Se desplomó la aprobación de Gustavo Petro en sus primeros 10 meses de Gobierno

La aprobación de los colombianos del presidente Gustavo Petro bajó, según Invamer Foto @infopresidencia/Twitter

En la mañana del viernes 2 de enero, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta realizada por Invamer para Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador, la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro disminuyó, situándose en un 33,8%.

Según los 1.200 colombianos que fueron consultados entre el 26 y 29 de mayo de 2023, el desempeño del jefe de Estado durante sus primeros diez meses sufrió una notable caída, respecto a la última encuesta que fue realizada en el mes de noviembre de 2022, cuando Petro obtuvo el 50% de respaldo de los encuestados.

Frente a la pregunta ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Se reveló que el 33,8% de las personas respondió que aprobaba la forma como se está desempeñando el jefe de Estado, mientras que el 59,4% contestó que la desaprobaba.

Además, en la encuesta del Invamer se conocieron las cifras por regiones de la aprobación y desaprobación de Petro:

Bogotá : Aprobación: 32 %, Desaprobación: 59,2 %

Región Caribe : Aprobación: 42,4 %, Desaprobación: 51,9 %

Eje Cafetero: Aprobación: 28,1 %, Desaprobación: 65,8 %

Centro Oriental: Aprobación: 28,7 % Desaprobación: 64,2 %

Sur occidental: Aprobación: 38,3 % Desaprobación: 55,2 %

Otra de las preguntas en las que se raja el gobierno es frente a la pregunta ¿Ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro? Los resultados que se arrojaron fueron los siguientes: sí lo ha percibido, el 32,2%; no lo ha percibido, el 66%. No Sabe/ No Responde: 1,8%.

En el momento que se preguntó a los colombianos sobre si consideraban si el país estaba en el buen camino o en el mal camino, los resultados mostraron las siguientes cifras: 70,7 % de las personas afirmaron que Colombia va por el mal camino, mientras que solo un 23,6 % opinó que va por el buen camino. Un 5,8 % respondió que no sabe o no quiso responder.

De acuerdo con el director de Invamer, Martín Orozco, una de las banderas de la campaña de presidente Gustavo Petro fue que su gobierno sería “el del cambio”, por esto, “hicimos la pregunta tal cual porque es el gobierno del cambio, entonces en ese sentido queríamos saber si la gente ha percibido el cambio y si ese cambio ha sido para mejorar o para empeorar”.

Foto de archivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una ceremonia en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional General Santander, en Bogotá, Colombia, 9 de mayo, 2023. REUTERS/Luisa González

Otro de las preguntas de la encuensta Invamer reveló: ¿considera usted que el cambio ha sido para mejorar o para empeorar? El 20,8% respondió que para mejorar; el 78,2%, para empeorar.

Por otra lado, los encuestados por primera vez respondieron ante la consulta sobre la interacción del presidente Gustavo Petro en redes sociales. A la pregunta ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique por Twitter? el 54,9% manifestó estar en desacuerdo y 38,4% señaló estar de acuerdo, un 6,7% prefirió no opinar al respecto: no sabe, no responde.

Respecto al principal problema que enfrenta actualmente Colombia, los colombianos indicaron que la economía, el costo de vida y el desempleo son las principales preocupaciones, con un 31,6% de respuestas. En tercer lugar lo ocupó la inseguridad, con un 17,6%, seguida de la corrupción, con un 15,5%.

Finalmente, entre los interrogatorios sobre la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, en la medición de Invamer: un 28, 5% considera que va por buen camino y 63,0%, por mal camino.

Además de la pregunta: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las reformas anunciadas hasta el momento por el gobierno de Gustavo Petro?, lo encuestados respondieron: De acuerdo: 32.1%, en desacuerdo: 60,9%.