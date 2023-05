Paola Turbay reveló que la “tumbaron” en una compra online: “Tenemos que hacer la denuncia a la Fiscalía”

Paola Turbay. Foto: Instagram @paolaturbay

Las estafas online son pan de cada día y en un mundo como el de hoy toca estar más que pendientes y verificar a profundidad la información cuando se va a realizar una compra por Internet o hacer cualquier otro proceso. En realidad, nadie está libre de caer en alguna estafa y recientemente Paola Turbay resultó siendo una de tantas víctimas. Así las cosas, la actriz empezó por decir en sus Historias de Instagram: “Les quiero contar que me han tumbado y estoy haciendo este video para que no les pase lo mismo y para que por favor me ayuden a reportar esta cuenta (@uniformesscrubis_col) para que no vuelvan a tumbar a nadie más”.

Turbay necesitaba unos uniformes para trabajo y se dio a la tarea de buscar en tiendas online: “Gracias a la tecnología, a los algoritmos, inteligencia artificial, Siri y los bots terminan bombardeándolo a uno con el tema que uno está buscando. De repente en mi cuenta de Instagram aparece arriba en las Historias una de esta gente que no sigo, pero salen promocionando esos uniformes, eran exactamente lo que yo estaba buscando”.

Para la exreina de belleza la cuenta lucía bastante seria, además tenían 10 mil seguidores. Por lo tanto, decide apoyarse en otra persona para que haga contacto con la cuenta y comprar los uniformes. La persona encargada hace caso y se comunica con dichas personas por medio del número de WhatsApp que tenían en su perfil.

“Respondieron inmediatamente súper serios, súper efectivos, amables, de todo. El domingo en la noche hicimos la transferencia y el lunes no volvieron a aparecer, no respondían a mensajes, no respondían a llamadas, hoy tampoco aparecieron”.

Pronto Paola Turbay se dio cuenta de que eran estafadores, entonces les envió un mensaje pidiéndoles que respondieran o reportarían la cuenta en Instagram. “Nos bloquearon e inmediatamente llamamos al banco, a ellos les bloquearon su cuenta bancaria, ya ahora tenemos que hacer la denuncia a la Fiscalía, pero lo más importante es que ustedes me ayuden: primero, a denunciar o reportar esta cuenta en Instagram y segundo, tengan mucho cuidado con las compras que ustedes hacen”.

A continuación el video compartido por la actriz y exreina de belleza en sus Historias de Instagram:

Paola Turbay tiene un acto de mala educación que desespera a su familia

Cada persona en el mundo tiene sus gustos, placeres o mañas —si se quiere— que tal vez no sean del agrado de los demás. En el caso de Paola Turbay, la actriz reveló a principio de año para sus seguidores un detalle sobre ella que “desespera” bastante a su familia. ¿De qué se trata? Pues bien, desde sus Historias de Instagram se registró tomándose un vaso de milo; a su vez, expresó: “Esta es una de las cosas que mi familia más odia que yo haga cuando me tomo mi milo”. Acto seguido, empezó a sorberlo con el pitillo mientras lo revolvía.

Además, Turbay también escribió sobre la imagen: “Acto de mala educación que me sabe a gloria”; y confesó que sus familiares se sienten desesperados cuando lo pone en práctica. “Les desespera, pero como estoy sola ... ¡lo voy a hacer!”. No sobra recordar que, la actriz está casada desde hace aproximadamente 28 años con Alejandro Estrada (empresario). Y, en lo corrido de su historia sentimental, la pareja tuvo dos hijos: Sofía y Emilio.

Por otro lado, actualmente los admiradores de la actriz la pueden ver en la pantalla chica por cuenta de la telenovela del Canal RCN, ‘Ana de Nadie’. Producción en la que comparte set con Jorge Enrique Abello y Sebastián Carvajal, entre otros actores.