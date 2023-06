Enrique Gómez denunció formalmente a 15 congresistas del Partido Liberal por vender su voto a cambio de puestos en el Fondo Nacional del Ahorro

Enrique Gómez hizo la denuncia en la noche del miércoles 7 de junio de 2023. (Twitter Enrique Gómez)

El director del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, presentó en la noche del miércoles 7 de junio una recusación ante la Cámara de Representantes contra 15 parlamentarios del Partido Liberal.

Esta fue una recusación que hizo a la luz de las denuncias hechas por el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, según la cual una quincena de representantes comprometieron su voto para la Reforma a la Salud.

Por este hecho, que el lider de Salvación Nacional calificó de “vergonzoso”, también los denunció por incurrir en cohecho, tráfico indebido de influencias y otros delitos ante la Corte Suprema de Justicia:

“El nivel de desvergüenza de estos parlamentarios no tiene nombre. Vamos a seguir protegiendo la salud de los colombianos. Hemos presentado una recusacion, en este momento, ante el presidente de la Camara de Representantes y la Comision de Ética de la Cámara, contra 15 parlamentarios representantes del Partido Liberal. De acuerdo con el señor Gilberto Rondón, todos ellos recibieron a cambio de su voto a favor de la reforma a la salud, numerosos puestos en esa entidad, de recomendados de ellos, sin nungun proceso de seleccion, sin ninguna idoneidad”, advirtió Enrique Gómez, quien expresó que esto debe concluir con una inhabilidad para votar esta reforma:

“Estamos viendo pura clientela, pura mermelada, vendieron el voto. Tienen comprometida su independencia y no deben, no pueden votar esta reforma a la salud que en este momento se discute en la plenaria de la Cámara de Representantes. El nivel de desverguenza de Rondón y de estos parlamentarios del Partido Liberal no tiene limites”, puntualizó Gómez.

Y añadio que debería ser la propia Comisión de Ética del partido liderado por César Gavíria, la que debería “estar encauzando a estos parlamentarios que votan en contra de la decisión del partido. Vamos a frenar esta desverguenza y vamos a proteger la salud de los colombianos. La Cámara de Representantes tendrá que votar el impedimento de estos parlamentarios que en realidad son solo una cosa: corruptos”, concluyó a este respecto el lider de Salvación Nacional.

Las declaraciones de Gilberto Rondón

Y es que, hace dos días el presidente Rondón fue noticia luego de que reconociera, ante los micrófonos de La W que ha hecho acuerdos con congresistas del Partido Liberal para entregar cuotas en la entidad y así poder sacar adelante las reformas.

“Yo fui a una bancada, me preguntaban qué estaba haciendo allá, ¿cómo así que yo qué estaba haciendo allá?, no ve que yo hago parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí estaban los ministros. Todos somos parte del Gobierno”, dijo Rondón al medio ya citado, ante lo cual su reflexión fue que él también tiene que aportar su granito de arena para que las reformas lleguen a bien puerto:

“Ese es mi ejercicio porque entonces yo qué hago en el Gobierno (...) Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro”, afirmó el director del FNA.

Y cuando el periodista que lo entrevistó le preguntó si estaba de acuerdo con repartir ‘mermelada’ aseguró que eso no es ‘mermelada’. “Es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos, eso es distinto”, dijo.

Entre los congresistas que tendrían cupos se encuentran los senadores Mauricio Gómez Amín, Fabio Amín, Juan Pablo Gallo y Miguel Ángel Pinto, entre los parlamentarios involucrados en este escandalo que se suma a los varios que ya tiene el gobierno de Gustavo Petro.