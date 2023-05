Diego Guauque será sometido a una nueva cirugía en medio de su tratamiento contra el cáncer: “Es difícil, riesgosa”

En una entrevista otorgada a su colega Laura Acuña, Guauque aseguró que la pérdida de su cabello es una de las cosas a las que no se acostumbraba todavía. "Yo me miro al espejo, pero todavía me cuesta”, dijo

A un nuevo procedimiento quirúrgico se someterá el presentador del programa de investigación del Canal Caracol Séptimo Día, Diego Guauque, para tratar su diagnóstico de cáncer, aquel que le fue entregado en enero del año en curso. De acuerdo con lo que reveló el comunicador, será a lo largo del lunes 29 de mayo cuando sea intervenido para la extirpación de la masa cancerígena que lo ha venido atacando en los últimos meses.

Es importante recordar que aunque fue sometido a una operación durante el inicio de su padecimiento, la masa no pudo ser extraída, pues esta se encontraba adherida a sus órganos. Fue luego de eso cuando se le informó, por parte del equipo de expertos de salud que llevan su caso, que su mejor opción era someterse a procesos de quimioterapia, pues sería así que, posteriormente, se podría hacer la operación definitiva.

Guauque, entonces, inició las quimioterapias, lo que le permitió que, hasta la fecha, el sarcoma que tiene se redujera en un 28%. “Y ya voy en mi cuarta quimioterapia. Con esta cierro este ciclo. ¿Qué viene después? En tres semanas pasaré, nuevamente, al mundo del escáner y las resonancias con el fin de examinarme por dentro para saber, concretamente, cómo está el sarcoma. En otras palabras, conocer qué tanto se ha debilitado o reducido. Espero que sea lo suficiente”, escribió, en su cuenta de Instagram, sobre ello.

El diagnóstico de Diego Guauque

Fue en enero del año 2023 cuando el periodista bogotano reveló que había sido diagnosticado con cáncer. “Ayer estaba en el oncólogo, y ya me dieron el resultado del sarcoma exacto. Yo antes les había dicho que tocaba saber el nombre y el apellido. Se llama leiomiosarcoma, ese es el que yo tengo. Es buenísimo que ya se sepa esto porque ya se puede establecer cuál es la medicina que me tienen que inyectar para acabarlo”, reveló.

El sarcoma se ha reducido en un 28%, por lo que se espera que la masa cancerígena que lo aqueja pueda ser extirpada

Luego de ser diagnosticado, el presentador usó sus redes sociales para relatar su proceso y contar, una a una, las cosas que estaba atravesando en medio de la extensa batalla para salvar su vida. En una entrevista del formato de chismes del Canal Caracol, La Red, comentó que estuvo en crisis.

“Yo ahora estoy sufriendo una crisis, siempre estoy pensado oiga, antes yo no pensaba así. Cuando uno sufre este tipo de circunstancias de tragedias, por decirlo así, de obstáculos, evidentemente te transforma un poquito y creo que te transforma para bien”, dijo en su charla con el equipo periodístico de aquel espacio del Canal Caracol.

Es de destacar que Diego terminó pidiendo asistencia médica luego de presentar un fuerte dolor de estómago, sin embargo, por su mente nunca pasó que los resultados de los análisis sobre su cuerpo dieran un resultado relacionado a la enfermedad que ahora padece.

“Desde la primera vez que a mí me dijeron ecografía, tiene que hacerse ecografía; evidentemente uno piensa en la palabra tengo alguna cosa, una masa, un tumor, que tal que eso termine en cáncer, pero igual yo lo veía lejano, pero poquito a poquito te vas acercando a esa palabra. De pronto es un tumor benigno, hay ojalá que eso sea y que mañana llegue la doctora y me diga ‘Diego es esto, hay que sacarlo, pero no te preocupes’”, relató en la entrevista con La Red.

“Llega un momento y te dicen encontramos una cosa que se llama un sarcoma y yo ¿qué es sarcoma? Es un tema cancerígeno y tú sabes cómo somos nosotros los reporteros, pues al grano ¿tengo cáncer cierto? Y la respuesta fue: Sí. Mi enemigo, mi rival, es el sarcoma. Entonces dije, bueno hermanito, cuándo se va a ir de acá, qué vamos a hacer, cómo te vas a ir alejando, te tengo que vencer. Estoy convencido de que lo voy a derrotar”, añadió.