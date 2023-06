Fabián Ríos reveló que Yuly Ferreira recibió mensajes de odio tras perder a su bebé: “Casi me pongo a llorar”

El santandereano fue elogiado por las palabras que dedicó a la reconocida actriz | Foto: Instagram @fabianrioss

A mediados de abril, Fabián Ríos y Yuly Ferreria anunciaron públicamente que perdieron a su bebé, lo cual resultó en un golpe muy duro para la familia, pues es la segunda vez que ocurre. Y aunque amigos y seguidores les demostraron su apoyo en ese momento, hubo quienes se dedicaron a incomodarlos con comentarios malintencionados.

Así lo reveló el actor de ‘El final del paraíso’ en una entrevista que brindó para el programa Buen día Colombia, de RCN Televisión, en la cual estuvo acompañado por la también actriz.

Allí aseguró que los mensajes de odio hacia su pareja llegaron cuando ambos publicaron en Instagram lo que había ocurrido.

“Yo lo hice con el mayor respeto hacia ella, pero cuando me puse a mirar los comentarios en redes sociales casi me pongo a llorar, pues mujeres, en su gran mayoría, le decían a ella que decía eso solo para estar vigente”, explicó Fabián Ríos.

Estas palabras tomaron por sorpresa a los presentadores del matutino del canal RCN | Foto: Instagram @fabianrioss

Fue entonces cuando el santandereano compartió al aire una emotiva reflexión:

“Empecé a ponerme en su lugar y me di cuenta que a veces uno se preocupa por cosas sin sentido, y nos despreocupamos por cosas que realmente importan, como la compañía que tenemos. Por esto, desde ese día me he encargado de ayudar a empoderarla para que su belleza interior brille, porque las mujeres suelen bajar su autoestima cuando esto pasa.

Por último, Fabián Ríos mencionó que las mujeres deben enseñar que ellas no son culpables de perder a un hijo, así como a los hombres se les debe inculcar ese apoyo hacia su pareja en tan delicado momento.

“Si nosotros no las apoyamos el matrimonio o la relación va para abajo. Yo, por ejemplo, a los pocos días de que nos enteramos sobre la pérdida, me puse una flor en la mano, me quité la ropa y le dije: ‘Mija, hoy la deseo más que ayer’”, concluyó en su charla con Buen día Colombia.

¿Cómo anunciaron Fabián Ríos y Yuly Ferreira su segunda pérdida?

Por medio de una conmovedora grabación, la pareja dejó saber que atraviesan por días difíciles gracias al nuevo embarazo fallido de la actriz.

El video en cuestión, muestra el momento en que la bumanguesa de 38 años habla con su hijo David, a quien le pregunta en dónde está su hermano y este responde: “En el cielo, jugando con papito Dios”.

“Hay ocasiones en que las palabras no pueden expresar lo se siente el corazón. El dolor es tan intenso que se siente no poder más. Solo Dios sabe por qué o para qué (...) quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación. Queremos controlarlo todo, pero pues así no funciona”, se lee en la descripción del video.

Con ecografías y unas fotos de su barriga, Yuly Ferrera emocionó a los espectadores del video, antes de darles la dura noticia | Video: Instagram @yulyferreira

Fabián Ríos y Yuly Ferreira ya habían perdido un bebé

En julio de 2022, por medio de una entrevista con ‘La red’, la mujer se destapó sobre esta, una de las épocas más ocuras y duras de su vida.

“Yo sentía que era un varón, cuando fuimos al ginecólogo y él me dice: ‘vamos a revisarlo a ver cómo está’, después de tantas veces ir, nosotros escuchamos el corazón. A uno lo mandan al proceso de pastillas y no pasa nada, yo le decía: ‘está vivo’, pero finalmente no fue así”, aseveró Ferreira ante las cámaras del canal Caracol.

Asimismo, Ferreira señaló que la depresión fue tanta que llegó a poner en duda la razón de su propia existencia.

“Hoy en día hablarlo es un poco más fácil, pero en ese momento decía que me quería morir también. Me dio mucho dolor, pero cuando llegó el instante de limpiarme sentí paz en mi corazón”, dijo aquella vez.