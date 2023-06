Famosa modelo de Onlyfans se desnudó frente al estadio El Campín de Bogotá: “Fue arriesgado”

La mujer mostró toda su sensualidad frente al escenario deportivo | Foto: Instagram @mulhermelao

Renata Frisson, conocida también como Renata Melão, es una de las mujeres que más dinero factura en Brasil dentro de la plataforma Onlyfans.

Y aunque la mayoría de sus suscriptores son brasileros, la segunda nacionalidad que más abunda entre estos seguidores es la colombiana.

Por esta razón fue que Renata Melão decidió viajar a Colombia y emprender nuevos proyectos que le permitan acercarse al público que paga cada mes por acceder sin filtro a sus contenidos eróticos, así como a nuevos usuarios.

Renata también aprovechó su visita a Colombia para fotografíarse con poca ropa en las calles | Foto: Instagram @mulhermelao

“Vine aquí para mostrarle a los colombianos mi ebook interactivo, en el cual estaré presentando unos relatos eróticos y también recordando algunas de mis experiencias sexuales. Además, quiero que más gente me conozca, al punto de colaborar con modelos de aquí que son muy bellas y talentosas, como Aída Cortés”, expresó la mujer de 36 años en entrevista exclusiva con Infobae Colombia.

Este medio también le preguntó a la famosa modelo de Onlyfans por las fotografías que colgó desnuda frente al estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) y ella, entre risas, aseguró que a pesar de haber sido muy arriesgado quedó con una grata experiencia.

“No fueron las únicas fotos que me tomé con muy poca ropa en Bogotá, también lo hice en otros lugares y las iré mostrando de a poco en mi perfil. Esas fotos me dejaron muy contenta y las conservaré siempre como un lindo recuerdo“, aseveró.

| Foto: captura de pantalla

En cuanto a qué tanto conoce sobre Colombia, fueron varios los datos que entregó Renata Melão. Por ejemplo, mencionó que su viaje a este país le permitió conocer una pequeña parte de la gastronomía local, pero esto fue suficiente para volverse una amante de las recetas locales, sobre todo de la comida caribeña.

La también cantante y bailarina, quien saltó a la fama en 2008 durante el Carnaval de Río de Janeiro, también aseguró que se volvió fanática de la serie colombiana ‘Perfil falso’ (Netflix), entre otras cosas, porque quedó “encantada” con la actuación del venezolano Rodolfo Salas.

Las instantáneas fueron tomadas a plena luz del día y ante la mirada de algunos transeúntes | Foto: captura de pantalla

¿De qué más habló la modelo de Onlyfans?

Otras de las dudas que resolvió la brasilera en su charla con Infobae fue la de qué contenidos suelen pedirle sus suscriptores y a qué se ha negado, aun cuando es una mujer de mente abierta.

“Me piden mucho los audios diciendo el nombre de la persona y gimiendo o relatando su fantasía sexual (...) Una vez alguien pagó para que yo me grabara orinando, pero nunca accedí porque eso no me parece erótico ni sensual”, explicó, aunque no dejó en claro cuándo ocurrió todo.

| Foto: Instagram @mulhermelao

Renata Melão también le dijo a este medio qué piensa de las críticas que reciben las modelos de Onlyfans, como ella, por ganar millones de dólares sin necesidad de tener una carrera profesional:

“Han comparado mi sueldo con el de un médico y se alarman porque se dan cuenta que es mucho mayor, pero no entienden que yo solo aproveché la oportunidad que se me presentó de aprovechar mi sensualidad y que me gusta mostrarla, para así ganar un buen dinero”.

La mujer concluyó su charla con Infobae detallando cuáles son los beneficios que tiene como modelo de Onlyfans, pues aparte de ganar una millonada cada mes, su profesión le permite explorar su sexualidad hasta lo más profundo.

“Muchas mujeres me siguen, algunas se declaran, también hay parejas que me siguen. Soy parte de la fantasía de todos. OnlyFans me cumplió. Siempre me gustó tocar mi sexualidad, tomar fotos sensuales y la plataforma es perfecta para eso. No pierdo una oportunidad, la vivo. Soy yo misma, eso me hace muy feliz y quiero seguir adelante con mi profesión”, concluyó.