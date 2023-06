María Fernanda Carrascal no asistió al Congreso porque tenía gripa y luego la vieron en la marcha a favor de las reformas del Gobierno Petro

María Fernanda Carrascal justificó su ausencia en el Congreso para asistir a la marcha a favor de las reformas del Gobierno Petro. (Twitter de María Fernanda Carrascal)

La representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal se vio inmersa en una polémica luego de asistir a la marcha a favor de las reformas sociales del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, el miércoles 7 de junio.

Según explicó la misma congresista en su cuenta de Twitter, anunció sus inasistencia durante dos sesiones que estaban programadas en el Legislativo ya que se encontraba resfriada y contaba con su correspondiente excusa médica, pero pese a ello decidió asistir.

“Tenía una incapacidad ayer y hoy, pero hoy decidí no tomarla, y sí, salí algo enferma y agotada, pero mejor, salí a marchar por las reformas, no podía no hacerlo, y llegué a plenaria a seguir trabajando (sic)”, expresó en la red social.

Y agregó que era un cuestionamiento infundado porque formaba parte de sus labores como congresista del partido de Gobierno.

“¿Que por qué no fui hoy a Comisión Séptima sino a la movilización? Porque es mi derecho movilizarme y porque hace parte de mi labor política de representación (sic)”, afirmó.

Su respuesta a los reproches se dieron luego de que publicara un video en la que la representante se le ve en una participación activa en las manifestaciones del miércoles y una foto con la que anunciaba que regresaba al recinto del Legislativo para estar en la discusión, precisamente, de una las cruciales iniciativas del Ejecutivo.

“#AEstaHora después de marchar junto al presidente @petrogustavo, la vicepresidenta @FranciaMarquezM, la bancada del @PactoCol, las y los ministros y el pueblo, llego a la plenaria de la @CamaraColombia para continuar en segundo debate el proyecto de ley que busca transformar el sistema de salud en Colombia”, trinó.

María Fernanda Carrascal en la marcha del 7 de junio. (Captura de pantalla)

Lo paradójico es que la sesión en esa comisión de la Cámara de Representantes se levantó por falta de quórum, en donde el principal tema era precisamente la reforma a la Salud, uno de los proyectos bandera del Gobierno Petro.

Presidente Petro criticó de nuevo a los medios

Hacia el mediodía del miércoles, el presidente Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar en Bogotá para participar en las marchas en respaldo a las reformas que propone el gobierno Nacional. Al lugar llegó en compañía de vicepresidenta Francia Márquez y de su esposa y primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, donde pronunció un discurso en el que en uno de sus apartes cuestionó a los medios de comunicación del país.

“Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel”, señaló y sugirió que el pueblo no quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud, en la que se odie a las personas por su color.

El presidente Petro resaltó la magnitud de la convocatoria para esta jornada en distintas ciudades y municipios del país. Así mismo, aseguró que no solo el jefe de Estado, sino el pueblo, están pidiendo que sus derechos sean garantizados.

“El pueblo que eligió al presidente, sigue con el presidente, y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó. Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida”, dijo.

En su discurso, el presidente Petro lanzó pullas a la clase política tradicional y a la élite colombiana, asegurando que les molesta la justicia social que busca su Gobierno.

El jefe de Estado reforzó el mensaje y la importancia de alcanzar la paz y la justicia social en el territorio nacional. Así mismo, recalcó la importancia de las reformas que la ciudadanía salió a apoyar en las marchas, que son la de la salud, la laboral y la pensional.