuncias de oficiales en el Ejército. Infobae

El último caso se conoció a inicios del mes de mayo cuando 19 coroneles solicitaron la baja del servicio en el Ejército Nacional. El decreto 0488 del Ministerio de Defensa, mediante el cual se autorizó su dimisión, señala que “los señores oficiales relacionados en el presente acto administrativo solicitaron el retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares - Ejército Nacional por voluntad propia”.

Te puede interesar: Presidente Gustavo Petro y alias Antonio García se encontrarán en Cuba para anunciar cese al fuego con el ELN

El destacado coronel Esparza, exfórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, dio su explicación las múltiples renuncias que se han presentado durante el actual gobierno. “Hay una incertidumbre porque se espera mayor liderazgo frente a un tema que es el conflicto. La gente teme la supuesta lucha de clases que planteó el presidente Petro en campaña. Para mí siempre ha sido molesto que cualquier ideología política se meta en el Ejército”, indicó.

Uno de los ejemplos que según le explicó el coronel Esparza a Infobae Colombia pudo haber preocupado o molestado a muchos oficiales fue el recorte de 800 mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Defensa, dinero que se gasta en la compra de equipamientos, mantenimiento y sostenimiento de la institución. “El tema de las operaciones no es tan alto, de hecho ya no es el primer rubro del presupuesto como lo fue durante muchos años, ahora es la educación”, manifestó.

Por esta razón quien fuera la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt sostiene que, “el poder en Colombia realmente debe ser rediseñado. Esto no es un asunto de derecha o izquierda, es un problema de corrupción, de honestidad en los cargos y el oficial los vive calladamente”, aseguró para este portal.

Otro factor importante que destacó fue la concentración de cientos de personas en la plaza de Bolívar en contra del Gobierno de Gustavo Petro. La protesta fue convocada por miembros de las reservas del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

El vocero de la manifestación fue el coronel retirado Carlos Martínez, quien aseguró que la protesta buscaba expresar respaldo a todos los uniformados de Colombia, tanto a los que están en servicio como a los retirados.

Coronel (r) José Luis Esparza habla ante las cientas de renuncias de oficiales en el Ejército. Infobae

“Hay que considerar que la reserva es un elemento importante, pudimos verlo en la plaza de Bolívar. Nunca había visto que una reunión así fuera más allá de un partido político para destacar los problemas de institucionalidad, es algo histórico en la Fuerza Pública”, sostuvo el exmilitar.

El líder del equipo que bajó a tierra en la Operación Jaque también resaltó que muchos oficiales están en el Ejército por responsabilidades económicas con sus familias, y no puedan renunciar, pero no se sienten cómodos: “es un asunto preocupante para la moral combativa y en ellos deben trabajar los comandantes con el entendimiento del Gobierno, pues la paz total no llegará tan pronto a efectos de las economías ilegales como el narcotráfico”.

Respecto a las mesas de diálogos de paz y el cese al fuego, el coronel (r) explicó que el Gobierno de Gustavo Petro ha tenido una “supuesta cercanía ideológica” con los grupos ilegales; sin embargo, en medio de la negociación, usan la presión de acciones terroristas para mostrarse más fuertes y así en la mesa de diálogos pueden tener más exigencias:

“Lo que estamos viviendo en Colombia son temas de economías ilícitas y negocios de narcotráfico, esto afecta a las comunidades. Como en los años 60, es bandolerización, pues estos grupos se combaten entre ellos”, afirmó para este portal.

También agregó que el presidente de la República debe mantener a la Fuerza Pública en la capacidad y darle el respaldo necesario, con el apoyo de órganos como la Fiscalía, para que se logren acciones contundentes contra estas organizaciones criminales. “El hecho es que estas organizaciones se enfrentan entre ellas por asuntos de narcotráfico, eso es lo que está pasando y eso tiene que ser recordado por el presidente, que debe fortalecer la Fuerza Pública mientras mantiene su esquema de diálogo, esa es la estrategia que ha sido exitosa en los procesos de paz”.

Respaldó el oficial su tesis con el siguiente ejemplo: “La historia muestra que para los grupos ilegales el tiempo no es tan importante como para un gobierno. Si tú miras todas las negociaciones, ellos se mantienen en el tiempo mientras que los gobiernos terminan y quieren entregar resultados en su período”, señaló.

Para finalizar, el líder del equipo que bajó a tierra de la Operación Jaque de la Operación Jaque explicó que la gente votó por un deseo de paz que mostró en campaña Gustavo Petro, pero las regiones que más se ven afectadas por la violencia en el país son las zonas con más cultivos ilícitos, es la Colombia más olvidada, como lo llaman ellos mismos la ‘Colombia Profunda’.